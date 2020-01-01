Токеномика CDARI (BAC)

Токеномика CDARI (BAC)

Откройте для себя ключевую информацию о CDARI (BAC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о CDARI (BAC)

Cdari – это Web3 децентрализованный маркетплейс, который объединяет шоппинг, развлечение и вознаграждения, предлагая новую экономическую модель, революционизирующую способы взаимодействия и совершения транзакций между онлайн-покупателями и брендами. Среди ключевых особенностей: токенизированный шоппинг, ончейн транзакции, верификация продуктов, DeFi в электронной коммерции, владение данными и монетизация, нативная реклама Web3, аналитика рынка на основе искусственного интеллекта.

Официальный сайт:
https://cdari.io/
Whitepaper:
https://cdari.gitbook.io/bac-whitepaper-1.0/
Обозреватель блоков:
https://matchscan.io/token/0xb49ed45d594aB849C46e01eba11C794d955A2EaD

Токеномика и анализ цен CDARI (BAC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CDARI (BAC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 21,3146
$ 21,3146$ 21,3146
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 10,0094
$ 10,0094$ 10,0094

Токеномика CDARI (BAC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CDARI (BAC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BAC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BAC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAC, изучите текущую цену BAC!

Как купить BAC

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История цены CDARI (BAC)

Анализ истории цены BAC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.