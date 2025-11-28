Что такое BABAON

Токеномика Alibaba (BABAON) Откройте для себя ключевую информацию о Alibaba (BABAON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Alibaba (BABAON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Alibaba (BABAON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,69M $ 1,69M $ 1,69M Общее предложение: $ 10,91K $ 10,91K $ 10,91K Оборотное предложение: $ 10,91K $ 10,91K $ 10,91K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,69M $ 1,69M $ 1,69M Исторический максимум: $ 192,51 $ 192,51 $ 192,51 Исторический минимум: $ 130,22737422531634 $ 130,22737422531634 $ 130,22737422531634 Текущая цена: $ 155,24 $ 155,24 $ 155,24 Узнайте больше о цене Alibaba (BABAON) Купить BABAON сейчас!

Информация о Alibaba (BABAON) Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн. Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн. Официальный сайт: https://app.ondo.finance/assets/babaon Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x41765F0FCddC276309195166C7A62AE522FA09ef

Токеномика Alibaba (BABAON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Alibaba (BABAON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BABAON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BABAON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BABAON, изучите текущую цену BABAON!

Как купить BABAON Заинтересованы в добавлении Alibaba (BABAON) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BABAON, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BABAON на MEXC прямо сейчас! История цены Alibaba (BABAON) Анализ истории цены BABAON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BABAON прямо сейчас! Прогноз цены BABAON Хотите узнать, куда может двигаться BABAON? Наша страница прогноза цены BABAON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BABAON прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!