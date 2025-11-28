Токеномика Autonomi (AUTONOMI)

Токеномика Autonomi (AUTONOMI)

Откройте для себя ключевую информацию о Autonomi (AUTONOMI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:30:27 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Autonomi (AUTONOMI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Autonomi (AUTONOMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,59M
$ 3,59M$ 3,59M
Общее предложение:
$ 1,20B
$ 1,20B$ 1,20B
Оборотное предложение:
$ 136,64M
$ 136,64M$ 136,64M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 31,52M
$ 31,52M$ 31,52M
Исторический максимум:
$ 0,452
$ 0,452$ 0,452
Исторический минимум:
$ 0,025970483924033047
$ 0,025970483924033047$ 0,025970483924033047
Текущая цена:
$ 0,02627
$ 0,02627$ 0,02627

Информация о Autonomi (AUTONOMI)

$ANT – это токен, позволяющий держателям получать доступ к услугам сети Autonomi. Autonomi – это децентрализованная автономная сеть, работающая на повседневных устройствах, предлагающая самошифрование, квантовую безопасность и хранение данных в течение всего срока службы сети. Autonomi способна объединить свободные мощности подключенных устройств – от старых потребительских ПК на столах и небольших устройств вроде Raspberry Pis до свободных стоек в центре обработки данных – и создать новую форму глобально доступной инфраструктуры, которой может воспользоваться каждый. Autonomi позволяет пользователям безопасно хранить данные, общаться, получать доступ к знаниям, строить бизнес, запускать сервисы и создавать новое будущее без вмешательства посредников или привратников.

Официальный сайт:
https://autonomi.com
Whitepaper:
https://withautonomi.notion.site/autonomi-white-paper
Обозреватель блоков:
https://arbiscan.io/token/0xa78d8321b20c4ef90ecd72f2588aa985a4bdb684

Токеномика Autonomi (AUTONOMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Autonomi (AUTONOMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AUTONOMI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AUTONOMI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AUTONOMI, изучите текущую цену AUTONOMI!

Как купить AUTONOMI

Заинтересованы в добавлении Autonomi (AUTONOMI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки AUTONOMI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Autonomi (AUTONOMI)

Анализ истории цены AUTONOMI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены AUTONOMI

Хотите узнать, куда может двигаться AUTONOMI? Наша страница прогноза цены AUTONOMI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»