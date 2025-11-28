$ANT – это токен, позволяющий держателям получать доступ к услугам сети Autonomi. Autonomi – это децентрализованная автономная сеть, работающая на повседневных устройствах, предлагающая самошифрование, квантовую безопасность и хранение данных в течение всего срока службы сети. Autonomi способна объединить свободные мощности подключенных устройств – от старых потребительских ПК на столах и небольших устройств вроде Raspberry Pis до свободных стоек в центре обработки данных – и создать новую форму глобально доступной инфраструктуры, которой может воспользоваться каждый. Autonomi позволяет пользователям безопасно хранить данные, общаться, получать доступ к знаниям, строить бизнес, запускать сервисы и создавать новое будущее без вмешательства посредников или привратников.