Токеномика Advanced (AUC)

Токеномика Advanced (AUC)

Откройте для себя ключевую информацию о Advanced (AUC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Advanced (AUC)

Advanced Project соединяет регулируемые финансовые услуги с миром блокчейна, соединяя Web 2.0 и Web 3.0 для создания бесшовных, безопасных и эффективных финансовых решений. Основное внимание мы уделяем интеграции блокчейна и цифровых активов в международные денежные переводы и повседневные платежи, особенно для глобального небанковского населения. Предлагая инновационные услуги по платежам и денежным переводам, а также платежные решения для государственных систем, мы даем возможность людям с ограниченным доступом к традиционным банковским услугам использовать цифровые активы для быстрых, безопасных и экономически эффективных транзакций.

Официальный сайт:
https://aucunited.com/
Whitepaper:
https://auc-project.gitbook.io/auc-whitepaper-2.0/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0x87a92428bbc876d463c21c8e51b903f127d9a9f4

Токеномика и анализ цен Advanced (AUC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Advanced (AUC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 6,00B
$ 6,00B$ 6,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,93M
$ 1,93M$ 1,93M
Исторический максимум:
$ 0,00825
$ 0,00825$ 0,00825
Исторический минимум:
$ 0,000111723962634853
$ 0,000111723962634853$ 0,000111723962634853
Текущая цена:
$ 0,000321
$ 0,000321$ 0,000321

Токеномика Advanced (AUC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Advanced (AUC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AUC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AUC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AUC, изучите текущую цену AUC!

Как купить AUC

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История цены Advanced (AUC)

Анализ истории цены AUC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены AUC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.