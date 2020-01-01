Токеномика Advanced (AUC) Откройте для себя ключевую информацию о Advanced (AUC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Advanced (AUC) Advanced Project соединяет регулируемые финансовые услуги с миром блокчейна, соединяя Web 2.0 и Web 3.0 для создания бесшовных, безопасных и эффективных финансовых решений. Основное внимание мы уделяем интеграции блокчейна и цифровых активов в международные денежные переводы и повседневные платежи, особенно для глобального небанковского населения. Предлагая инновационные услуги по платежам и денежным переводам, а также платежные решения для государственных систем, мы даем возможность людям с ограниченным доступом к традиционным банковским услугам использовать цифровые активы для быстрых, безопасных и экономически эффективных транзакций. Официальный сайт: https://aucunited.com/ Whitepaper: https://auc-project.gitbook.io/auc-whitepaper-2.0/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x87a92428bbc876d463c21c8e51b903f127d9a9f4 Купить AUC сейчас!

Токеномика и анализ цен Advanced (AUC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Advanced (AUC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 6,00B $ 6,00B $ 6,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,93M $ 1,93M $ 1,93M Исторический максимум: $ 0,00825 $ 0,00825 $ 0,00825 Исторический минимум: $ 0,000111723962634853 $ 0,000111723962634853 $ 0,000111723962634853 Текущая цена: $ 0,000321 $ 0,000321 $ 0,000321 Узнайте больше о цене Advanced (AUC)

Токеномика Advanced (AUC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Advanced (AUC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AUC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AUC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AUC, изучите текущую цену AUC!

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