Токеномика Athene Network (ATN)
Информация о Athene Network (ATN)
Athene Network – это пионерская платформа, которая интегрирует искусственный интеллект (ИИ) и блокчейн-технологии для продвижения инноваций в области данных и децентрализованных решений. Основанная в 2023 году, она фокусируется на создании многоязычной сети сбора данных из социальных медиа, давая пользователям по всему миру возможность участвовать в добыче данных и обучении ИИ через децентрализованный подход.
Токеномика и анализ цен Athene Network (ATN)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Athene Network (ATN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Athene Network (ATN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Athene Network (ATN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов ATN, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов ATN.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ATN, изучите текущую цену ATN!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 ATN = 0,000045 USD