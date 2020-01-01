Токеномика Athene Network (ATN)

Токеномика Athene Network (ATN)

Откройте для себя ключевую информацию о Athene Network (ATN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Athene Network (ATN)

Athene Network – это пионерская платформа, которая интегрирует искусственный интеллект (ИИ) и блокчейн-технологии для продвижения инноваций в области данных и децентрализованных решений. Основанная в 2023 году, она фокусируется на создании многоязычной сети сбора данных из социальных медиа, давая пользователям по всему миру возможность участвовать в добыче данных и обучении ИИ через децентрализованный подход.

Официальный сайт:
https://athene.network/
Whitepaper:
https://athene.network/pitch-deck
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x1a91b61e884ddd93a0aa83cd6908a4bc07e6f3eb

Токеномика и анализ цен Athene Network (ATN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Athene Network (ATN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 2,10B
$ 2,10B$ 2,10B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 94,50K
$ 94,50K$ 94,50K
Исторический максимум:
$ 0,5543
$ 0,5543$ 0,5543
Исторический минимум:
$ 0,000029153464250268
$ 0,000029153464250268$ 0,000029153464250268
Текущая цена:
$ 0,000045
$ 0,000045$ 0,000045

Токеномика Athene Network (ATN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Athene Network (ATN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ATN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ATN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ATN, изучите текущую цену ATN!

Как купить ATN

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История цены Athene Network (ATN)

Анализ истории цены ATN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ATN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.