Токеномика Athene Network (ATN) Откройте для себя ключевую информацию о Athene Network (ATN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Athene Network (ATN) Athene Network – это пионерская платформа, которая интегрирует искусственный интеллект (ИИ) и блокчейн-технологии для продвижения инноваций в области данных и децентрализованных решений. Основанная в 2023 году, она фокусируется на создании многоязычной сети сбора данных из социальных медиа, давая пользователям по всему миру возможность участвовать в добыче данных и обучении ИИ через децентрализованный подход. Официальный сайт: https://athene.network/ Whitepaper: https://athene.network/pitch-deck Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x1a91b61e884ddd93a0aa83cd6908a4bc07e6f3eb Купить ATN сейчас!

Токеномика и анализ цен Athene Network (ATN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Athene Network (ATN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 2,10B $ 2,10B $ 2,10B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 94,50K $ 94,50K $ 94,50K Исторический максимум: $ 0,5543 $ 0,5543 $ 0,5543 Исторический минимум: $ 0,000029153464250268 $ 0,000029153464250268 $ 0,000029153464250268 Текущая цена: $ 0,000045 $ 0,000045 $ 0,000045 Узнайте больше о цене Athene Network (ATN)

Токеномика Athene Network (ATN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Athene Network (ATN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ATN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ATN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ATN, изучите текущую цену ATN!

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