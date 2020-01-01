Токеномика Astra Protocol (ASTRA)

Токеномика Astra Protocol (ASTRA)

Откройте для себя ключевую информацию о Astra Protocol (ASTRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Astra Protocol (ASTRA)

Astra Protocol - это следующее поколение соответствия, децентрализованная KYC-платформа для Web3. Наше приложение привносит стандарты финансового регулирования для 150+ стран и более 300+ санкций и списков наблюдения в криптоиндустрию без ущерба для анонимности.

Официальный сайт:
https://astraprotocol.com/
Whitepaper:
https://astraprotocol.box.com/s/3nr5wliismk55tqfqdbyte14n6bxn7ko
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x201332Bd45c8628D814F870bFb584B385A7C351e

Токеномика и анализ цен Astra Protocol (ASTRA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Astra Protocol (ASTRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,42M
$ 1,42M$ 1,42M
Исторический максимум:
$ 0,8
$ 0,8$ 0,8
Исторический минимум:
$ 0,000368237312114063
$ 0,000368237312114063$ 0,000368237312114063
Текущая цена:
$ 0,0014155
$ 0,0014155$ 0,0014155

Токеномика Astra Protocol (ASTRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Astra Protocol (ASTRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ASTRA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ASTRA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASTRA, изучите текущую цену ASTRA!

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История цены Astra Protocol (ASTRA)

Анализ истории цены ASTRA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.