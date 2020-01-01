Токеномика Astra Protocol (ASTRA) Откройте для себя ключевую информацию о Astra Protocol (ASTRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Astra Protocol (ASTRA) Astra Protocol - это следующее поколение соответствия, децентрализованная KYC-платформа для Web3. Наше приложение привносит стандарты финансового регулирования для 150+ стран и более 300+ санкций и списков наблюдения в криптоиндустрию без ущерба для анонимности. Официальный сайт: https://astraprotocol.com/ Whitepaper: https://astraprotocol.box.com/s/3nr5wliismk55tqfqdbyte14n6bxn7ko Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x201332Bd45c8628D814F870bFb584B385A7C351e Купить ASTRA сейчас!

Токеномика и анализ цен Astra Protocol (ASTRA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Astra Protocol (ASTRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,42M $ 1,42M $ 1,42M Исторический максимум: $ 0,8 $ 0,8 $ 0,8 Исторический минимум: $ 0,000368237312114063 $ 0,000368237312114063 $ 0,000368237312114063 Текущая цена: $ 0,0014155 $ 0,0014155 $ 0,0014155 Узнайте больше о цене Astra Protocol (ASTRA)

Токеномика Astra Protocol (ASTRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Astra Protocol (ASTRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ASTRA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ASTRA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASTRA, изучите текущую цену ASTRA!

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