Токеномика ANyONe Protocol (ANYONE)

Токеномика ANyONe Protocol (ANYONE)

Откройте для себя ключевую информацию о ANyONe Protocol (ANYONE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ANyONe Protocol (ANYONE)

Бесшовный контроль конфиденциальности и данных для Anyone. Протокол Anyone позволяет любому приложению мгновенно и легко запускаться в сети конфиденциальности, не требующей доверия. Anyone организует DePIN узлов по всему миру, которые предоставляют свою пропускную способность для получения вознаграждения. Присоединяйтесь к глобальному движению за изменение основных принципов конфиденциальности. Запустите узел с помощью собственного устройства или оборудования Anyone Relay и разрабатывайте его в сети с помощью SDK.

Официальный сайт:
https://anyone.io
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xFeAc2Eae96899709a43E252B6B92971D32F9C0F9

Токеномика и анализ цен ANyONe Protocol (ANYONE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ANyONe Protocol (ANYONE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 40,36M
$ 40,36M$ 40,36M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 97,50M
$ 97,50M$ 97,50M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 41,40M
$ 41,40M$ 41,40M
Исторический максимум:
$ 2,365
$ 2,365$ 2,365
Исторический минимум:
$ 0,22281469458291092
$ 0,22281469458291092$ 0,22281469458291092
Текущая цена:
$ 0,414
$ 0,414$ 0,414

Токеномика ANyONe Protocol (ANYONE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ANyONe Protocol (ANYONE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ANYONE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ANYONE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

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