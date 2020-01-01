Токеномика ANyONe Protocol (ANYONE) Откройте для себя ключевую информацию о ANyONe Protocol (ANYONE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ANyONe Protocol (ANYONE) Бесшовный контроль конфиденциальности и данных для Anyone. Протокол Anyone позволяет любому приложению мгновенно и легко запускаться в сети конфиденциальности, не требующей доверия. Anyone организует DePIN узлов по всему миру, которые предоставляют свою пропускную способность для получения вознаграждения. Присоединяйтесь к глобальному движению за изменение основных принципов конфиденциальности. Запустите узел с помощью собственного устройства или оборудования Anyone Relay и разрабатывайте его в сети с помощью SDK. Официальный сайт: https://anyone.io Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xFeAc2Eae96899709a43E252B6B92971D32F9C0F9 Купить ANYONE сейчас!

Токеномика и анализ цен ANyONe Protocol (ANYONE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ANyONe Protocol (ANYONE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 40,36M $ 40,36M $ 40,36M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 97,50M $ 97,50M $ 97,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 41,40M $ 41,40M $ 41,40M Исторический максимум: $ 2,365 $ 2,365 $ 2,365 Исторический минимум: $ 0,22281469458291092 $ 0,22281469458291092 $ 0,22281469458291092 Текущая цена: $ 0,414 $ 0,414 $ 0,414 Узнайте больше о цене ANyONe Protocol (ANYONE)

Токеномика ANyONe Protocol (ANYONE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ANyONe Protocol (ANYONE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ANYONE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ANYONE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANYONE, изучите текущую цену ANYONE!

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