Откройте для себя ключевую информацию о ANyONe Protocol (ANYONE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.

Токеномика ANyONe Protocol (ANYONE)

Информация о ANyONe Protocol (ANYONE)

Бесшовный контроль конфиденциальности и данных для Anyone. Протокол Anyone позволяет любому приложению мгновенно и легко запускаться в сети конфиденциальности, не требующей доверия. Anyone организует DePIN узлов по всему миру, которые предоставляют свою пропускную способность для получения вознаграждения. Присоединяйтесь к глобальному движению за изменение основных принципов конфиденциальности. Запустите узел с помощью собственного устройства или оборудования Anyone Relay и разрабатывайте его в сети с помощью SDK.