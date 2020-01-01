Токеномика AIntivirus (AINTI)

Токеномика AIntivirus (AINTI)

Откройте для себя ключевую информацию о AIntivirus (AINTI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о AIntivirus (AINTI)

Криптовалюта, выпущенная от имени основателя McAfee.

Официальный сайт:
https://www.aintivirus.ai/
Whitepaper:
https://www.aintivirus.ai/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/BAezfVmia8UYLt4rst6PCU4dvL2i2qHzqn4wGhytpNJW

Токеномика и анализ цен AIntivirus (AINTI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AIntivirus (AINTI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,06M
$ 3,06M$ 3,06M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 92,14M
$ 92,14M$ 92,14M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,32M
$ 3,32M$ 3,32M
Исторический максимум:
$ 0,8999
$ 0,8999$ 0,8999
Исторический минимум:
$ 0,012340955733738045
$ 0,012340955733738045$ 0,012340955733738045
Текущая цена:
$ 0,03325
$ 0,03325$ 0,03325

Токеномика AIntivirus (AINTI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AIntivirus (AINTI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AINTI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AINTI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AINTI, изучите текущую цену AINTI!

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История цены AIntivirus (AINTI)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.