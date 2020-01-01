Токеномика AIntivirus (AINTI) Откройте для себя ключевую информацию о AIntivirus (AINTI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AIntivirus (AINTI) Криптовалюта, выпущенная от имени основателя McAfee. Официальный сайт: https://www.aintivirus.ai/ Whitepaper: https://www.aintivirus.ai/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/BAezfVmia8UYLt4rst6PCU4dvL2i2qHzqn4wGhytpNJW Купить AINTI сейчас!

Токеномика и анализ цен AIntivirus (AINTI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AIntivirus (AINTI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,06M $ 3,06M $ 3,06M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 92,14M $ 92,14M $ 92,14M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,32M $ 3,32M $ 3,32M Исторический максимум: $ 0,8999 $ 0,8999 $ 0,8999 Исторический минимум: $ 0,012340955733738045 $ 0,012340955733738045 $ 0,012340955733738045 Текущая цена: $ 0,03325 $ 0,03325 $ 0,03325 Узнайте больше о цене AIntivirus (AINTI)

Токеномика AIntivirus (AINTI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AIntivirus (AINTI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AINTI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AINTI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AINTI, изучите текущую цену AINTI!

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