Токеномика и анализ цен AIHI (AIHI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AIHI (AIHI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 438,00M $ 438,00M $ 438,00M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,10M $ 2,10M $ 2,10M Исторический максимум: $ 1,9999 $ 1,9999 $ 1,9999 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0048 $ 0,0048 $ 0,0048 Узнайте больше о цене AIHI (AIHI) Купить AIHI сейчас!

Информация о AIHI (AIHI) AIHI Network – это основанная на ИИ сеть 2 уровня для токенизации реальных активов и масштабирования инфраструктуры Web3. AIHI Network – это основанная на ИИ сеть 2 уровня для токенизации реальных активов и масштабирования инфраструктуры Web3. Официальный сайт: https://aihi.network/ Whitepaper: https://aihi.gitbook.io/aihi Обозреватель блоков: https://scan.aihi.network/address/0xDf1765579bb0E9E3CE3A60Cc54ACB2A8F3b6784D

Токеномика AIHI (AIHI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AIHI (AIHI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIHI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIHI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIHI, изучите текущую цену AIHI!

Как купить AIHI Заинтересованы в добавлении AIHI (AIHI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки AIHI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить AIHI на MEXC прямо сейчас! История цены AIHI (AIHI) Анализ истории цены AIHI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены AIHI прямо сейчас! Прогноз цены AIHI Хотите узнать, куда может двигаться AIHI? Наша страница прогноза цены AIHI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена AIHI прямо сейчас!

