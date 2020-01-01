Токеномика Casper AI (AIAGENT)

Токеномика Casper AI (AIAGENT)

Откройте для себя ключевую информацию о Casper AI (AIAGENT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Casper AI (AIAGENT)

Платформа CSPR AI – это преобразующая экосистема, которая позволяет пользователям с легкостью создавать, настраивать и токенизировать агентов искусственного интеллекта. Построенная на безопасном и масштабируемом блокчейне Casper, CSPR AI позволяет частным лицам и компаниям в считанные минуты развернуть торговые ИИ-агенты, каждый из которых обеспечен нативной валютой, $AIAGENT.

Официальный сайт:
www.csprai.com
Whitepaper:
https://docs.csprai.com
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xadcdbcb0db9edf31509971f64f0a8e0fc53b384d

Токеномика и анализ цен Casper AI (AIAGENT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Casper AI (AIAGENT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,26B
$ 1,26B$ 1,26B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,20M
$ 1,20M$ 1,20M
Исторический максимум:
$ 0,0198
$ 0,0198$ 0,0198
Исторический минимум:
$ 0,000857142294332742
$ 0,000857142294332742$ 0,000857142294332742
Текущая цена:
$ 0,0009558
$ 0,0009558$ 0,0009558

Токеномика Casper AI (AIAGENT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Casper AI (AIAGENT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AIAGENT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AIAGENT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIAGENT, изучите текущую цену AIAGENT!

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История цены Casper AI (AIAGENT)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.