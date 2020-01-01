Токеномика Casper AI (AIAGENT) Откройте для себя ключевую информацию о Casper AI (AIAGENT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Casper AI (AIAGENT) Платформа CSPR AI – это преобразующая экосистема, которая позволяет пользователям с легкостью создавать, настраивать и токенизировать агентов искусственного интеллекта. Построенная на безопасном и масштабируемом блокчейне Casper, CSPR AI позволяет частным лицам и компаниям в считанные минуты развернуть торговые ИИ-агенты, каждый из которых обеспечен нативной валютой, $AIAGENT. Официальный сайт: www.csprai.com Whitepaper: https://docs.csprai.com Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xadcdbcb0db9edf31509971f64f0a8e0fc53b384d Купить AIAGENT сейчас!

Токеномика и анализ цен Casper AI (AIAGENT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Casper AI (AIAGENT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,26B $ 1,26B $ 1,26B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,20M $ 1,20M $ 1,20M Исторический максимум: $ 0,0198 $ 0,0198 $ 0,0198 Исторический минимум: $ 0,000857142294332742 $ 0,000857142294332742 $ 0,000857142294332742 Текущая цена: $ 0,0009558 $ 0,0009558 $ 0,0009558 Узнайте больше о цене Casper AI (AIAGENT)

Токеномика Casper AI (AIAGENT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Casper AI (AIAGENT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIAGENT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIAGENT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIAGENT, изучите текущую цену AIAGENT!

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