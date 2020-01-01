Токеномика AgriDex (AGRI) Откройте для себя ключевую информацию о AgriDex (AGRI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AgriDex (AGRI) AgriDex — это революционное решение на базе блокчейн и программного обеспечения как услуги (SaaS) для сельскохозяйственной отрасли. Оно направлено на решение сложных и неэффективных проблем сельскохозяйственной цепочки поставок, предоставляя полностью прозрачную и интегрированную торговую площадку. Площадка работает на основе системы расчетов с использованием стейблкоинов, что исключает затраты, связанные с международной торговлей, в безопасной и подотчетной среде. Официальный сайт: www.agridex.com Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1yuo1lPssoiisbtmNprYxKl6arq3hqvdM/view Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/AGRidUXLeDij9CJprkZx7WBXtTQC67jtfiwz293mVrJ Купить AGRI сейчас!

Токеномика и анализ цен AgriDex (AGRI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AgriDex (AGRI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,72M $ 6,72M $ 6,72M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 208,70M $ 208,70M $ 208,70M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 32,18M $ 32,18M $ 32,18M Исторический максимум: $ 0,17801 $ 0,17801 $ 0,17801 Исторический минимум: $ 0,02792193396891342 $ 0,02792193396891342 $ 0,02792193396891342 Текущая цена: $ 0,03218 $ 0,03218 $ 0,03218 Узнайте больше о цене AgriDex (AGRI)

Токеномика AgriDex (AGRI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AgriDex (AGRI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AGRI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AGRI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGRI, изучите текущую цену AGRI!

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