Токеномика AgriDex (AGRI)

Токеномика AgriDex (AGRI)

Откройте для себя ключевую информацию о AgriDex (AGRI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AgriDex (AGRI)

AgriDex — это революционное решение на базе блокчейн и программного обеспечения как услуги (SaaS) для сельскохозяйственной отрасли. Оно направлено на решение сложных и неэффективных проблем сельскохозяйственной цепочки поставок, предоставляя полностью прозрачную и интегрированную торговую площадку. Площадка работает на основе системы расчетов с использованием стейблкоинов, что исключает затраты, связанные с международной торговлей, в безопасной и подотчетной среде.

Официальный сайт:
www.agridex.com
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1yuo1lPssoiisbtmNprYxKl6arq3hqvdM/view
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/AGRidUXLeDij9CJprkZx7WBXtTQC67jtfiwz293mVrJ

Токеномика и анализ цен AgriDex (AGRI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AgriDex (AGRI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,72M
$ 6,72M$ 6,72M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 208,70M
$ 208,70M$ 208,70M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 32,18M
$ 32,18M$ 32,18M
Исторический максимум:
$ 0,17801
$ 0,17801$ 0,17801
Исторический минимум:
$ 0,02792193396891342
$ 0,02792193396891342$ 0,02792193396891342
Текущая цена:
$ 0,03218
$ 0,03218$ 0,03218

Токеномика AgriDex (AGRI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AgriDex (AGRI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AGRI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AGRI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGRI, изучите текущую цену AGRI!

Как купить AGRI

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История цены AgriDex (AGRI)

Анализ истории цены AGRI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены AGRI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.