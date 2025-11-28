Каждый раз, когда ИИ-агент выполняет задание в сети AGI Alpha, он превращается в $AGIALPHA. Это означает, что чем больше активность протокола, тем выше спрос на $AGIALPHA. Стоимость токена напрямую зависит от его использования, а не от ажиотажа вокруг него.