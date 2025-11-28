Токеномика AGI Alpha (AGIALPHA)

Токеномика AGI Alpha (AGIALPHA)

Откройте для себя ключевую информацию о AGI Alpha (AGIALPHA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:28:46 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен AGI Alpha (AGIALPHA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AGI Alpha (AGIALPHA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,00M
$ 3,00M$ 3,00M
Общее предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
Оборотное предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,00M
$ 3,00M$ 3,00M
Исторический максимум:
$ 0,03709
$ 0,03709$ 0,03709
Исторический минимум:
$ 0,000577276480339268
$ 0,000577276480339268$ 0,000577276480339268
Текущая цена:
$ 0,0029988
$ 0,0029988$ 0,0029988

Информация о AGI Alpha (AGIALPHA)

Каждый раз, когда ИИ-агент выполняет задание в сети AGI Alpha, он превращается в $AGIALPHA. Это означает, что чем больше активность протокола, тем выше спрос на $AGIALPHA. Стоимость токена напрямую зависит от его использования, а не от ажиотажа вокруг него.

Официальный сайт:
https://agialpha.com/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/tWKHzXd5PRmxTF5cMfJkm2Ua3TcjwNNoSRUqx6Apump

Токеномика AGI Alpha (AGIALPHA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AGI Alpha (AGIALPHA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AGIALPHA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AGIALPHA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGIALPHA, изучите текущую цену AGIALPHA!

