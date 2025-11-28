Что такое AA

Токеномика ARAI (AA) Откройте для себя ключевую информацию о ARAI (AA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен ARAI (AA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ARAI (AA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 71,49M $ 71,49M $ 71,49M Исторический максимум: $ 0,2013 $ 0,2013 $ 0,2013 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,07149 $ 0,07149 $ 0,07149 Узнайте больше о цене ARAI (AA) Купить AA сейчас!

Информация о ARAI (AA) ARAI: Интерактивный слой Web3 нового поколения, основанный на автономных ИИ-агентах. ARAI: Интерактивный слой Web3 нового поколения, основанный на автономных ИИ-агентах. Официальный сайт: https://www.arai.systems/ Whitepaper: https://www.arai.systems/whitepaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x01bf3d77cd08b19bf3f2309972123a2cca0f6936

Токеномика ARAI (AA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ARAI (AA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AA, изучите текущую цену AA!

Как купить AA Заинтересованы в добавлении ARAI (AA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки AA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить AA на MEXC прямо сейчас! История цены ARAI (AA) Анализ истории цены AA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены AA прямо сейчас! Прогноз цены AA Хотите узнать, куда может двигаться AA? Наша страница прогноза цены AA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена AA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!