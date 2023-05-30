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A3S Protocol

AA/USDT
0.3485--
$0.00
Макс 24ч
0.3580
Мин 24ч
0.3318
Объем 24ч (AA)
1.18M
Сумма за 24ч (USDT)
443.91K
Макс 24ч
0.3580
Мин 24ч
0.3318
Объем 24ч (AA)
1.18M
Сумма за 24ч (USDT)
443.91K
График
Информация о токене
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Базовая
TradingView
Глубина
AA
Протокол A3S — это многоцепочечный протокол для создания стандартов адресов следующего поколения, позволяющий безопасно торговать, сдавать в аренду и депонировать адреса.
Обзор
Название криптовалюты
AA
Время выпуска
Связанные ссылки
Цена выпуска
Макс. предложение
1000000000
Книга ордеров
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Цена(USDT)

(AA)

(USDT)

0.3485$0.00
Сделки на рынке
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Время
Спот
5X-X Фьючерсы
ETF
Спот
5X-X Фьючерсы
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Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
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