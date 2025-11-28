Что такое 200M

Токеномика и анализ цен 200Million (200M) Изучите ключевые данные о токеномике и цене 200Million (200M), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 80,00K $ 80,00K $ 80,00K Исторический максимум: $ 0,013294 $ 0,013294 $ 0,013294 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00008 $ 0,00008 $ 0,00008 Узнайте больше о цене 200Million (200M) Купить 200M сейчас!

Информация о 200Million (200M) $200M is a Soviet-style meme project launched on Solana in July 2025 via Bonk.fun. It reimagines market-cap growth as a planned economy for memes: a fixed-supply token (1B total) managed through a milestone-based unlock schedule, echoing a five-year plan. The campaign advances through clearly defined stages, each tied to FDV growth, until the ultimate directive is fulfilled—$200M FDV secured. Официальный сайт: https://200mbonk.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/4ujx7weoPYqFyHkk3px1QWM3HSfG6oBxbyfBY4HHbonk

Токеномика 200Million (200M): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики 200Million (200M) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 200M, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 200M. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 200M, изучите текущую цену 200M!

Как купить 200M Заинтересованы в добавлении 200Million (200M) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки 200M, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить 200M на MEXC прямо сейчас! История цены 200Million (200M) Анализ истории цены 200M помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены 200M прямо сейчас! Прогноз цены 200M Хотите узнать, куда может двигаться 200M? Наша страница прогноза цены 200M объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена 200M прямо сейчас!

