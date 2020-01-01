Токеномика 1DOLLAR (1DOLLAR) Откройте для себя ключевую информацию о 1DOLLAR (1DOLLAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о 1DOLLAR (1DOLLAR) 1dollar – это мемкоин в сети Solana. Официальный сайт: https://www.1dollarsol.com Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/GHichsGq8aPnqJyz6Jp1ASTK4PNLpB5KrD6XrfDjpump Купить 1DOLLAR сейчас!

Токеномика и анализ цен 1DOLLAR (1DOLLAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене 1DOLLAR (1DOLLAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,24M $ 6,24M $ 6,24M Общее предложение: $ 999,90M $ 999,90M $ 999,90M Оборотное предложение: $ 999,78M $ 999,78M $ 999,78M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,24M $ 6,24M $ 6,24M Исторический максимум: $ 0,086 $ 0,086 $ 0,086 Исторический минимум: $ 0,000075499920876549 $ 0,000075499920876549 $ 0,000075499920876549 Текущая цена: $ 0,006242 $ 0,006242 $ 0,006242 Узнайте больше о цене 1DOLLAR (1DOLLAR)

Токеномика 1DOLLAR (1DOLLAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики 1DOLLAR (1DOLLAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 1DOLLAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 1DOLLAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 1DOLLAR, изучите текущую цену 1DOLLAR!

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