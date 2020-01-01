Токеномика Bitcoin Cats (1CAT)

Токеномика Bitcoin Cats (1CAT)

Откройте для себя ключевую информацию о Bitcoin Cats (1CAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Bitcoin Cats (1CAT)

Bitcoin Cats - это платформа GameFi для экосистемы Биткойн. Благодаря отображению биткойн-активов (BRC20, Ordinals NFT и других) на Ethereum (и другие сети Layer2), Bitcoin Cats привносит множество новых элементов в биткойн-активы, включая, но не ограничиваясь, Play2Earn, Staking, Farmland, SocialFi и многие другие.

Официальный сайт:
https://www.bitcoincats.world/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x508e00d5cef397b02d260d035e5ee80775e4c821

Токеномика и анализ цен Bitcoin Cats (1CAT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitcoin Cats (1CAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,09M
$ 1,09M$ 1,09M
Исторический максимум:
$ 0,01688
$ 0,01688$ 0,01688
Исторический минимум:
$ 0,000194261263790231
$ 0,000194261263790231$ 0,000194261263790231
Текущая цена:
$ 0,0002176
$ 0,0002176$ 0,0002176

Токеномика Bitcoin Cats (1CAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bitcoin Cats (1CAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов 1CAT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов 1CAT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 1CAT, изучите текущую цену 1CAT!

Как купить 1CAT

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История цены Bitcoin Cats (1CAT)

Анализ истории цены 1CAT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены 1CAT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.