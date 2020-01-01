Токеномика Bitcoin Cats (1CAT) Откройте для себя ключевую информацию о Bitcoin Cats (1CAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bitcoin Cats (1CAT) Bitcoin Cats - это платформа GameFi для экосистемы Биткойн. Благодаря отображению биткойн-активов (BRC20, Ordinals NFT и других) на Ethereum (и другие сети Layer2), Bitcoin Cats привносит множество новых элементов в биткойн-активы, включая, но не ограничиваясь, Play2Earn, Staking, Farmland, SocialFi и многие другие. Официальный сайт: https://www.bitcoincats.world/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x508e00d5cef397b02d260d035e5ee80775e4c821 Купить 1CAT сейчас!

Токеномика и анализ цен Bitcoin Cats (1CAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitcoin Cats (1CAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,09M $ 1,09M $ 1,09M Исторический максимум: $ 0,01688 $ 0,01688 $ 0,01688 Исторический минимум: $ 0,000194261263790231 $ 0,000194261263790231 $ 0,000194261263790231 Текущая цена: $ 0,0002176 $ 0,0002176 $ 0,0002176 Узнайте больше о цене Bitcoin Cats (1CAT)

Токеномика Bitcoin Cats (1CAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bitcoin Cats (1CAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 1CAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 1CAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 1CAT, изучите текущую цену 1CAT!

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