Что такое Спотовый Биткойн ETF?





В 2013 и 2018 годах близнецы Уинклвосс дважды подавали заявки на запуск спотового Биткойна ETF, и обе они были отклонены SEC. По состоянию на 2023 год все большее число финансовых институтов присоединяются для подачи заявок на спотовый Биткойн ETF.





Почему наблюдается рост интереса к спотовому Биткойну ETF и почему спотовый Биткойн ETF привлекает так много внимания? На эти вопросы и будет дан ответ в данной статье.









ETF означает Exchange Traded Fund (торгуемый на бирже фонд), то есть инвестиционный фонд, аналогичный акциям, которые торгуются на бирже.





ETF используют форму физического обеспечения для секьюритизации конкретных активов. Инвесторам достаточно приобрести акции фонда, выпущенные институтом, что позволяет им косвенно владеть соответствующую долю базовых инвестиций.





Биткойн ETF - это биржевой фонд, базовым активом которого является Биткойн. Когда пользователи приобретают спотовый Биткойн ETF, они, по сути, покупают Биткойн, но в действительности они не владеют Биткойном напрямую. На сегодняшний день спотовый Биткойн ETF не доступен.









1. Соответствие нормативным требованиям: спотовый Биткойн ETF торгуется на традиционных биржах ценных бумаг и находится под надзором соответствующих организаций. Регулируемые рынки вызывают больше доверия и обеспечивают уверенность инвесторов.





2. Низкий инвестиционный порог: нет необходимости изучать и осваивать специфику криптовалют, например использование цифровых кошельков. Размещение Биткойна ETF в виде традиционных методов торговли финансовыми продуктами снижает входные пороги для инвесторов.





3. Экономическая эффективность: спотовый Биткойн ETF, как правило, несет меньшие затраты по сравнению с прямой покупкой BTC, что делает его привлекательным для инвесторов, стремящихся к экономии.





4. Безопасность: пользователи, приобретающие спотовый Биткойн ETF, фактически не владеют физическими Биткойнами. Получая прибыль от колебаний цен на Биткойны, они не подвергаются риску потери или кражи, связанному с цифровыми кошельками.









Инвестиционные трасты - это инвестиционные фонды закрытого типа, котирующиеся на фондовых биржах. В криптовалютном пространстве примером трастового фонда Биткойна является GBTC компании Grayscale.





Основное различие между ETF и трастовыми продуктами заключается в том, что ETF являются открытыми, маркет-мейкеры могут свободно создавать и выкупать единицы, что обеспечивает достаточную ликвидность. В отличие от них инвестиционные трасты являются закрытыми, их создание затруднено, а также отсутствуют активные планы погашения.





ETF могут покупаться и продаваться трейдерами на протяжении дня, в то время как инвестиционные трасты могут торговаться только один раз в конце торгового дня. Расходы, связанные с ETF, как правило, ниже, чем у инвестиционных трастов.









В 2013 году братья Уинклвосс подали в SEC документ S-1, официально указав на свое намерение запустить ETF, привязанный к Биткойну. В 2018 году они подали еще одну заявку, но обе заявки были отклонены SEC.





В августе 2018 года компания по управлению активами VanEck подала заявку на запуск спотового Биткойна ETF, в сентябре отозвала ее, а затем повторно подала заявки в марте 2021 года и в июне 2022 года, и все они были отклонены SEC.





В апреле 2021 года компания по управлению активами Valkyrie Investments подала заявку на спотовый Биткойн ETF, которая была отклонена SEC в декабре.





В мае 2021 года компания Fidelity подала заявку на запуск спотового Биткойна ETF, которая была отклонена SEC в феврале 2022 года.





В июне 2021 года компания ARK Invest совместно со швейцарским ETF-провайдером 21Shares подала заявку на ARK 21Shares Биткойн ETF. Эта заявка была отклонена SEC в апреле 2022 года. В мае того же года они подали новую заявку, но в январе 2023 года она вновь была отклонена.





В июле 2021 года нью-йоркская компания по управлению фондами Global X подала заявку, которая была отклонена SEC в марте 2022 года.





В октябре 2021 года компания Bitwise подала первую заявку на запуск спотового Биткойна ETF. В июне 2022 года она была отклонена SEC.





19 октября 2021 года в США был одобрен первый фьючерсный Биткойн ETF.





Компания Grayscale одновременно подала заявку на конвертацию GBTC в спотовый Биткойн ETF. В июне 2022 г. SEC отклонила эту заявку, сославшись на недостаточность усилий компании по предотвращению возможного мошенничества. В августе 2023 г. Grayscale обратилась в суд с иском к SEC и выиграла его.





В декабре 2021 года компания WisdomTree подала заявку на спотовый Биткойн ETF, которая была отклонена в октябре 2022 года.





В апреле 2023 года компании ARK Invest и 21Shares подали третью заявку на спотовый Биткойн ETF.





В июне 2023 года компании BlackRock и Valkyrie подали заявки на спотовый Биткойн ETF.





С июля по август 2023 года WisdomTree, VanEck, Fidelity/Wise Origin, Bitwise, Global X в очередной раз подали заявки в SEC.





10 января 2024 года (EST) Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) дала свое разрешение первым 11 биткойн-фондам ETF на регистрацию в США.









Несмотря на значительное развитие криптовалют в последние годы и растущий интерес к этой сфере, масштабы криптовалютного рынка остаются относительно небольшими по сравнению с традиционными финансами. Утверждение спотового Биткойна ETF означает признание и одобрение со стороны основного рынка, что, вероятно, еще больше повысит признание Биткойна среди инвесторов.





Ожидается, что утверждение спотового Биткойна ETF привлечет больший приток капитала и повысит ликвидность всего криптовалютного рынка. Это означает значительное распространение и популяризацию Биткойна, что позволит большему числу пользователей познакомиться с криптовалютным миром, понять его и принять в нем участие.





Что еще более важно, появление Спотового биткойн-ETF представляет собой еще одну веху в истории развития Биткойна, поскольку американские регуляторы юридически признают статус Биткойна как финансового продукта.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.