Что такое ERC-20?





После многих лет развития Ethereum (ETH) сформировал полноценную экосистему, которая позволяет разработчикам внедрять инновации и создавать сложные DAPP-приложения (децентрализованные приложения) на базе Ethereum. ERC-20 - это ключ к созданию инноваций для всех желающих на базе Ethereum. Итак, что же такое ERC-20?









ERC расшифровывается как Ethereum Request for Comment (прим. "запрос на комментарий Ethereum"), который представляет собой предложение по улучшению токенов и экосистемы Ethereum. После подачи предложения ERC сообщество Ethereum обсуждает его и принимает решение о его принятии.





Стандарт ERC-20 был предложен соучредителем Ethereum Фабианом Фогельштеллером в ноябре 2015 года. Это стандарт интерфейса программирования приложений (API) для токенов в смарт-контрактах, позволяющий разработчикам создавать криптовалюты, соответствующие смарт-контрактам, и интегрировать их в сторонние приложения.





К специфическим функциональным возможностям ERC-20 относятся: ① Создание токенов, ② Контроль общего количества токенов, ③ Разрешение передачи токенов, ④ Получение текущего баланса токенов на счете и ⑤ Одобрение определенного количества токенов с одного счета для использования на стороннем счете. Благодаря практичности и простоте стандарта токенов ERC-20 он быстро завоевал широкое признание в отрасли, сделав возможным процветание экосистемы Ethereum.













① Простота создания токенов





ERC-20 предоставляет стандартизированный шаблон для создания токенов, что позволяет разработчикам быстро создавать собственные токены. Выполнив всего несколько простых шагов, разработчики могут без особых усилий создать и запустить новый токен, что значительно экономит время и силы.





② Отличная совместимость





Стандартизированный подход ERC-20 позволяет легко передавать и обмениваться токенами. Это способствует сотрудничеству между различными проектами и сообществами, а пользователи могут без проблем обмениваться токенами.





③ Безопасность





Создание токенов ERC-20 требует соблюдения смарт-контрактов, которые обладают функцией автоматического исполнения, что делает транзакции более безопасными и обеспечивает обмен без риска.









① Риск мошенничества





Выпуск токенов на основе ERC-20 относительно прост и способствует инновациям. Однако технология не может гарантировать, что все разработчики имеют добрые намерения, что приводит к появлению небольшого числа мошеннических проектов. Инвесторам необходимо проявлять осторожность и проводить исследования перед осуществлением инвестиций.





② Невозможность нести дополнительную информацию





Помимо реквизитов для перевода, токены ERC-20 не могут нести дополнительную информацию, что увеличивает расходы на связь. Например, при использовании токенов ERC-20 для покупки товаров невозможно передать конкретную информацию о продукте, что увеличивает расходы на связь в офлайне.





③ Дополнительные транзакционные заторы





Поскольку существует множество токенов, выпущенных на основе ERC-20, высокочастотная торговля токенами ERC-20 может привести к перегрузке сети блокчейна Ethereum из-за ее недостаточной производительности.













Криптовалюты часто испытывают сильную волатильность, что делает активы, обеспечивающие стабильность, очень ценными. Стейблкоины - это тип криптовалюты, предназначенный для поддержания стабильной цены, обычно привязанной к относительно стабильным активам, таким как доллар США или золото. Стейблкоины выступают в качестве связующего звена между традиционными финансовыми рынками и криптовалютным рынком, обеспечивая более высокую ликвидность криптовалютного пространства. Владение стейблкоинами позволяет частично снизить волатильность активов и повысить доверие к криптовалютному рынку.





В зависимости от различных активов и методов закрепления стейблкоины можно разделить на следующие категории: ① Стейблкоины с фиатным обеспечением, такие как USDT (Tether) и USDC (USD Coin), ② Алгоритмические стейблкоины, такие как CrvUSD и FEI, и ③ Стейблкоины с криптовалютным обеспечением, такие как DAI.









Токены приложений - это токены, выпускаемые децентрализованными приложениями (DAPP) и обычно используемые для таких целей, как голосование за проект, ставка на интерес и вознаграждение пользователей. В качестве примера можно привести APE - токен ERC20 в экосистеме яхт-клуба Bored Ape. Токены APE могут быть использованы, помимо прочего, для ставки на проценты, участия в управлении проектами. Помимо APE, многие известные токены также являются прикладными токенами, основанными на стандарте ERC-20, например LINK, UNI, MKR, YFI и другие. Помимо проектных групп DAPP, выпускающих токены стандарта ERC-20, свои токены начали выпускать и криптовалютные биржи. Например, токен MX, выпущенный биржей MEXC, предоставляет своим владельцам различные преимущества. К ним относятся скидки на торговые комиссии, приоритетное участие в мероприятиях Kickstarter и Launchpool, аирдроп новых токенов, потенциальный доход от роста стоимости токена MX и др.