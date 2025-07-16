Что такое Стейблкоин?





Стейблкоин - это стабильная криптовалюта, обеспеченная фиатной валютой, криптовалютами или другими активами, например золотом. Ее цель - привязать стоимость к фиатным валютам, таким как доллар США или евро. Она сочетает в себе децентрализованную природу блокчейна и реальную стоимость фиатных валют, что позволяет избежать резких колебаний цен. Стейблкоины обычно используются в качестве средства обмена.





Самым первым стейблкоином стал USDT (Tether), выпущенный компанией Tether Limited в 2014 году. Он привязан к доллару США в соотношении 1:1. Компания Tether утверждает, что на каждый выпущенный USDT приходится соответствующее количество долларов США, хранящихся на ее официальном аккаунте. Это гарантирует, что выпущенные токены USDT имеют эквивалентное количество долларов США в качестве обеспечения, что позволяет поддерживать соотношение 1:1 между USDT и долларами США. Кроме того, пользователи могут проверять средства на платформе Tether, что обеспечивает прозрачность. Теоретически это обеспечивает пользователям высокий уровень безопасности и удобство использования активов.





Кроме того, такие популярные среди пользователей стейблкоины, как USDC и DAI, также привязывают свою стоимость к доллару США и поддерживают обменное соотношение 1:1.









Стейблкоины обычно делятся на три типа: фиатные с обеспечением, криптовалютные с обеспечением и алгоритмические стейблкоины.





Стейблкоины с фиатным обеспечением являются наиболее популярными на рынке. Они напрямую привязаны к фиатной валюте в соотношении 1:1, как, например, упомянутые выше USDT и USDC. К недостаткам этого типа стейблкоинов можно отнести централизацию, непрозрачность, отсутствие резервных фондов и гарантированного выкупа токенов. По-прежнему вызывают опасения вопросы о достаточности резервных средств в долларах США, о том, не может ли выпуск пустых токенов привести к образованию "пузырей" на рынке, о надежности резервных средств в долларах США и о риске неправомерного присвоения залога.





Криптовалютные стейблкоины с обеспечением похожи на фиатные стейблкоины с обеспечением, но отличаются тем, что в качестве обеспечения используются криптовалюты, как в случае с DAI. В качестве залога выступает децентрализованная криптовалюта, что позволяет решить проблему доверия. Этот метод позволяет пользователям создавать стейблкоины путем блокировки залога, превышающего общую сумму стейблкоинов. Однако проблема заключается в самом залоге, который представляет собой цифровой актив, подверженный значительным колебаниям цен и не обладающий достаточной устойчивостью к непредвиденным обстоятельствам.





Алгоритмические стейблкоины, также известные как беззалоговые стейблкоины, не требуют залога или каких-либо других ценных активов для обеспечения. Их привязка к стоимости полностью обеспечивается алгоритмами и смарт-контрактами. Смарт-контракты управляют предложением выпущенных токенов, а стабильные цены поддерживаются за счет дефляции/расширения предложения токенов, как это наблюдается в CrvUSD, FEI и др. Недостатком таких стейблкоинов является то, что стабильность обычно поддерживается централизованными механизмами, а монетарная политика остается сложной, неясной, недоработанной, с потенциально неадекватными мерами стимулирования. Большинство проектов такого типа характеризуются высокой волатильностью, а экстремальные ситуации могут приводить к снижению цен или даже обвалу, как это произошло в мае 2022 года, когда рухнул алгоритмический стейблкоин UST компании Luna.





Появление стейблкоинов обусловлено практической необходимостью. В отличие от фиатных валют, криптовалютный рынок часто бывает волатильным - стоимость токенов нередко значительно отличается от их первоначальной стоимости, что затрудняет хранение цифровых активов инвесторами. Стейблкоины решают эту проблему, поскольку тесно привязаны к базовым активам или фиатным валютам, что обеспечивает стабильность их стоимости. Поэтому их можно считать надежными активами-убежищами на неспокойных рынках, так как стейблкоины могут поддерживать свою стабильность с помощью различных механизмов.









Стейблкоины предлагают нам стабильный цифровой канал для поддержания стабильности наших доходов. Они обеспечивают ликвидность и служат более стабильной формой децентрализованной криптовалюты. Однако стейблкоины - это прежде всего средство обмена и залога, не обладающее присущими ему инвестиционными качествами.







