Стейблкоин - это стабильная криптовалюта, обеспеченная фиатной валютой, криптовалютами или другими активами, например золотом. Ее цель - привязать стоимость к фиатным валютам, таким как доллар США илиСтейблкоин - это стабильная криптовалюта, обеспеченная фиатной валютой, криптовалютами или другими активами, например золотом. Ее цель - привязать стоимость к фиатным валютам, таким как доллар США или
Обучение/Энциклопедия блокчейна/Базовые концепции/Что такое Стейблкоин?

Что такое Стейблкоин?

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Базовый#Базовые концепции
USDCoin
USDC$0.9993-0.02%
DAI
DAI$0.9994+0.01%
Terra
LUNA$0.0922-31.75%


Стейблкоин - это стабильная криптовалюта, обеспеченная фиатной валютой, криптовалютами или другими активами, например золотом. Ее цель - привязать стоимость к фиатным валютам, таким как доллар США или евро. Она сочетает в себе децентрализованную природу блокчейна и реальную стоимость фиатных валют, что позволяет избежать резких колебаний цен. Стейблкоины обычно используются в качестве средства обмена.

Самым первым стейблкоином стал USDT (Tether), выпущенный компанией Tether Limited в 2014 году. Он привязан к доллару США в соотношении 1:1. Компания Tether утверждает, что на каждый выпущенный USDT приходится соответствующее количество долларов США, хранящихся на ее официальном аккаунте. Это гарантирует, что выпущенные токены USDT имеют эквивалентное количество долларов США в качестве обеспечения, что позволяет поддерживать соотношение 1:1 между USDT и долларами США. Кроме того, пользователи могут проверять средства на платформе Tether, что обеспечивает прозрачность. Теоретически это обеспечивает пользователям высокий уровень безопасности и удобство использования активов.

Кроме того, такие популярные среди пользователей стейблкоины, как USDC и DAI, также привязывают свою стоимость к доллару США и поддерживают обменное соотношение 1:1.


1.Классификация, плюсы и минусы стейблкоинов


Стейблкоины обычно делятся на три типа: фиатные с обеспечением, криптовалютные с обеспечением и алгоритмические стейблкоины.

Стейблкоины с фиатным обеспечением являются наиболее популярными на рынке. Они напрямую привязаны к фиатной валюте в соотношении 1:1, как, например, упомянутые выше USDT и USDC. К недостаткам этого типа стейблкоинов можно отнести централизацию, непрозрачность, отсутствие резервных фондов и гарантированного выкупа токенов. По-прежнему вызывают опасения вопросы о достаточности резервных средств в долларах США, о том, не может ли выпуск пустых токенов привести к образованию "пузырей" на рынке, о надежности резервных средств в долларах США и о риске неправомерного присвоения залога.

Криптовалютные стейблкоины с обеспечением похожи на фиатные стейблкоины с обеспечением, но отличаются тем, что в качестве обеспечения используются криптовалюты, как в случае с DAI. В качестве залога выступает децентрализованная криптовалюта, что позволяет решить проблему доверия. Этот метод позволяет пользователям создавать стейблкоины путем блокировки залога, превышающего общую сумму стейблкоинов. Однако проблема заключается в самом залоге, который представляет собой цифровой актив, подверженный значительным колебаниям цен и не обладающий достаточной устойчивостью к непредвиденным обстоятельствам.

Алгоритмические стейблкоины, также известные как беззалоговые стейблкоины, не требуют залога или каких-либо других ценных активов для обеспечения. Их привязка к стоимости полностью обеспечивается алгоритмами и смарт-контрактами. Смарт-контракты управляют предложением выпущенных токенов, а стабильные цены поддерживаются за счет дефляции/расширения предложения токенов, как это наблюдается в CrvUSD, FEI и др. Недостатком таких стейблкоинов является то, что стабильность обычно поддерживается централизованными механизмами, а монетарная политика остается сложной, неясной, недоработанной, с потенциально неадекватными мерами стимулирования. Большинство проектов такого типа характеризуются высокой волатильностью, а экстремальные ситуации могут приводить к снижению цен или даже обвалу, как это произошло в мае 2022 года, когда рухнул алгоритмический стейблкоин UST компании Luna.


2.Зачем нужны стейблкоины?


Появление стейблкоинов обусловлено практической необходимостью. В отличие от фиатных валют, криптовалютный рынок часто бывает волатильным - стоимость токенов нередко значительно отличается от их первоначальной стоимости, что затрудняет хранение цифровых активов инвесторами. Стейблкоины решают эту проблему, поскольку тесно привязаны к базовым активам или фиатным валютам, что обеспечивает стабильность их стоимости. Поэтому их можно считать надежными активами-убежищами на неспокойных рынках, так как стейблкоины могут поддерживать свою стабильность с помощью различных механизмов.

3.Стоит ли инвестировать в стейблкоины?


Стейблкоины предлагают нам стабильный цифровой канал для поддержания стабильности наших доходов. Они обеспечивают ликвидность и служат более стабильной формой децентрализованной криптовалюты. Однако стейблкоины - это прежде всего средство обмена и залога, не обладающее присущими ему инвестиционными качествами.

4.Заключение


В заключение следует отметить, что, несмотря на свои ограничения, стейблкоины остаются важной частью криптовалютного рынка. Стейблкоины - это криптовалюты, обеспеченные активами, имеющими стоимостную оценку, и в рамках различных механизмов регулирования способные поддерживать стабильность в заданных диапазонах. Поэтому стейблкоины не только выступают в качестве транзакционных средств, но и становятся "тихой гаванью" для трейдеров и инвесторов, рассматриваясь как высоконадежный объект долгосрочных инвестиций. Если вы хотите приобрести стейблкоины, вы можете легко и быстро купить их на MEXC.


Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Руководство для начинающих: Что такое стоп-лимитный ордер и как установить его на MEXC, чтобы зафиксировать прибыль и предотвратить убытки

Руководство для начинающих: Что такое стоп-лимитный ордер и как установить его на MEXC, чтобы зафиксировать прибыль и предотвратить убытки

Криптовалютный рынок волатилен, цены могут резко колебаться, и даже небольшие задержки могут привести к упущенным возможностям или ненужным потерям. Стоп-лимитный ордер – это широко распространенный и

Лимитные ордера – это просто: Как торговать эффективнее

Лимитные ордера – это просто: Как торговать эффективнее

На криптовалютном рынке лимитные ордера служат важнейшим торговым механизмом, позволяющим инвесторам осуществлять точный контроль над ценой исполнения своих сделок.1. Что такое лимитный ордер?1.1 Опре

Что такое копи-трейдинг?

Что такое копи-трейдинг?

Копи-трейдинг – это инвестиционная стратегия в криптовалютной торговле, которая позволяет инвесторам автоматически копировать торговые действия других опытных трейдеров. Это очень удобная инвестиционн

Понимание спотовой торговли

Понимание спотовой торговли

Торговля криптовалютой обычно делится на две категории: спотовая торговля и торговля фьючерсами. Спотовая торговля – это покупка или продажа цифровых активов на рынке, подразумевающая обмен двух крипт

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов