Обучение/Энциклопедия блокчейна/Базовые концепции/Что такое Мемо/Тег?

Что такое Мемо/Тег?

16 июля 2025 г.MEXC
#Базовые концепции
Независимо от того, используется ли кошелек или биржа, когда пользователи инициируют депозит и вывод средств, очень важно вводить правильный адрес. Однако для некоторых цифровых активов наряду с адресом необходимо также указывать Meмo. Meмo - это уникальный числовой или строковый идентификатор, обеспечивающий уникальность адреса депозита, иногда называемый меткой, тегом, сообщением или идентификатором платежа. Он сопоставляется с адресом депозита, и любое несоответствие может привести к неудачным транзакциям и потенциальным потерям активов. Поэтому очень важно внимательно относиться к предоставлению точной информации о Мемо.

1. Зачем использовать Meмo?


Использование Meмo необходимо, потому что для конкретных токенов, таких как XRP, платформа применяет один и тот же адрес для всех пользователей. Чтобы различать депонированные на этом адресе активы для отдельных пользователей, платформа генерирует уникальный Meмo для каждого пользователя, что упрощает эффективное управление. Кроме того, некоторые проекты могут требовать указания Meмo при совершении операций перевода.

2. Криптовалюты с Meмо на MEXC


Ниже перечислены распространенные токены с Мемо, которые торгуются на MEXC: XRP, XLM, ATOM, CRO, HBAR, EOS, BTS, TON и многие другие.

3. Важные моменты при добавлении Мемо


3.1 Мемо соответствует один к одному с адресами депозита и вывода средств, что обеспечивает уникальность этих адресов. Неправильное его заполнение или отсутствие могут привести к потере активов.

3.2 При выборе сети депозита убедитесь, что сеть вывода на других торговых платформах или кошельках соответствует сети депозита на MEXC. В противном случае это может привести к потере ваших активов.

3.3 Некоторые токены или сети могут не требовать Мемо. Пожалуйста, корректируйте свои действия при депозите или выводе средств в зависимости от конкретных условий. Если для вывода средств не требуется Мемо, выберите "Без Мемо". Если Мемо необходимо, убедитесь, что адрес и Мемо заполнены вместе. В противном случае это может привести к потере ваших активов.

4. Как правильно заполнить Meмo—Депозиты


В качестве примера рассмотрим депозит XRP.

4.1 На веб-сайте:


Войдите на сайт MEXC. В разделе [Кошелек] найдите страницу [Депозит]. Выберите XRP, появится всплывающее окно "Ripple (XRP): Важная информация". Поставьте галочку напротив пункта "Я ознакомлен(а) с вышеуказанной информацией" и нажмите [Подтвердить].


Выберите [XRP] в качестве сети и нажмите [Отображение адреса и мемо] в разделе "Адрес депозита".


После создания адреса скопируйте [Адрес депозита] и [Мемо/Тег] на соответствующую платформу для вывода средств.


4.2 В приложении:


На странице "Кошелек" приложения нажмите [Депозит], введите "XRP" в поле поиска, чтобы найти токен XRP, для которого вы хотите внести депозит.

Во всплывающем окне напоминания о депозите нажмите [Я уже знаю обо всех вышеупомянутых рисках]. Затем нажмите [Отображение адреса и мемо], после чего адрес будет сгенерирован.

Скопируйте адрес депозита и Мемо/Тег на соответствующую платформу вывода средств и проверьте, соответствует ли сеть. Подтвердите, вносите ли вы средства на спотовый или фьючерсный счет, и завершите внесение активов XRP.


5. Как правильно заполнить Meмo—Вывод средств


Для примера возьмем вывод XRP.

5.1 Веб-сайт:


Зайдите на страницу вывода средств, выберите [Адрес], заполните [Адрес] - [Сеть] - [Мемо/Тег] - [Сумма вывода] и нажмите [Отправить].
Если ваш XRP-адрес не требует Мемо, вы можете отметить "Без Мемо" и продолжить транзакцию.


5.2 В приложении:


На странице "Кошелек" приложения нажмите [Вывод], введите "XRP" в строке поиска, чтобы найти токен XRP, который вы хотите вывести, и выберите [Вывод средств ончейн] в качестве метода вывода.

На странице вывода средств введите адрес вывода, выберите XRP в качестве сети вывода, введите идентификатор Мемо/Тег и введите сумму вывода. Убедившись, что информация верна, нажмите [Подтвердить]. (Если ваш XRP-адрес не требует мемо, вы можете установить флажок "Нет идентификатора [мемо/тега]" и продолжить вывод средств).


Приведенная выше информация охватывает основы Мемо и их важность. Убедитесь, что вы правильно их заполнили, это очень важно. Если вы не заполнили или неправильно ввели Мемо/тег, вы можете обратиться к статье "Подача заявления о восстановлении неверного депозита" для получения инструкций по восстановлению. Если вы вывели средства по неправильному адресу или неправильно заполнили Мемо, вы можете найти решение в статье "Если я ввел неправильный MEMO или вывел на ошибочный адрес"

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или хранению каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях, она не является инвестиционным советом. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

