Понимание риска ликвидации: Часто задаваемые вопросы и советы по защите





На MEXC пользователи могут торговать либо бессрочными фьючерсами USDT -M с кредитным плечом до 500x, либо бессрочными фьючерсами Coin-M с кредитным плечом до 200x. Хотя высокое кредитное плечо дает возможность значительно увеличить доходность, оно также сопряжено со значительно более высокими рисками волатильности. Внезапный разворот рынка может мгновенно вызвать ликвидацию, что приведет к полной потере маржи.





Чтобы помочь трейдерам лучше понять и снизить риски ликвидации, в этой статье представлен структурированный анализ четырех наиболее распространенных сценариев ликвидации в торговле фьючерсами MEXC. В ней также представлены практические стратегические меры защиты, которые можно непосредственно применять в торговле. К концу статьи вы получите важную информацию об оценке рисков ликвидации, оптимизации управления позициями и повышении общей устойчивости вашего подхода к торговле.









Ликвидация происходит, когда ваш коэффициент маржи обслуживания опускается ниже требуемого платформой уровня. В этот момент система автоматически закрывает ваши позиции, чтобы предотвратить превышение убытков над суммой доступного обеспечения.





Понимание механизма ликвидации имеет важное значение, поскольку позволяет трейдерам:





Предвидеть и управлять рисками, снижая вероятность непредвиденного закрытия позиций.

Более эффективно использовать кредитное плечо и маржу, тем самым снижая вероятность ликвидации.

Усовершенствовать торговые стратегии для максимальной эффективности и стабильности капитала.













На MEXC Фьючерсы цены ликвидации рассчитываются на основе справедливой цены, а не рыночной или индексной цены. Справедливая цена отражает реальную справедливую стоимость торговой пары в режиме реального времени, полученную на основе индексной и рыночной цены. Из-за этой методологии справедливая цена может немного отличаться от последней торговой цены. Для получения более подробной информации см. статью «Индексная цена, справедливая цена и рыночная цена»

Такой подход помогает сократить количество ненужных ликвидаций, вызванных временной волатильностью рынка или низкой ликвидностью. Когда справедливая цена достигает порога ликвидации, ликвидация запускается автоматически.





На веб-платформе MEXC трейдеры могут отслеживать справедливую цену напрямую, выбрав «Справедливая цена» в верхней части свечного графика. Эта функция обеспечивает дополнительный уровень прозрачности и контроля при управлении позициями.









Вы можете перейти к свечному графику, выбрать «Справедливая цена» и просмотреть свечной график справедливой цены.













Когда запускается ликвидация, система закрывает позицию посредством таких действий, как отмена ордера, поэтапная ликвидация или выравнивание лонг и шорт позиций. Переход к цене банкротства означает, что если уровень риска позиции пользователя превышает уровень 1, система попытается снизить риск путем автоматической ликвидации части позиции (поэтапная ликвидация). Если после этой корректировки позиция по-прежнему соответствует критериям ликвидации, механизм ликвидации берет позицию под контроль по цене банкротства. Подробную информацию об уровнях риска см. в Руководстве по фьючерсам





Если позиция закрывается по цене, превышающей цену банкротства, оставшаяся маржа перечисляется в Страховой фонд MEXC . Если рынок закрывается по более низкой цене, Страховой фонд покрывает недостаток маржи, чтобы обеспечить беспрепятственное завершение ликвидации.









Теоретически цена ликвидации торговой пары не меняется. Однако из-за динамических корректировок в механизме ликвидации существуют определенные исключения.









Цены ликвидации различаются в зависимости от того, используете ли вы режим кросс-маржи или изолированной маржи. В режиме кросс-маржи вся доступная маржа применяется ко всем открытым позициям. Таким образом, нереализованный PNL будет влиять на вашу цену ликвидации. Если нереализованный PNL увеличивается, цена ликвидации уменьшается. Если нереализованный PNL уменьшается, цена ликвидации увеличивается. Кроме того, если размер позиции изменяется в режиме кросс-маржи, цена ликвидации также изменится. Однако в режиме изолированной маржи цена ликвидации остается фиксированной, поскольку маржа привязана к одной позиции и не зависит от изменений в других позициях.









Ставки финансирования также влияют на цены ликвидации. В режиме кросс-маржи оплата или получение комиссии за финансирование изменяет вашу доступную маржу, что, в свою очередь, изменяет цену ликвидации. Между тем, в режиме изолированной маржи, если вы получаете финансирование, цена ликвидации остается неизменной. Однако, если вы оплачиваете финансирование, а ваша доступная маржа недостаточна, система вычитает из вашей позиционной маржи, что может привести к изменению цены ликвидации.





Одним словом, на цену ликвидации влияют режим маржи, баланс маржи и колебания комиссии за финансирование. Трейдеры должны учитывать эти факторы при открытии позиций.









При торговле фьючерсами на MEXC могут возникнуть ситуации, когда стоп-лосс ордер не срабатывает. К числу распространенных причин относятся следующие.









Если цена стоп-лосса слишком близка к цене ликвидации, справедливая цена может достичь цены ликвидации до того, как сработает стоп-лосс ордер. Это приведет к ликвидации и сбою стоп-лосс ордера.









Ордера TP/SL исполняются по рыночной цене после срабатывания. В период резкой волатильности рынок может слишком быстро превысить заданную триггерную цену, что приведет к частичному исполнению или сбою ордера. В зависимости от вашей толерантности к риску, вы можете дождаться исполнения или отменить ордер.









Стоп-лосс ордера также могут не сработать из-за недостаточного размера позиции для закрытия, нахождения контракта в неторговом состоянии или системных проблем.





На MEXC ордера TP/SL исполняются по рыночной цене. Таким образом, между триггерной ценой и ценой исполнения может быть спред. Это наиболее распространенные проблемы, связанные с ликвидацией во фьючерсной торговле. Вы можете снизить риск ликвидации, используя такие стратегии, как мониторинг коэффициента маржи, использование стоп-лосс ордеров или снижение кредитного плеча. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к другим статьям о фьючерсах в MEXC Обучение









Контроль риска ликвидации имеет решающее значение в торговле фьючерсами. Инвесторы могут предпринять следующие шаги:





Разумно устанавливайте кредитное плечо: Выбирайте уровни кредитного плеча в соответствии с вашей собственной толерантностью к риску. Новичкам рекомендуется держать кредитное плечо ниже 10x, чтобы уменьшить влияние колебаний цен на маржу.

Выбирайте режим маржи стратегически: Кросс-маржа распределяет риск по всем позициям, но может повлиять на общий баланс вашего аккаунта, в то время как изолированная маржа ограничивает риск одной позицией. Выбирайте в зависимости от вашей стратегии и толерантности к риску.

Поддерживайте достаточную маржу: Регулярно добавляйте маржу, чтобы увеличить разницу между открытой ценой и ценой ликвидации, что повысит вашу способность противостоять волатильности.

Включить оповещения о рисках: Включите оповещения о цене ликвидации или напоминания о цене, чтобы отслеживать риски в режиме реального времени и своевременно принимать меры.

Приоритет сохранения капитала: На рынках с высокой волатильностью сосредоточьтесь на контроле убытков и защите основной суммы, а не на погоне за максимальной прибылью.









На рынках фьючерсов с высоким уровнем кредитного плеча доходность и риски всегда являются двумя сторонами одной медали. Механизм ликвидации на MEXC является важной защитой как для трейдеров, так и для платформы, но без четкого понимания того, как он работает и что его запускает, трейдеры могут легко оказаться вынужденными неожиданно закрыть свои позиции. Только тщательно изучив механику ликвидации, осознав разницу между кросс-маржой и изолированной маржой, а также применяя стоп-лоссы и правильное управление маржой, вы сможете стабилизировать свои позиции во время рыночных потрясений и избежать мгновенной потери всего своего капитала.





Всегда помните: Управление рисками должно быть вашим главным приоритетом при торговле фьючерсами. Обоснованно управляя позициями и спокойно реагируя на волатильность, вы создаете основу для получения прибыли – и только тогда вы сможете добиться долгосрочного и устойчивого успеха на рынке.









