Что такое Tether (USDT?)





Tether (USDT) - это вид виртуальной валюты, привязанной к доллару США (USD), что позволяет эффективно связать криптовалюту с фиатной валютой. Это разновидность виртуальной валюты, хранящейся на аккаунтах валютных резервов и обеспеченной фиатной валютой. Tether был первоначально выпущен компанией Tether Limited в 2014 году и предназначен для поддержания привязки к доллару США в соотношении 1:1, то есть на каждый выпущенный токен USDT приходится соответствующий доллар США, хранящийся в резерве. Таким образом, каждый токен USDT обеспечен фондом в размере 1 доллара США. USDT стал одним из самых популярных стейблкоинов на рынке и по рыночной капитализации является первым и самым крупным стейблкоином.









Будучи одним из самых популярных стейблкоинов, Tether (USDT) обладает следующими характеристиками:





1) Минимальная волатильность цены и относительная стабильность: Как уже отмечалось ранее, USDT привязан к доллару США в соотношении 1:1. Это означает, что на каждый выпущенный USDT приходится эквивалентная сумма денежного резерва в качестве финансовой гарантии. Следовательно, его цена остается относительно стабильной по сравнению с другими криптовалютами и имеет ограниченные колебания.





2) Безопасность и надежность: USDT использует технологию блокчейн для обеспечения безопасности мирового уровня и соблюдения международных стандартов и правил.





3) Публичная прозрачность: Tether ежедневно публикует данные о своих валютных резервах и проходит профессиональный аудит. Обращение USDT соотносится с резервами Tether. Кроме того, пользователи могут проверять средства на платформе Tether, что обеспечивает прозрачность.









Основными функциями USDT как стейблкоина являются снижение волатильности рынка, уменьшение стоимости финансовых услуг и выполнение функций средства обмена между цифровыми валютами на различных биржах. Благодаря привязке к доллару США он может использоваться как для переводов на основе блокчейна, так и для торговли, подобно форексу.





1) Спот торговля на биржах: Под спотовой торговлей понимаются сделки между USDT и другими криптовалютами. Хотя такие платформы, как MEXC, предлагают тысячи цифровых валют для торговли, многие из них не поддерживают прямые покупки с использованием фиатных валют (например, USD, GBP). Вместо этого пользователи сначала приобретают USDT, а затем обменивают их на другие цифровые валюты.





2) Облегчение переводов: Будучи стейблкоином, USDT пользуется широкой популярностью благодаря минимальным колебаниям цены и часто выступает в качестве средства перевода. MEXC поддерживает переводы USDT по нескольким цепочкам, включая TRC20, ERC20, BEP20, MATIC, ALGO, Arbitrum One, каждая из которых имеет различную скорость. Пользователи могут выбрать тот способ перевода, который соответствует их предпочтениям на платформе MEXC.





3) Снижение риска падения криптовалютных активов и событий типа "черный лебедь" на внебиржевом рынке: Например, если вы купите ETH за BTC и столкнетесь с экстремальной ситуацией на рынке, подобной той, что произошла 12 марта, вы можете понести убытки по обоим активам. Однако с помощью USDT вы можете быстро конвертировать свои цифровые активы в USDT, предвидя спад на рынке, и тем самым защитить свои активы от потерь.









1) Преимущества USDT





Основное преимущество USDT заключается в привязке к доллару США в соотношении 1:1, благодаря чему каждый токен USDT эквивалентен одному доллару США. Эта особенность обеспечивает инвесторам удобный способ перевода фиатной валюты в криптовалютную сферу для торговли и инвестиций на криптовалютном рынке. Кроме того, это позволяет им сохранять стоимость своих активов, что делает USDT надежным токеном для защиты от волатильности рынка.





2) Риски USDT





Наиболее существенным риском, связанным с USDT, является возможность возникновения у Tether таких проблем, как неплатежеспособность, избыточная эмиссия или недостаточные резервы. Эта проблема давно волнует криптовалютное сообщество. Эмиссия Tether полностью централизована, что означает, что риски выпуска, погашения, регуляторные риски и операционные риски сосредоточены в компании Tether Limited. Несмотря на то что Tether обязуется хранить 100% резервов USDT в долларах США, согласно аудиторскому ежеквартальному отчету за 2022 год о разбивке резервов Tether, USDT не полностью обеспечен денежными средствами (или их эквивалентами) в соотношении 1:1. Состав резервов включает 50% казначейских векселей США, 30% коммерческих бумаг, 16% фондов валютного рынка, а оставшиеся 14%, по данным аудита, не требуют дальнейшего уточнения.









Согласно информации, представленной на официальном сайте MEXC, в настоящее время USDT занимает третье место по рыночной капитализации и лидирует среди стейблкоинов, что делает ее самой популярной криптовалютой среди инвесторов. Стейблкоины избавляют трейдеров от необходимости конвертации в фиатную валюту, что повышает удобство криптовалютной торговли. Несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу рисков, связанных с Tether, объем торгов USDT за последние несколько лет отражает доверие к нему со стороны пользлователей.



