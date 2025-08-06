Что такое маржа? Кто регулирует мою маржу? Понимание маржи при торговле фьючерсами MEXC

Маржа – основа торговли фьючерсами, она определяет размер вашей позиции, степень риска и момент ее ликвидации. Понимание того, как работает маржа и почему она меняется, крайне важно для успешной торговли фьючерсами.













Маржа – это залоговый капитал, необходимый для открытия и поддержания фьючерсной позиции. Вместо полной стоимости контракта пользователь вносит лишь часть средств (процент от суммы), определяемую уровнем кредитного плеча. Это позволяет торговать с плечом, увеличивая как потенциальную прибыль, так и убытки.













В режиме изолированной маржи каждая позиция функционирует как полностью независимая торговая единица с собственным выделенным маржинальным балансом. Это гарантирует, что прибыли и убытки по одной позиции ограничиваются соответствующей маржой и никогда не затрагивают другие позиции. В случае ликвидации позиции убытки строго ограничиваются выделенной для нее маржой, тогда как остальные позиции и средства на счете остаются полностью защищенными.





Такой подход, основанный на изоляции рисков, обеспечивает более эффективный контроль, что делает его идеальным вариантом для начинающих трейдеров или тех, кто использует несколько стратегий одновременно. Например, если у вас открыты позиции по BTCUSDT и ETHUSDT, и позиция по BTC достигает уровня ликвидации, ваша позиция по ETH продолжает работать в обычном режиме – ее маржа остается нетронутой. Это позволяет трейдерам точнее управлять рисками по каждому активу в отдельности.









В этом режиме кросс-маржи весь доступный баланс на фьючерсном счете используется как общая маржа для всех позиций. Хотя такой подход позволяет использовать более высокое кредитное плечо, но также означает, что значительные убытки по одной позиции могут повлиять на весь баланс вашего счета и потенциально повлиять на другие позиции. MEXC позволяет пользователям переключаться с режима изолированной маржи на режим кросс-маржи для существующих позиций, но не наоборот.





Кросс-маржа подходит для более продвинутых трейдеров с более высокой склонностью к риску, которые хотят максимально эффективно использовать доступные средства. Если вы уверены в своем взгляде на рынок, кросс-маржа может увеличить ваше кредитное плечо и прибыль при благоприятных движениях рынка, но также и увеличить риск.









При торговле фьючерсами несколько факторов могут привести к снижению маржи вашей позиции. Вот семь наиболее распространенных причин:









При открытии новой позиции по фьючерсному контракту вам необходимо выделить определенную сумму маржи в качестве обеспечения по сделке. Эта маржа вычитается из вашего доступного баланса и блокируется, чтобы обеспечить наличие достаточных средств для покрытия возможных убытков. После закрытия позиции или достижения стоп-лосса заблокированная маржа возвращается в ваш доступный баланс.





Пример

Вы открываете позицию BTCUSDT на сумму 10 000$ с маржой 10%. Маржа в размере 1 000$ вычитается из вашего доступного баланса и блокируется в качестве залога на время сделки. После закрытия позиции или срабатывания стоп-лосса маржа в размере 1 000$ автоматически возвращается на ваш доступный баланс.













Торговля фьючерсами крайне чувствительна к волатильности рынка. Если движение цен противоположно направлению вашей позиции, вы понесете убытки, которые автоматически уменьшат вашу доступную маржу.





Пример

Если вы открываете лонг позицию по BTCUSDT, но цена BTC непрерывно падает, ваша позиция теряет стоимость, а ваш маржинальный баланс пропорционально уменьшается. Учитывая непредсказуемость рыночных колебаний, трейдерам следует активно отслеживать динамику рынка и применять правильные стратегии стоп-лосса и тейк-профита для управления рисками. Подробнее см. в «Настройки тейк-профит и стоп-лосс при торговле фьючерсами»









Торговые комиссии MEXC, одни из самых низких на рынке, автоматически вычитаются из вашей доступной маржи при каждом исполнении сделки.









Комиссия за финансирование вычитается из доступного остатка маржи. Если у пользователя недостаточный баланс маржи, комиссия за финансирование вычитается из маржи позиции, что приводит к постепенному приближению цены ликвидации к текущей рыночной цене и значительному увеличению риска ликвидации.





Пример





Трейдер А удерживает позицию по BTCUSDT , но у него недостаточно доступной маржи для покрытия текущей комиссии за финансирование. Система автоматически вычитает комиссию из маржи позиции пользователя, уменьшая страховой буфер и повышая цену ликвидации, тем самым значительно увеличивая риск ликвидации.









Ликвидация происходит, когда резкие колебания рынка снижают маржу трейдера ниже порога поддерживаемой маржи, необходимого для поддержания позиций открытыми. При ликвидации маржа пользователей теряется.





Пример





Если у трейдера имеется маржа позиции в размере 1 000$, но существенное падение рынка снижает ее до 500$ – что ниже требований биржи к поддерживающей марже – система принудительно закрывает позицию, что приводит к частичной или полной потере маржи для трейдера.









Перевод средств с фьючерсного счета на другие счета уменьшает доступный баланс фьючерсов, что может повлиять на маржу действующих позиций.





Пример





Когда трейдер переводит 500$ с фьючерсного счета на спотовый счет, доступная маржа по фьючерсам уменьшается на 500$, что потенциально влияет на способность трейдера поддерживать текущие позиции.









Когда фьючерсные бонусы на вашем счете используются в качестве маржи, истечение их срока действия приведет к уменьшению вашей общей доступной маржи.





Пример





Трейдер получает бонус в размере 50$ на фьючерсную сделку, который служит дополнительной маржой . По истечении срока действия бонуса эти 50$ автоматически списываются с маржинального баланса, уменьшая маржу позиции.













К истощению маржи обычно приводят несколько факторов: Волатильность рынка, чрезмерное кредитное плечо, отсутствие стоп-лоссов и слабое управление рисками. Вот несколько советов по снижению риска:





Используйте стоп-лосс ордера: Всегда устанавливайте стоп-лосс для досрочного выхода в случае неблагоприятных рыночных движений.

Контролируйте кредитное плечо: Выберите уровень кредитного плеча, соответствующий вашей готовности к риску. Чем выше кредитное плечо, тем выше риск.

Контролируйте и пополняйте маржу: Следите за уровнем поддерживающей маржи и увеличивайте ее до достижения предупреждающих уровней.

Выбирайте изолированный режим: Режим изолированной маржи ограничивает ваши потери одной позицией и защищает остальные ваши активы.









Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



