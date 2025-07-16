Что такое страховой фонд MEXC? Ключ к пониманию того, как MEXC защищает средства пользователей

По мере быстрого роста рынка криптовалют торговля деривативами, в частности фьючерсами, стала основным инструментом для инвесторов, использующих стратегии с использованием кредитного плеча. Однако высокая волатильность и высокий уровень кредитного плеча на этих рынках также сопряжены со значительным риском. В экстремальных рыночных условиях пользователи могут столкнуться не только с ликвидацией, но и с отрицательным балансом, когда убытки превышают их первоначальную маржу. В таких случаях страховой фонд играет важную роль в качестве буфера риска, помогая защитить интересы трейдеров и поддерживать стабильность платформы.













поддерживающей маржи. Чтобы предотвратить дальнейший риск, торговая платформа принудительно Ликвидация происходит, когда позиция пользователя несет убытки, которые приводят к тому, что его маржинальный баланс становится ниже требуемой. Чтобы предотвратить дальнейший риск, торговая платформа принудительно закрывает позицию . Например, если пользователь открывает лонг-позицию с высоким кредитным плечом, а рыночная цена внезапно падает, его маржа может стать недостаточной для покрытия убытков. В этом случае система автоматически вмешается и ликвидирует позицию, чтобы предотвратить дальнейшие обязательства.









Хотя по определению это похоже на ликвидацию, события с отрицательным балансом имеют более серьезные последствия. Событие с отрицательным балансом происходит, когда после того, как система берет на себя управление и принудительно ликвидирует позицию, экстремальная волатильность рынка или недостаточная ликвидность приводят к тому, что окончательная цена исполнения оказывается хуже цены банкротства, что означает, что фактическая потеря превышает маржу, удерживаемую для позиции. Например, если инвестор открывает шорт позицию Bitcoin с ценой ликвидации 30 000 USDT, а рынок внезапно поднимается выше 30 000, в книге ордеров может быть мало ордеров вблизи этой цены. Если системе не удается быстро закрыть ликвидацию или сделать это по благоприятной цене, и позиция закрывается по цене хуже банкротного порога, убыток может превысить первоначальную маржу. Это событие называется отрицательным балансом. В таких случаях избыточный убыток покрывается со счета страхового фонда MEXC.









Страховой фонд MEXC – это резервный пул, предназначенный для защиты трейдеров от чрезмерных убытков при торговле деривативами. Когда позиция ликвидируется и убыток превышает маржу, страховой фонд компенсирует недостающую сумму.





Страховой фонд пополняется за счет остаточной стоимости, возникающей, когда ордера на ликвидацию исполняются на рынке по ценам выше цены банкротства. Когда рыночная ликвидность достаточна, ордера на ликвидацию могут быть исполнены по цене, равной или выше цены банкротства, создавая избыточную стоимость. Эта избыточная стоимость затем поступает в страховой фонд для компенсации будущих событий с отрицательным балансом.





Благодаря этому защитному механизму счет страхового фонда MEXC действует как надежная линия защиты для инвесторов. Даже в экстремальных рыночных условиях он обеспечивает защиту, которая помогает ограничить убытки и сохранить финансовую стабильность платформы.









Чтобы обеспечить прозрачность и достоверность счета страхового фонда, MEXC предоставляет пользователям простой и доступный способ просмотра данных.





Фьючерсы» → «Информация» → «История страхового фонда» или просто Пользователи могут войти на официальный сайт MEXC и перейти в раздел «» → «» → «» или просто перейти по ссылке , чтобы просмотреть текущий и исторический баланс страхового фонда для каждой торговой пары. Данные регулярно обновляются и являются полностью открытыми и прозрачными.

















Страховой фонд MEXC играет важную роль на рынке фьючерсов. Он компенсирует пользователям события с отрицательным балансом, покрывает дефицит средств и помогает предотвратить неплатежеспособность платформы или меры по взысканию долгов. Когда позиция контрагента ликвидируется, страховой фонд гарантирует, что прибыльные трейдеры получат полную сумму своих доходов, не пострадав от убытков другой стороны. Он также снижает частоту авто-делевериджинга (ADL), сохраняя контроль над позициями для прибыльных трейдеров. Кроме того, хорошо финансируемый страховой фонд укрепляет стабильность платформы, повышает доверие пользователей и усиливает общую конкурентоспособность MEXC.









Риски ликвидации и отрицательного баланса при торговле криптовалютными фьючерсами – это серьезные проблемы, с которыми сталкивается каждый инвестор. Понимая их определения и последствия, а также защитный механизм страхового фонда MEXC, инвесторы могут лучше справляться с этими рисками и защищать свои права и активы. Однако все инвестиции сопряжены с риском, и входить на рынок следует с осторожностью. Стремясь к высокой доходности, инвесторы должны оставаться бдительными и рациональными, чтобы избежать потенциальных убытков.





По мере развития и созревания рынка криптовалют MEXC также будет продолжать совершенствовать свои системы управления рисками, чтобы обеспечить пользователям более безопасную и стабильную торговую среду. В настоящее время рынок криптовалют демонстрирует беспрецедентную энергию и потенциал. Торговля фьючерсами, как ключевой компонент, предлагает инвесторам диверсифицированные возможности получения прибыли и огромный потенциал роста. Благодаря глубокой экспертизе в индустрии, передовым технологиям и ориентированным на пользователя услугам MEXC стала платформой выбора для многих трейдеров фьючерсами. Мы приглашаем вас присоединиться к MEXC и исследовать развивающийся мир криптовалютных деривативов – воспользуйтесь появляющимися возможностями, опережайте рыночные тенденции и работайте над созданием устойчивого богатства в безопасной и профессиональной торговой среде.





Отказ от ответственности: Информация, представленная в этом материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным услугам, а также не является рекомендацией по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет эту информацию исключительно в справочных целях и не дает инвестиционных советов. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные с этим риски и проявляйте осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



