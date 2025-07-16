1. Что такое принудительная ликвидация? Принудительная ликвидация происходит, когда ваша маржа достигает уровня поддерживающей маржи, что приводит к необходимости ликвидации вашей позиции, в результат1. Что такое принудительная ликвидация? Принудительная ликвидация происходит, когда ваша маржа достигает уровня поддерживающей маржи, что приводит к необходимости ликвидации вашей позиции, в результат
Что такое принудительная ликвидация?

1. Что такое принудительная ликвидация?


Принудительная ликвидация происходит, когда ваша маржа достигает уровня поддерживающей маржи, что приводит к необходимости ликвидации вашей позиции, в результате чего теряется вся поддерживающая маржа. Когда справедливая цена достигает цены ликвидации, запускается принудительная ликвидация, процесс, обычно называемый "ликвидацией".

Принудительная ликвидация обычно происходит при торговле фьючерсами в периоды высокой волатильности рынка. Когда цены на активы значительно колеблются, остатки на счетах трейдеров могут не соответствовать требованиям поддерживающей маржи. Чтобы решить эту ситуацию, торговые платформы автоматически инициируют принудительную ликвидацию в соответствии с заранее установленными правилами.

Например, если пользователь участвует в торговле с использованием кредитного плеча для покупки определенной стоимости криптоактивов, но происходит падение цен, приводящее к недостаточной марже, торговая платформа автоматически продаст часть или всю позицию, чтобы покрыть дефицит маржи.

Для предотвращения принудительной ликвидации, вызванной недостаточной ликвидностью или манипулированием рынком, в MEXC используется система справедливой ценовой маркировки.

2. Как осуществляется принудительная ликвидация?


2.1 Расчет цены ликвидации в режиме изолированной маржи


Условия ликвидации: Маржа позиции + Плавающий PNL ≤ Поддерживающая маржа

Лонг позиция: Цена ликвидации = (Поддерживающая маржа - Маржа позиции + Средняя цена входа x Количество x Размер) / (Количество х Размер)

Шорт позиция: Цена ликвидации = (Средняя цена входа x Количество x Размер - Поддерживаемая маржа + Маржа позиции) / (Количество x Размер)

Примечание: Здесь не указаны торговые комиссии.

2.2 Принудительная ликвидация в режиме кросс-маржи


В режиме кросс-маржи вся доступная маржа пользователя будет использоваться в качестве маржи позиции. Однако важно отметить, что в режиме кросс-маржи нереализованный PNL прибыльных позиций не может использоваться в качестве маржи для других позиций.

Из приведенных выше формул мы видим, что пользователи могут увеличить расстояние от цены входа, вручную увеличив маржу позиции. Таким образом, пользователи, сталкивающиеся с более высоким риском ликвидации, могут смягчить его, вручную увеличив свою маржу.

3. Процесс принудительной ликвидации


При запуске принудительной ликвидации система будет действовать в следующем порядке: выполнение отмены ордеров, самостоятельная торговля между лонг и шорт позициями, многоуровневая ликвидация, а затем ликвидация. Этот подход обеспечивает постепенную ликвидацию на основе лимитов риска пользователей, избегая полной ликвидации всех позиций и снижая риск для пользователей.

3.1 Выполнение отмены ордеров: В режиме кросс-маржи все текущие ордера в аккаунте будут отменены. В режиме изолированной маржи, если включено автоматическое добавление маржи, все текущие ордера по фьючерсной паре будут отменены. После выполнения отмены ордера, если коэффициент маржи по-прежнему больше или равен 100%, процесс переходит к следующему шагу.

3.2 Самоторговля между лонг и шорт позициями: Одновременное сокращение кросс-маржинальных позиций в лонг и шорт будет осуществляться путем самоторговли (данный шаг применим только в процессе принудительной ликвидации в режиме кросс-маржи). После проведения самоторговли, если коэффициент маржи по-прежнему больше или равен 100%, процесс переходит к следующему шагу.

3.3 Многоуровневая ликвидация: Если позиция пользователя находится на самом низком уровне лимита риска, то процесс переходит непосредственно к следующему шагу. Если предельный уровень риска позиции пользователя выше, чем Уровень 1, то его необходимо понизить. Это означает, что часть позиции, находящейся на текущем уровне, будет взята на себя механизмом ликвидации по цене банкротства, что приведет к снижению уровня ограничения риска. После этого коэффициент маржи пересчитывается на основе поддерживающего коэффициента маржи после снижения. Если коэффициент маржи по-прежнему больше или равен 100%, процесс продолжается с дальнейшим понижением уровня риска до достижения самого низкого уровня.

3.4 Принудительная ликвидация: Если позиция находится на самом низком уровне, но коэффициент маржи больше или равен 100%, оставшаяся позиция будет захвачена механизмом ликвидации по цене банкротства. (Процесс ликвидации происходит в обход системы сопоставления, поэтому цена банкротства не будет отображаться в торговых записях рынка или на графиках К-линии).

4. Передача позиции системе для обработки после ликвидации


Когда позиция пользователя переходит под контроль механизма ликвидации по цене банкротства, если оставшаяся позиция может быть исполнена на рынке по более выгодной цене, чем цена банкротства, оставшаяся маржа будет добавлена в страховой фонд.

Если позиция не может быть исполнена по более выгодной цене, чем цена банкротства, то убыток от ликвидации будет компенсирован за счет страхового фонда. Если страховой фонд недостаточен для покрытия убытков, то ликвидируемая позиция переходит под контроль системы авто-ликвидации.

5. Как избежать принудительной ликвидации


5.1 Увеличение маржи или уменьшение кредитного плеча


Вы можете снизить риск принудительной ликвидации, добавив маржу или снизив кредитное плечо, что отдаляет цену ликвидации от рыночной цены.

5.2 Установите стоп-лосс


Установка цены стоп-лосса — это эффективный способ избежать принудительной ликвидации, помогающий ограничить потери и предотвратить ликвидацию ордеров.

Важно отметить, что ордера TP/SL могут не исполниться из-за таких факторов, как чрезвычайная волатильность рынка или недостаточность доступной позиции для закрытия. В случае успешного срабатывания будет размещен маркет-ордер на закрытие позиции, но из-за колебаний рынка маркет-ордер может не исполниться немедленно, что приведет к отклонению от установленной цены.

5.3 Настройка уведомлений о ликвидации


В настройках предпочтений на странице торговли фьючерсами включите уведомления о предупреждениях о ликвидации и установите коэффициент маржи. MEXC предупредит вас, когда коэффициент маржи позиции достигнет или превысит установленное вами значение, максимум одно предупреждение в каждые 30 минут на позицию.


Резюме


Использование инструментов кредитного плеча может помочь вам достичь большей прибыли, но также сопряжено с соответствующими рисками. При торговле фьючерсами, вы можете избежать принудительной ликвидации, используя инструменты, предоставляемые платформой, и принимая рациональные торговые стратегии.

