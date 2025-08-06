MEXC DEX+ создает замкнутую систему от защиты до компенсации





По сравнению с централизованными биржами, децентрализованные платформы чаще сталкиваются с инцидентами безопасности, такими как хакерские атаки, уязвимости смарт-контрактов и фишинг-мошенничество . Чтобы выжить в этом «темном лесу» блокчейна, торговые платформы должны преодолеть эти проблемы безопасности. MEXC DEX+ был создан именно для удовлетворения этой потребности.





Являясь гибридным продуктом, сочетающим в себе функции CEX и DEX, MEXC DEX+ позволяет пользователям совершать прямую ончейн-торговлю через официальное приложение MEXC или веб-сайт. В первой половине года он интегрировал ликвидность из нескольких DEX в таких экосистемах, как Solana, BNB Chain, Base и Tron, поддерживая десятки тысяч токенов, с планами по расширению на большее количество сетей и платформ в будущем. Что еще более важно, MEXC DEX+ следует двойной концепции безопасности, сочетающей технологическую защиту и институциональные меры предосторожности, чтобы предоставить пользователям безопасную и надежную среду для ончейн-торговли.





В этой статье описываются основные риски безопасности в пространстве DEX и то, как MEXC DEX+ решает их с помощью технологических решений и институциональных механизмов, создавая комплексную систему безопасности, позволяющую прорваться через «темный лес».













Пример риска: Баги в смарт-контрактах остаются наиболее распространенным и опасным вектором атак в мире DEX. В 2025 году Cetus DEX был взломан из-за уязвимости смарт-контракта, что привело к потере около 223 миллионов долларов пользовательских средств.





Решение MEXC DEX+: MEXC DEX+ внедряет строгие протоколы безопасности контрактов в партнерстве с сторонним аудитором GoPlus, проводя тщательные проверки безопасности всех внесенных в листинг торговых пар. Перед запуском также проводится несколько раундов внутренних аудитов и тестов. Мониторинг в режиме реального времени и многоуровневые процессы проверки сводят к минимуму риск уязвимостей на уровне кода.









Пример риска: Недостаточная ликвидность или манипулирование пулами ликвидности могут привести к экстремальному проскальзыванию или даже сбоям в транзакциях, что создает риск потери капитала. Например, в 2022 году трейдер воспользовался низкой ликвидностью Mango Market, чтобы манипулировать ценами токенов и занять крупные активы, что привело к убыткам в размере более 100 миллионов долларов и вынудило протокол приостановить работу.





Решение MEXC DEX+: DEX+ агрегирует ликвидность из нескольких источников DEX, чтобы обеспечить более глубокие пулы и лучшее исполнение. Каждая сделка оптимально распределяется по пулам для получения лучшей цены и минимального проскальзывания. Платформа также отслеживает аномальные изменения ликвидности. Если ликвидность токена иссякает (например, из-за вывода средств проектом), пользователи незамедлительно получают уведомление в торговом интерфейсе.









Пример риска: Если фронтенд DEX взломан (например, посредством перехвата DNS или внедрения кода), пользователи могут быть перенаправлены на поддельные веб-сайты, где они неосознанно авторизуют вредоносные транзакции. Curve Finance однажды подвергся такой атаке, в результате которой было похищено более 570 000 долларов.





Решение MEXC DEX+: DEX+ работает в рамках официального приложения и веб-сайта MEXC, избавляя пользователей от необходимости посещать незнакомые сторонние ссылки. MEXC располагает надежной инфраструктурой безопасности, включая обнаружение фишинга, двухфакторную аутентификацию и защищенные от подделки сертификаты, для защиты от перехвата DNS и мошенничества с поддельными сайтами.









Пример риска: Криптовалютный рынок подвержен манипуляциям с ценами и мошенническим токенам. Например, в сфере мемкоинов так называемые «токены-ловушки» (honeypot) привлекают покупателей с помощью ажиотажа, а затем блокируют их активы в неторгуемых позициях.





С одной стороны, DEX+ сотрудничает с компанией GoPlus, специализирующейся на обеспечении безопасности, для проведения комплексного сканирования контрактов токенов перед листингом. С другой стороны, платформа использует передовые алгоритмы контроля рисков на основе ИИ для мониторинга аномального торгового поведения. При обнаружении признаков манипуляций, таких как скоординированное завышение цен или фиктивная торговля, срабатывают предупреждения, и платформа может наложить ограничения на соответствующие аккаунты, включая замораживание средств в случае необходимости.









Пример риска: В децентрализованных средах утеря или взлом приватных ключей приводит к необратимой потере активов. От утечки хранимой в облаке мнемонической фразы до мошенничества со слепыми подписями – такие инциденты являются обычным явлением.





Решение MEXC DEX+: Чтобы снизить этот риск, DEX+ предлагает управление кастодиальными ключами, используя безопасность институционального уровня для защиты активов пользователей, что избавляет пользователей от необходимости самостоятельно управлять приватными ключами.





Как отмечено выше, MEXC DEX+ сочетает технические меры безопасности с институциональной поддержкой, чтобы обеспечить полную стратегию безопасности. С одной стороны, она активно защищает от ончейн-угроз с помощью интеллектуальных средств контроля рисков и инструментов. С другой стороны, она предоставляет институциональные меры защиты, такие как резервные фонды для покрытия непредвиденных убытков, что дает пользователям настоящую уверенность при торговле. Тем не менее, риски, присущие миру блокчейна, остаются. Чтобы оставаться защищенными в «темном лесу», пользователям рекомендуется принимать активные меры, следовать лучшим практикам и оставаться бдительными при торговле ончейн.













Одним из наиболее распространенных рисков при переводах ончейн является ввод неправильного адреса – будь то из-за ошибок при ручном вводе или перехвата буфера обмена при копировании и вставке. MEXC DEX+ решает эту проблему с помощью функции перевода в один клик, которая перемещает средства с вашего основного спотового счета непосредственно на ваш аккаунт DEX+, без необходимости ввода внешних адресов, что значительно снижает риск ошибок или злонамеренного перенаправления. Это особенно полезно для кроссчейн-операций. При крупных переводах платформа также запускает многоступенчатые проверки безопасности (такие как проверка личности или SMS-коды) для дополнительной защиты ваших активов.





Как это работает:

1) Выберите сеть: В настоящее время поддерживаются Solana, BNB Chain, Tron и Base, в будущем будут добавлены другие экосистемы.

2) Выберите токен: Поддерживаются USDT, SOL, BNB, TRX, ETH и другие основные активы.

3) Введите сумму: Укажите желаемую сумму перевода.













MEXC DEX+ легко интегрирует ваш аккаунт в экосистему MEXC. Благодаря управлению ключами кастодиальными ключами, он устраняет сложность и риск самостоятельного обращения с приватными ключами. Кроме того, пользователи могут принять упреждающие меры для дополнительной защиты своих аккаунтов:





1) Используйте надежные, регулярно обновляемые пароли: Избегайте простых или повторно используемых паролей, обновляйте их каждые 3-6 месяцев.

2) Включите 2FA: Активируйте двухфакторную аутентификацию, чтобы предотвратить несанкционированный доступ.

3) Установите антифишинговый код: Перейдите в Центр безопасности → Расширенные настройки → Антифишинговый код, чтобы создать собственный код. После установки все официальные электронные письма MEXC будут содержать этот код – любое электронное письмо без него является мошенническим.

4) Регулярно проверяйте доступ устройств: В Центре безопасности → Устройства и активность → Управление устройствами убедитесь, что авторизованы только доверенные устройства.

5) Принимайте немедленные меры в случае угроз: Если обнаружена подозрительная активность, используйте функцию «Заморозить аккаунт», чтобы мгновенно заблокировать свои активы и предотвратить дальнейшие потери. Затем немедленно свяжитесь со Службой поддержки клиентов MEXC.









Для активных трейдеров регулярные проверки являются ключом к поддержанию как прибыльности, так и безопасности. MEXC DEX+ предлагает функции «Мои позиции» и «История ордеров», позволяющие пользователям отслеживать позиции и торговую активность в режиме реального времени. Во время проверки сосредоточьтесь на следующих областях:





1) Были ли сделки исполнены в соответствии с ожиданиями?

Проверьте, соответствуют ли цена исполнения, время и тип ордера вашим намерениям. В условиях волатильного рынка проверьте, не было ли чрезмерного проскальзывания рыночных ордеров. Если да, рассмотрите возможность использования лимитных ордеров для лучшего контроля затрат.





2) Были ли какие-либо несанкционированные действия?

Ищите неизвестные токены в своем портфеле или необъяснимые уменьшения баланса – это ключевые индикаторы возможного взлома аккаунта.





3) Есть ли риски в вашем торговом поведении?

Высокое проскальзывание: Часто ли вы используете рыночные ордера для токенов с низкой ликвидностью?

Недостатки стратегии: Поддаетесь ли вы эмоциям, например, гонитесь за максимумами или продаете в панике?

Использование инструментов: Используете ли вы стоп-лосс/тейк-профит и расширенные типы ордеров для поддержания торговой дисциплины?





MEXC DEX+ предоставляет такие инструменты, как лимитные ордера, быстрая покупка/продажа, расширенные лимитные ордера и стоп-лосс/тейк-профит. Она также предлагает свечные графики и графики глубины рынка, чтобы помочь пользователям оценить тенденции и ликвидность. Анализируя исполнение сделок, журналы авторизации и торговые привычки, вы можете обнаружить потенциальные пробелы в безопасности и усовершенствовать свою стратегию для принятия более обоснованных и безопасных решений.









MEXC DEX+ объединяет ликвидность нескольких децентрализованных бирж, что делает его отличной платформой для раннего определения цен. Однако это также означает, что многие токены, внесенные в листинг на бирже, находятся на очень ранней стадии развития или не прошли аудит. Перед началом торговли пользователям настоятельно рекомендуется провести исследование проекта и оценку рисков.





2.4.1 Быстрая оценка рисков с использованием основных рыночных индикаторов





Два ключевых показателя – глубина ликвидности и количество адресов удержания – могут дать быстрое представление о состоянии токена и уровне риска:





1) Высокая ликвидность + много держателей: Здоровый проект.

Это обычно свидетельствует о высокой глубине рынка и консенсусе сообщества. При низком проскальзывании и меньшем риске манипулирования ценами токен, скорее всего, находится в хорошем состоянии.





2) Высокая ликвидность + мало держателей: Остерегайтесь контроля со стороны «китов».

Несмотря на высокую ликвидность, большая часть предложения находится в руках небольшого числа адресов. Это говорит о том, что «киты» или команда проекта могут иметь чрезмерный контроль, что повышает риск манипулирования ценами или внезапных сбросов.





3) Низкая ликвидность + много держателей: Потенциальная запертая стоимость.

Это может указывать на искусственно раздутый ажиотаж. Низкая ликвидность может вызвать экстремальное проскальзывание даже при небольших сделках, а продажа может быть затруднена из-за отсутствия покупателей.





4) Низкая ликвидность + мало держателей: Избегайте.

Это сценарий с самым высоким риском: Низкая глубина рынка и минимальный интерес сообщества. Такие токены очень уязвимы для манипуляций, и от них может быть невозможно избавиться.





2.4.2 Используйте показатели безопасности DEX+ для оценки рисков контрактов





После базового анализа рынка пользователи могут воспользоваться сторонними инструментами, интегрированными в DEX+ (через GoPlus), для оценки безопасности токен-контрактов, что особенно важно для анонимных или не прошедших аудит проектов.









1) Незамораживаемость: Проверьте, предоставляет ли контракт проектной команде возможность замораживать активы пользователей или приостанавливать передачу токенов. Если такие разрешения существуют, пользователи могут в любой момент потерять контроль над своими токенами, что создает значительный кастодиальный риск.





2) Не подлежит митингу: Определите, может ли проект произвольно минтить дополнительные токены. Если нет четко определенной модели инфляции (например, для стимулирования экосистемы), неограниченный минтинг подвергает держателей токенов риску размывания и потенциального обвала цен.





3) Блокировка ликвидности: Проверьте, заблокирован ли пул ликвидности проекта на DEX на определенный период или навсегда. Если нет, команда может произвольно выводить ликвидность, мгновенно обрушив рынок токенов.





4) Концентрация у 10 крупнейших держателей: Изучите распределение токенов между 10 крупнейшими адресами. Высокая концентрация увеличивает риск манипулирования рынком со стороны крупных держателей, что приводит к волатильности и снижению стабильности цен.





Дополнительные индикаторы безопасности, доступные через инструменты управления рисками DEX+, включают:





1) Проверка контракта: Оценивает, является ли код смарт-контракта токена открытым и соответствует ли он развернутой версии ончейн. Непроверенные контракты функционируют как «черные ящики», скрывая потенциальные уязвимости от публичного обзора.





2) Отказ от прав собственности: Проверяет, отказалась ли проектная команда от административного контроля над контрактом. Сохранение такого контроля позволяет вносить односторонние изменения в поведение токена, включая минтинг, замораживание или изменение налогов, что может поставить под угрозу активы пользователей.





3) Обнаружение токенов-ловушек (Honeypot): Определяет, налагает ли токен вредоносные ограничения (например, разрешает покупки, но блокирует продажи). Результат «Не ловушка» указывает на то, что нормальная торговая функциональность не нарушена.





4) Модифицируемость налогов: Определяет, позволяет ли контракт владельцу проекта в любое время корректировать ставки налога на покупку или продажу. Это распространенный скрытый риск, когда команды привлекают пользователей низкими комиссиями, а затем повышают налоги на продажу, иногда выше 90%, чтобы зафиксировать ликвидность.





5) Контроль черного списка: Показывает, включает ли контракт возможность включения адресов в черный список. Эта функция позволяет команде ограничить доступ к торговле, заморозить активы пользователей или предотвратить выход ранних инвесторов во время негативных событий.





Объединяя рыночные данные с анализом безопасности смарт-контрактов, пользователи могут составить полный профиль рисков любого токена и принять обоснованное решение о целесообразности его покупки.









Безопасность блокчейна остается одной из самых актуальных проблем в криптоиндустрии. Согласно последнему полугодовому отчету Hacken 2025 о безопасности Web3 , общая стоимость криптоактивов, похищенных в первой половине 2025 года, уже превысила 3,1 миллиарда долларов, что превышает годовой рекорд 2024 года в 2,85 миллиарда долларов. Из этих убытков более 1,83 млрд долларов пришлось на уязвимости платформ DeFi и CeFi, 600 млн долларов – на фишинг и атаки с использованием социальной инженерии, а 263 млн долларов – на уязвимости смарт-контрактов, что делает их основными источниками убытков.





Перед лицом этих частых угроз MEXC DEX+ обеспечивает комплексную защиту, а не просто защищает отдельные компоненты. Она создала комплексную систему безопасности, охватывающую все, от логики смарт-контрактов до фондов защиты пользователей – от упреждающей технической защиты до компенсации на институциональном уровне.





DEX+ создала надежную систему технической защиты. Ее основные смарт-контракты прошли строгий аудит со стороны ведущих компаний, таких как Hacken, что гарантирует надежную и проверенную логику кода, которая с самого начала минимизирует поверхность атаки. Кроме того, платформа использует разделение холодных и горячих кошельков, многоуровневое шифрование и систему контроля рисков в режиме реального времени, чтобы создать динамическую, многомерную матрицу обнаружения и перехвата угроз, предназначенную для предотвращения инцидентов до их возникновения.





Помимо технических мер безопасности, DEX+ также обеспечивает институциональное снижение рисков. Был создан Фонд защиты (Guardian Fund) в размере 100 миллионов долларов для покрытия крупных инцидентов безопасности, таких как системные уязвимости или крупномасштабные взломы, что гарантирует пользователям своевременную и адекватную компенсацию в экстремальных случаях. Адрес кошелька фонда публично зарегистрирован ончейн, что позволяет пользователям проверять его баланс и историю транзакций в режиме реального времени с помощью обозревателей блокчейн.





Благодаря передовым техническим средствам защиты и прозрачному компенсационному фонду ончейн, MEXC DEX+ предоставляет полную систему безопасности – от предотвращения до защиты, от кода до капитала. Это позволяет пользователям исследовать и использовать ончейн-возможности в безопасной и надежной торговой среде.



