Руководство по избежанию токенов-ловушек (Honeypot)

На рынке цифровых валют постоянно появляются новые проекты и криптовалюты. Потенциально принося высокие доходы, они также скрывают значительные риски для инвесторов. Термин «Honeypot Token» (токен-ловушка) относится к криптовалютам, которые можно только купить, но не продать, или к тем, у которых крайне низкая ликвидность и проблемы с выводом средств. Эта терминология обычно используется инвесторами для описания токенов, которые изначально кажутся привлекательными, но в конечном итоге ограничивают доступ пользователей к своим средствам. На этом быстро развивающемся рынке понимание характеристик и рисков токенов honeypot стало необходимым уроком для каждого инвестора.

1. Что такое Honeypot (токен-ловушка)?


Honeypot (токен-ловушка) – это термин, часто используемый для описания криптовалют или проектов с характеристиками «только купить, не продать». Как правило, он включает в себя следующие сценарии:
  • Ограничения на вывод средств: Проект ограничивает пользователей в выводе средств, удерживая их деньги.
  • Низкая ликвидность: Рынок не имеет достаточной глубины торговли, поэтому на нем легко купить, но трудно продать, что препятствует ликвидности.
  • Мошеннические проекты: Некоторые вредоносные проекты намеренно разрабатывают механизмы для захвата средств, ограничивая пользователей в свободной торговле или выводе средств после инвестирования.

2. Причины попадания в ловушку схемы Honeypot


2.1 Проекты-клоны: Проекты-клоны копируют названия, логотипы и контракты токенов известных проектов. Если вы не будете внимательно проверять адрес контракта, то можете оказаться в ситуации, когда приобретете токен-ловушку.

2.2 Спровоцированные инвестиции: Инвесторов часто склоняют к покупке токенов-ловушек с помощью мошеннических промоакций или вводящей в заблуждение рекламы в сообществах и других каналах.

2.3 Азартный менталитет: Некоторые инвесторы, зная о ненадежности проекта, все равно вкладывают деньги в проекты Honeypot, руководствуясь азартным мышлением «побыстрее выйти и ничего плохого не случится».

3. Распространенные типы схем Honeypot (ловушек)


3.1 Контролируемая торговля: Создатель схемы Honeypot (ловушки) может включить или отключить функцию торговли токенами. Когда инвесторы покупают, они могут торговать, но когда цена токена растет, они не могут продавать.

3.2 Переменные ставки комиссии: Создатель устанавливает высокую ставку комиссии с продаж для операций с токенами. Инвесторы, пытающиеся продать свои токены, будут облагаться чрезмерными комиссиями.

3.3 Черный список адресов: Создатель помещает адреса инвесторов, купивших токены, в черный список, не позволяя им продавать свои токены.

3.4 Манипулирование балансом токенов: Создатель изменяет баланс токенов инвестора через смарт-контракт, гарантируя, что только внутренняя запись контракта отражает реальный баланс. Инвесторы видят нормальный баланс в своем браузере, но в действительности они не могут продать токены сверх того, что записано в контракте.

3.5 Пороги продажи: Создатель устанавливает нереальный порог для продажи, который намного превышает количество токенов у инвестора, фактически не позволяя ему продавать.

4. Как предотвратить попадание в схему Honeypot (ловушка)


4.1 Проверьте историю проекта: При поиске токена в первую очередь используйте адрес контракта, а не название токена, чтобы не попасть в ловушку проекта-клона.

4.2 Будьте бдительны: C осторожностью относитесь к рекламным предложениям друзей в сообществах и опасайтесь рекламы с высокой доходностью. Высокие доходы часто означают высокие риски.

4.3 Проверьте аудит токенов: Используйте обозреватели блокчейна (например, BscScan), чтобы проверить, прошел ли токен проекта аудит и верификацию.

5. Как использовать MEXC DEX+ для покупки популярных токенов ончейн


MEXC DEX+ – это децентрализованная торговая агрегационная платформа, которая объединяет несколько DEX, предлагая пользователям лучшие торговые пути, сокращая проскальзывания и оптимизируя торговые издержки. Это последнее децентрализованное торговое решение, запущенное MEXC.

На странице DEX+ вы можете искать токены, копируя адрес их контракта. На торговой странице вы можете перепроверить токен по различным параметрам, таким как адрес контракта токена, проверка безопасности, информация об аудите, адреса хранения и данные об обращении, чтобы избежать покупки токенов-ловушек.


Для получения более подробной информации о DEX+ вы можете обратиться к статьям «Как использовать MEXC DEX+» и «Часто задаваемые вопросы MEXC DEX+».

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные с этим риски и инвестируйте с осторожностью. Все инвестиционные решения, принимаемые пользователями, не зависят от данной платформы.


