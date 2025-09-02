Как проверить статус листинга токенов на MEXC





В настоящее время на платформе MEXC представлено около 2 000 торговых спотовых пар и более 350 пар для торговли деривативами. MEXC продолжает обновлять и добавлять новые виды токенов, а также вносить в делистинг токены, не соответствующие правилам платформы.









MEXC предлагает новый календарь листинга, в котором можно проверить, какие токены будут включены в листинг в ближайшее время.





Ссылка на календарь новых листингов: https://www.mexc.com/ru-RU/newlisting









Если вы являетесь держателем MX, вы также можете нажать на [Kickstarter], чтобы перейти на соответствующую страницу и принять участие в эксклюзивном мероприятии по раздаче токенов для держателей MX, где вы можете просто выполнить условия и получить аирдроп токенов. Для получения более подробной информации о Kickstarter вы можете прочитать статью "Как принять участие в Kickstarter?"





Если вы хотите торговать ожидаемыми токенами, то в правом верхнем углу страницы отображается обратный отсчет времени, указывающий на конкретное время открытия торговли токенами. Также можно нажать на кнопку [Торговля], чтобы перейти на страницу торговли, где также имеется соответствующий обратный отсчет, указывающий время открытия.













Откройте и войдите на официальный сайт MEXC, прокрутите страницу до самого низа и выберите [Объявления] в разделе "Служба поддержки".









На странице "Объявления" выберите [Делистинг криптовалют], и вы увидите все соответствующие объявления о делистинге токенов. С помощью строки "Поиск" в правой части можно найти нужный токен и проверить, был ли он внесен в делистинг.













В целях защиты прав и интересов пользователей, улучшения их торгового опыта и создания здоровой торговой среды MEXC осуществляет мониторинг и отслеживание токенов проектов, включенных в листинг. В отношении токенов, которые не соответствуют соответствующим правилам в период листинга, MEXC может вынести предупреждение ST или напрямую внести токены в делистинг, относящиеся к данному проекту.





Если вы хотите узнать больше о ST, вы можете прочитать Правила Предупреждения ST





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является консультацией по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все связанные с этим риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.