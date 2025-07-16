Привязка Google Authenticator





Двухфакторная аутентификация (2FA) – это мера безопасности, требующая от пользователей предоставления двух или более различных типов проверки. Это гарантирует, что даже в случае кражи или взлома пароля доступ к учетной записи будет затруднен для неавторизованных лиц. Этот метод значительно повышает безопасность учетных записей пользователей.





К распространенным формам двухфакторной аутентификации относятся коды проверки по SMS, динамические коды проверки (например, Google Authenticator) и биометрическая идентификация (например, распознавание лица или разблокировка по отпечатку пальца). Платформа MEXC использует двухфакторную аутентификацию для входа в аккаунт, перевода средств и других операций, чтобы обеспечить безопасность активов пользователей.



