Привязка Google Authenticator

Двухфакторная аутентификация (2FA) – это мера безопасности, требующая от пользователей предоставления двух или более различных типов проверки. Это гарантирует, что даже в случае кражи или взлома пароля доступ к учетной записи будет затруднен для неавторизованных лиц. Этот метод значительно повышает безопасность учетных записей пользователей.
К распространенным формам двухфакторной аутентификации относятся коды проверки по SMS, динамические коды проверки (например, Google Authenticator) и биометрическая идентификация (например, распознавание лица или разблокировка по отпечатку пальца). Платформа MEXC использует двухфакторную аутентификацию для входа в аккаунт, перевода средств и других операций, чтобы обеспечить безопасность активов пользователей.
В этой статье вы найдете подробное руководство по настройке и использованию Google Authenticator.
Google Authenticator — это инструмент динамического пароля, который работает аналогично динамической верификации на основе SMS. После привязки он генерирует динамический проверочный код каждые 30 секунд. Его можно использовать даже в автономном режиме на мобильном телефоне.
После включения Google Authenticator безопасность входа в систему, торговли и вывода средств на MEXC будет значительно повышена, что эффективно снизит вероятность финансовых потерь из-за кражи паролей учетных записей хакерами.
Для пользователей iOS: войдите в App Store, используя иностранный Apple ID, и выполните поиск «Google Authenticator» для загрузки.
Для пользователей Android: войдите в Google Play Store и выполните поиск «Google Authenticator» для загрузки.
Шаг 1: Войдите в свою учетную запись, нажмите на значок пользователя в правом верхнем углу. Выберите [Безопасность].
Шаг 2: Нажмите, чтобы привязать Google Authenticator.
Шаг 3: Если вы уже загрузили и установили Google Authenticator, нажмите [Далее]. Если нет, то для установки и загрузки можно отсканировать QR-код на странице.
Пользователи iOS могут кликнуть на App Store и посмотреть демонстрационное видео о конкретных шагах, а пользователи Android могут кликнуть на Google Play для посмотра демонстрационного видео о конкретных шагах.
Шаг 4: Откройте Google Authenticator, отсканируйте QR-код или скопируйте ключ и добавьте его в Google Authenticator.
В то же время, пожалуйста, не забывайте хранить резервную копию ключа в надежном месте. Ключ может быть использован для восстановления Google Authenticator в случае замены или потери телефона. Пожалуйста, не забудьте сохранить резервную копию вышеуказанного ключа перед подключением.
Шаг 5: Нажмите кнопку [Получить код]. Введите проверочный код, полученный на привязанный адрес электронной почты, а также введите код из Google Authenticator путем копирования. После ввода нажмите [Отправить], чтобы привязать Google Authenticator.
