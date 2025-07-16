Отчет о событиях в Зоне МХ за июнь

После месячной коррекции MX снова преодолел отметку в 4$ в конце июня, достигнув максимума в 4,61$. Несмотря на общее падение рынка, MX оказался устойчивым, сохраняя стабильную цену около 4$ и укрепляПосле месячной коррекции MX снова преодолел отметку в 4$ в конце июня, достигнув максимума в 4,61$. Несмотря на общее падение рынка, MX оказался устойчивым, сохраняя стабильную цену около 4$ и укрепля
После месячной коррекции MX снова преодолел отметку в 4$ в конце июня, достигнув максимума в 4,61$. Несмотря на общее падение рынка, MX оказался устойчивым, сохраняя стабильную цену около 4$ и укрепляя доверие держателей. Удерживая токены MX, вы сможете воспользоваться преимуществами роста цен и принять участие в эксклюзивных ежемесячных мероприятиях, чтобы заработать бесплатные аирдропы. Для получения более подробной информации о преимуществах MX, пожалуйста, прочитайте статью "3 основных преимущества для держателей MX".

1. Данные о событиях в зоне МХ за июнь


В июне 2024 года MEXC провела в общей сложности 200 мероприятий по аирдропу. В ходе этих событий были распределены вознаграждения на сумму более 10,59 млн $, а APY составил 50%.

Согласно статистике платформы MEXC, среди всех аирдропов в июне, 7 лучших токенов показали рост, превышающий 100%. Первое место занял токен SOLLY с ростом в 320,13%, второе – токен PEIPEI с приростом в 239,85%, за ним следует токен BEBE с приростом в 236,10%. Рост каждого из трех лучших токенов превысил 200%.

Топ-7 лучших токенов июня 2024

Название проекта
Время аирдропа (Время удержания MX)
Коэффициент роста цены (На основе данных на 30 июня)
SOLLY
29 июня 2024 г.
320,13%
PEIPEI
15 июня 2024 г.
239,85%
BEBE
3 июня 2024 г.
236,1%
QDFI
24 июня 2024 г.
181,1%
UB
8 июня 2024 г.
151,9%
DICK
26 июня 2024 г.
111,4%
GPU
22 июня 2024 г.
106%

2. Как участвовать в мероприятиях по аирдропу токенов


Launchpool и Kickstarter предлагают эксклюзивные акции по бесплатному аирдропу токенов для держателей MX. Чтобы принять в них участие, вам необходимо непрерывно удерживать более 1 000 токенов MX в течение как минимум 30 дней.

Зайдите на главную страницу официального веб-сайта MEXC, и в верхней навигационной панели в разделе [Спот] вы найдете входы на страницы [Launchpool] и [Kickstarter].


3. Как купить MX


Если вы не являетесь держателем MX и хотите принять участие в мероприятиях Launchpool и Kickstarter, вам необходимо приобрести токены MX на платформе MEXC и удерживать их. Как только вы выполните все условия, вы сможете принять участие в этих мероприятиях. Чтобы узнать, как приобрести токены MX, вы можете прочитать статью "Купите MX за одну минуту" и следовать шагам в руководстве.

Помимо бесплатного участия в событиях по аирдропу, удержание токенов MX также дает скидку на торговую комиссию. Если вы являетесь держателем MX, вы можете перевести MX на свой фьючерсный счет и использовать Вычет в MX для оплаты комиссии за торговлю фьючерсами USDT-M, получая скидку в размере 10%.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


