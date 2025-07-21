Kickstarter вопросы и ответы









Мероприятие Kickstarter — это действие, инициированное на этапе предварительного запуска проекта, когда пользователи могут голосовать в поддержку своего любимого проекта на MEXC, который затем раздает свои токены всем успешно проголосовавшим пользователям. Это мероприятие предназначено для выявления высококачественных проектов и в то же время для предоставления пользователям MEXC преимуществ раздачи.









Шаг 1. Квалифицируйтесь для участия





Чтобы получить право на участие, на вашем аккаунте должна быть совершена хотя бы одна сделка с фьючерсами на любую сумму и с любой торговой парой, а также удерживаться минимум 5 MX в течение 24 часов подряд до 19:00 (UTC) в день, предшествующий дате начала события.





Шаг 2: Размещайте MX и рассчитайте действительное количество размещения Как только вы выполните необходимые для участия требования, вы сможете разместить MX в период проведения события. Размещенные MX будут использоваться для расчета вознаграждений и не будут заморожены. По окончании события мы рассчитаем ваше действительное количество размещения исходя из фактического размещенного количества, а также уровня, на который вы претендуете. Чем больше ваше действительное количество размещения, тем больше наград вы получите. Шаг 3: Приглашайте активных пользователей, чтобы повысить коэффициент вознаграждения Приглашая друзей регистрироваться и совершать депозиты и фьючерсные сделки, вы можете увеличить свой коэффициент вознаграждения. Активный пользователь определяется следующим образом:

Пользователь должен зарегистрироваться на MEXC по вашей реферальной ссылке или коду.

Накопленный депозит в размере ≥ 100 USDT в течение 7 дней с момента первого депозита, внесенного приглашенным другом после регистрации (Внутренние переводы не учитываются. Депозиты ончейн, P2P или покупки фиатных активов считаются депозитами).

Друзья должны завершить хотя бы одну фьючерсную сделку (минимальная сумма не требуется).

Любая фьючерсная торговля не включает в себя копи-трейдинг.

*Примечание: Завершение фьючерсной сделки = завершение открытия и закрытия позиции.

При увеличении числа приглашенных вами активных пользователей ваш коэффициент вознаграждения растет, и вы можете претендовать на большую часть общего вознаграждения. Правило вознаграждения: Чем больше MX вы размещаете и чем больше активных пользователей вы приглашаете, тем большую награду вы получите.





Уровень Требования Коэффициент V1 Удерживайте ≥ 5 MX в течение 24 часов подряд. x1 V2 Пригласите 1 активного пользователя. x1,5 V3 Пригласите 2 активного пользователя. x1,55 V4 Пригласите 3 активного пользователя. x1,6 V5 Пригласите 4 активного пользователя. x1,65 V6 Пригласите 5 активного пользователя. x1,7 V7 Пригласите 6 активного пользователя. x1,75





Действительное количество размещения MX пользователя = Фактическое количество размещения MX пользователя * Коэффициент размещения





Награда пользователя A = (Действительное количество размещения MX пользователя A / Общее действительное количество размещения MX всех пользователей) * Общий призовой фонд





Чем больше MX вы размещаете и чем больше друзей вы приглашаете в качестве активных пользователей, тем больше ваша доля вознаграждения!





Определение активного пользователя: Активный пользователь = пользователь, который сделал свой первый депозит после регистрации (внутренние переводы не учитываются, но депозиты ончейн, P2P или фиатные считаются действительными), накопил депозиты на сумму ≥ $100 в течение 7 дней и совершил хотя бы одну сделку с фьючерсами (должен завершить исполнение хотя бы одного ордера).





Примечание: Система сделает снэпшот количества активных приглашенных пользователей (действует в течение 30 дней) и обновит уровень на следующий день. Пользователи могут проверить коэффициент уровня своего аккаунта на странице события.





Шаг 4: Распределение вознаграждения

Награды будут распределены на ваш спотовый кошелек в соответствии с правилами.









Минимальная сумма снэпшота MX за 24 часа будет использована для расчета суммы удержания MX.





1）Снэпшот баланса счета: Берется наименьшая сумма из всех снэпшотов за день (три случайных снэпшота в течение дня).

Пример:

Сумма MX в трех снэпшотах за день составляет 100 MX, 200 MX, 300 MX – минимальная сумма снэпшота составляет 100 MX за день.





2）Снэпшоты завершатся за день до начала мероприятия; данные собираются по часовому поясу UTC+8.









Минимальная сумма, которую вы можете разместить, составляет 5 MX; максимальная сумма, которую вы можете разместить, составляет 100 000.





1）Если минимальная сумма MX, отображаемая на вашем спотовом счете в течение 24 часов, опустится ниже 5 MX в любой момент времени, минимальная сумма MX, которую вы можете разместить, будет равна 0. Вы не будете квалифицированы для участия в Kickstarter.





2）Если минимальная сумма MX на вашем спотовом счете в течение 24 часов подряд находится в диапазоне от 5 MX до 100 000 MX, сумма MX, которую вы можете разместить, будет равна наименьшей сумме MX, отображенной на вашем спотовом счете в течение 24 часов.





3）Если минимальная сумма MX на вашем спотовом счете в течение 24 часов подряд превышает 100 000 MX, наибольшее количество MX, которое вы можете разместить, составит 100 000 MX.





Напоминание: Если один пользователь разместит более 100 000 MX на нескольких аккаунтах, соответствующие аккаунты могут вызвать срабатывание системы контроля рисков. Пожалуйста, действуйте с осторожностью.









Сумма аирдропа Kickstarter зависит не только от ваших удержаний MX, но и от следующих факторов:

1）Общее количество размещенных MX всеми пользователями: Если общий объем размещений значительно увеличится, ваша пропорциональная доля может уменьшиться.

2）Текущий размер призового фонда: Когда общий призовой фонд уменьшается, сумма на каждого индивидуального пользователя соответственно сокращается.

3）Действительный реферальный коэффициент: Меньшее количество успешных рефералов снизит ваш множитель вознаграждения.

Итог: Если ваши удержания MX и реферальный коэффициент остаются неизменными, уменьшение аирдропов обычно указывает либо на увеличение общего размещения, либо на уменьшение призового фонда.









Основные влияющие факторы:





Личные факторы:

Удержания MX: Чем больше у вас MX, тем выше процент базового распределения наград.

Действительный реферальный коэффициент: Успешное привлечение активных пользователей увеличивает ваше вознаграждение.





Рыночные факторы:

Общее количество размещенных MX всеми пользователями: Более высокие общие размещения могут уменьшить вашу индивидуальную долю.

Текущий размер призового фонда: Изменения в общем призовом фонде напрямую влияют на распределение призов между пользователями.









После окончания события MEXC опубликует данные о действительных размещениях всех участников в официальном объявлении. Проверьте страницу объявлений









Спотовый кошелек. MX в других кошельках не будут сняты.









1）На странице мероприятия вы можете найти информацию о размещении MX и действительном размещении;

2）Вы можете найти историю своих обязательств в разделе Подробности мероприятия - История наград









1）На странице мероприятия вы можете проверить предполагаемое и фактическое вознаграждение, основанное на количестве размещения MX.





2）Чтобы проверить сведения о фактических наградах, которые вы получили за это событие, вы можете просмотреть их в разделе Подробности мероприятия - История наград



