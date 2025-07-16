Платформа MEXC предлагает эксклюзивные бесплатные аирдропы для держателей MX, помогая пользователям зарабатывать вознаграждения за аирдропы от различных проектов. Чтобы стимулировать участие пользоватПлатформа MEXC предлагает эксклюзивные бесплатные аирдропы для держателей MX, помогая пользователям зарабатывать вознаграждения за аирдропы от различных проектов. Чтобы стимулировать участие пользоват
Отчет о событиях в Зоне MX за сентябрь

Платформа MEXC предлагает эксклюзивные бесплатные аирдропы для держателей MX, помогая пользователям зарабатывать вознаграждения за аирдропы от различных проектов. Чтобы стимулировать участие пользователей и повысить доходы от аирдропов, MEXC в сентябре внесла изменения, снизив пороги для участия и обновив коэффициенты вознаграждения за события по аирдропам. Пересмотренный план позволяет пользователям быстрее принимать участие в аирдропах и упрощает увеличение коэффициентов вознаграждения, позволяя получать больше вознаграждений и зарабатывать больше прибыли.

Подробную информацию о преимуществах удержания MX вы можете найти в статье «3 основных преимущества для держателей MX».

1. Отчет о событиях в Зоне MX за сентябрь


В сентябре 2024 года платформа MEXC провела в общей сложности 140 событий по аирдропу и раздала вознаграждения на сумму более 8,08 миллиона долларов, а APY составила 61%.

Согласно статистике платформы MEXC, приведенной в таблице ниже, все три лучшие токена выросли в цене более чем на 800%. Среди них наибольший рост наблюдался у токена BABYCATE, достигшего впечатляющих 2 495%. Следующие два токена, ARGY и MARS, выросли на 941% и 847% соответственно. Токен с наименьшим ростом в таблице ниже – PAAL, чей рост составил почти 200%.

Топ-5 лучших токенов за сентябрь 2024 г.

Название проекта
Время аирдропа
(Время размещения MX)
Рост цены в %
(На 30 сентября)
BABYCATE
28 сентября 2024 г.
2 495%
ARGY
28 сентября 2024 г.
941%
MARS
26 сентября 2024 г.
847%
AD
5 сентября 2024 г.
469%
PAAL
15 сентября 2024 г.
199%

2. Как принять участие в событиях аирдропа


Launchpool и Kickstarter – это эксклюзивные бесплатные события по аирдропу для держателей MX. Если вы удерживаете 1 000 или более токенов MX, вы можете зарегистрироваться для участия в обоих событиях.

Обратите внимание, что система будет делать три случайных снэпшота каждый день. Вы должны убедиться, что на вашем спотовом счете постоянно находится минимум 1 000 MX или более в течение 24 часов, начиная с 18:59 (МСК) за день до события. Если в течение 24-часового периода количество MX на вашем счету упадет ниже 1 000 MX, вы не сможете принять участие в событиях Kickstarter и Launchpool.

Откройте официальный веб-сайт MEXC. В верхней части главной страницы наведите курсор на [Спот] в навигационной панели, и в выпадающем меню вы найдете ссылки для доступа к событиям Launchpool и Kickstarter.


3. Как купить MX


Если вы еще не являетесь держателем MX и хотите принять участие в событиях Launchpool и Kickstarter, вам необходимо приобрести токены MX на платформе MEXC и удерживать их в течение определенного периода. Как только вы выполните все условия, вы сможете начать участвовать в этих событиях. Для получения более подробной информации о покупке токенов MX вы можете обратиться к статье «Купите MX за одну минуту» и следовать шагам в руководстве для покупки.

Помимо бесплатного доступа к событию по аирдропу, удержание токенов MX также дает право на скидки на торговые комиссии. Как держатель MX, вы можете использовать MX для компенсации торговых комиссий за спот и фьючерсы USDT-M, получая скидку в размере 20%. Кроме того, если в течение последних 24 часов на вашем спотовом счете находилось не менее 1 000 токенов MX, вы можете воспользоваться 50% скидкой на торговые комиссии.

Торговая платформа MEXC привлекает широкий круг пользователей благодаря обширному разнообразию токенов и высокой скорости листинга. Пользователи любят платформу за высокую ликвидность, удобство использования, безопасность, стабильность и оперативность работы Службы поддержки. Платформа MEXC всегда придерживается принципа «Пользователи превыше всего», стремясь создать безопасную, стабильную и надежную торговую среду для своих пользователей.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


