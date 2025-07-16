Отчет о событиях в Зоне MX за сентябрь





Платформа MEXC предлагает эксклюзивные бесплатные аирдропы для держателей MX, помогая пользователям зарабатывать вознаграждения за аирдропы от различных проектов. Чтобы стимулировать участие пользователей и повысить доходы от аирдропов, MEXC в сентябре внесла изменения, снизив пороги для участия обновив коэффициенты вознаграждения за события по аирдропам. Пересмотренный план позволяет пользователям быстрее принимать участие в аирдропах и упрощает увеличение коэффициентов вознаграждения, позволяя получать больше вознаграждений и зарабатывать больше прибыли.





Подробную информацию о преимуществах удержания MX вы можете найти в статье « 3 основных преимущества для держателей MX ».









В сентябре 2024 года платформа MEXC провела в общей сложности 140 событий по аирдропу и раздала вознаграждения на сумму более 8,08 миллиона долларов, а APY составила 61%.





Согласно статистике платформы MEXC, приведенной в таблице ниже, все три лучшие токена выросли в цене более чем на 800%. Среди них наибольший рост наблюдался у токена BABYCATE, достигшего впечатляющих 2 495%. Следующие два токена, ARGY и MARS, выросли на 941% и 847% соответственно. Токен с наименьшим ростом в таблице ниже – PAAL, чей рост составил почти 200%.





Название проекта Время аирдропа (Время размещения MX) Рост цены в % (На 30 сентября) BABYCATE 28 сентября 2024 г. 2 495% ARGY 28 сентября 2024 г. 941% MARS 26 сентября 2024 г. 847% AD 5 сентября 2024 г. 469% PAAL 15 сентября 2024 г. 199%









Launchpool и Kickstarter – это эксклюзивные бесплатные события по аирдропу для держателей MX. Если вы удерживаете 1 000 или более токенов MX, вы можете зарегистрироваться для участия в обоих событиях.





Обратите внимание, что система будет делать три случайных снэпшота каждый день. Вы должны убедиться, что на вашем спотовом счете постоянно находится минимум 1 000 MX или более в течение 24 часов, начиная с 18:59 (МСК) за день до события. Если в течение 24-часового периода количество MX на вашем счету упадет ниже 1 000 MX, вы не сможете принять участие в событиях Kickstarter и Launchpool.





Откройте официальный веб-сайт MEXC. В верхней части главной страницы наведите курсор на [Спот] в навигационной панели, и в выпадающем меню вы найдете ссылки для доступа к событиям Launchpool и Kickstarter.













Если вы еще не являетесь держателем MX и хотите принять участие в событиях Launchpool и Kickstarter, вам необходимо приобрести токены MX на платформе MEXC и удерживать их в течение определенного периода. Как только вы выполните все условия, вы сможете начать участвовать в этих событиях. Для получения более подробной информации о покупке токенов MX вы можете обратиться к статье « Купите MX за одну минуту » и следовать шагам в руководстве для покупки.





Помимо бесплатного доступа к событию по аирдропу, удержание токенов MX также дает право на скидки на торговые комиссии. Как держатель MX, вы можете использовать MX для компенсации торговых комиссий за спот и фьючерсы USDT-M, получая скидку в размере 20%. Кроме того, если в течение последних 24 часов на вашем спотовом счете находилось не менее 1 000 токенов MX, вы можете воспользоваться 50% скидкой на торговые комиссии.





Торговая платформа MEXC привлекает широкий круг пользователей благодаря обширному разнообразию токенов и высокой скорости листинга. Пользователи любят платформу за высокую ликвидность, удобство использования, безопасность, стабильность и оперативность работы Службы поддержки. Платформа MEXC всегда придерживается принципа «Пользователи превыше всего», стремясь создать безопасную, стабильную и надежную торговую среду для своих пользователей.



