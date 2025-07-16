Отчет о событиях в Зоне MX за сентябрь

Платформа MEXC предлагает эксклюзивные бесплатные аирдропы для держателей MX, помогая пользователям зарабатывать вознаграждения за аирдропы от различных проектов. Чтобы стимулировать участие пользователей и повысить доходы от аирдропов, MEXC в сентябре внесла изменения, снизив пороги для участия и обновив коэффициенты вознаграждения за события по аирдропам. Пересмотренный план позволяет пользователям быстрее принимать участие в аирдропах и упрощает увеличение коэффициентов вознаграждения, позволяя получать больше вознаграждений и зарабатывать больше прибыли.
В сентябре 2024 года платформа MEXC провела в общей сложности 140 событий по аирдропу и раздала вознаграждения на сумму более 8,08 миллиона долларов, а APY составила 61%.
Согласно статистике платформы MEXC, приведенной в таблице ниже, все три лучшие токена выросли в цене более чем на 800%. Среди них наибольший рост наблюдался у токена BABYCATE, достигшего впечатляющих 2 495%. Следующие два токена, ARGY и MARS, выросли на 941% и 847% соответственно. Токен с наименьшим ростом в таблице ниже – PAAL, чей рост составил почти 200%.
Название проекта
Время аирдропа
(Время размещения MX)
Рост цены в %
(На 30 сентября)
BABYCATE
28 сентября 2024 г.
2 495%
ARGY
28 сентября 2024 г.
941%
MARS
26 сентября 2024 г.
847%
AD
5 сентября 2024 г.
469%
PAAL
15 сентября 2024 г.
199%
Launchpool и Kickstarter – это эксклюзивные бесплатные события по аирдропу для держателей MX. Если вы удерживаете 1 000 или более токенов MX, вы можете зарегистрироваться для участия в обоих событиях.
Обратите внимание, что система будет делать три случайных снэпшота каждый день. Вы должны убедиться, что на вашем спотовом счете постоянно находится минимум 1 000 MX или более в течение 24 часов, начиная с 18:59 (МСК) за день до события. Если в течение 24-часового периода количество MX на вашем счету упадет ниже 1 000 MX, вы не сможете принять участие в событиях Kickstarter и Launchpool.
Откройте официальный веб-сайт MEXC. В верхней части главной страницы наведите курсор на [Спот] в навигационной панели, и в выпадающем меню вы найдете ссылки для доступа к событиям Launchpool и Kickstarter.
Если вы еще не являетесь держателем MX и хотите принять участие в событиях Launchpool и Kickstarter, вам необходимо приобрести токены MX на платформе MEXC и удерживать их в течение определенного периода. Как только вы выполните все условия, вы сможете начать участвовать в этих событиях. Для получения более подробной информации о покупке токенов MX вы можете обратиться к статье «Купите MX за одну минуту» и следовать шагам в руководстве для покупки.
Помимо бесплатного доступа к событию по аирдропу, удержание токенов MX также дает право на скидки на торговые комиссии. Как держатель MX, вы можете использовать MX для компенсации торговых комиссий за спот и фьючерсы USDT-M, получая скидку в размере 20%. Кроме того, если в течение последних 24 часов на вашем спотовом счете находилось не менее 1 000 токенов MX, вы можете воспользоваться 50% скидкой на торговые комиссии.
Торговая платформа MEXC привлекает широкий круг пользователей благодаря обширному разнообразию токенов и высокой скорости листинга. Пользователи любят платформу за высокую ликвидность, удобство использования, безопасность, стабильность и оперативность работы Службы поддержки. Платформа MEXC всегда придерживается принципа «Пользователи превыше всего», стремясь создать безопасную, стабильную и надежную торговую среду для своих пользователей.
Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.