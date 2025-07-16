Биткойн находится на пороге нового цикла халвинга, формируя рыночную тенденцию, аналогичную предыдущим годам под его влиянием. Первая половина марта продолжила бычий тренд февраля, стабильно повышаясьБиткойн находится на пороге нового цикла халвинга, формируя рыночную тенденцию, аналогичную предыдущим годам под его влиянием. Первая половина марта продолжила бычий тренд февраля, стабильно повышаясь
16 июля 2025 г.
0m
Биткойн находится на пороге нового цикла халвинга, формируя рыночную тенденцию, аналогичную предыдущим годам под его влиянием. Первая половина марта продолжила бычий тренд февраля, стабильно повышаясь. Во второй половине месяца, по мере приближения халвинга, цены продолжали снижаться, при этом цена Биткойна упала примерно до $60 000 в самой низкой точке.

Цена токена MX в этом месяце бросила вызов тренду, стабильно росла и преодолела отметку в $4,45, установив новый исторический максимум. Удержание токенов MX не только позволяет вам получить выгоду от повышения их цены, но и участвовать в эксклюзивных ежемесячных мероприятиях, чтобы получить награды в виде аирдропов. Более подробную информацию о преимуществах удержания MX см. в разделе "3 основных преимущества для держателей MX".

1. Отчет о событиях в Зоне MX за март


В марте 2024 года MEXC провела в общей сложности 297 событий по аирдропу, в том числе 2 события Launchpool и 295 события Kickstarters. В ходе этих событий были распределены вознаграждения на сумму более $17,58 миллионов с годовой процентной доходностью до 99%. По состоянию на первый квартал 2024 года MEXC провела в общей сложности 697 аирдропов, распределив вознаграждения на сумму, превышающую $41,57 миллиона. В среднем каждый месяц проводилось 232 события, на которых распределялось вознаграждение в размере $13,86 миллиона.

Согласно статистическим данным, собранным MEXC, среди 297 аирдропов, полученных в марте, все четыре лучших токена выросли в цене более чем на 500%. Самый большой рост показал токен DAT, который вырос на впечатляющие 38 943%. Токен CATBOY занял второе место с ростом цены на 1057%. В топ-10 токенов с наибольшим ростом цен все токены выросли более чем на 250%.

Топ-10 лучших токенов за март 2024 г.

Название проекта
Время аирдропа
(Время удержания MX)
Рост цены в %
(на 31 марта)
DAT
25 марта 2024 г.
38,943%
CATBOY
5 марта 2024 г.
1,057%
CSWAP
17 марта 2024 г
951%
FAKEAI
1 марта 2024 г.
502%
ETHFI
18 марта 2024 г.
344%
GOLDEN
2 марта 2024 г.
299%
WX
4 марта 2024 г.
295%
GUI
14 марта 2024 г.
291%
TONUP
16 марта 2024 г.
266%
KOKO
28 марта 2024 г.
265%

2. Как принять участие в событиях аирдроп


Launchpool и Kickstarter - это эксклюзивные бесплатные мероприятия по аирдропу для держателей MX. Если вы являетесь держателем MX, вам необходимо удерживать 1 000 токенов MX или более в течение 30 дней подряд или более, чтобы иметь право участвовать в мероприятиях Kickstarter и Launchpool.

На официальном сайте MEXC, в верхней части главной страницы, выберите [Спот] на панели навигации, и вы найдете порталы для доступа к мероприятиям Launchpool и Kickstarter.


3. Как купить MX


Если вы еще не являетесь держателем MX и хотите принять участие в мероприятиях Launchpool и Kickstarter, вам необходимо приобрести токены MX на платформе MEXC и удерживать их в течение определенного периода. Как только вы выполните все условия, вы сможете начать участвовать в этих мероприятиях. Для получения более подробной информации о покупке токенов MX вы можете обратиться к статье "Купите MX за одну минуту" и следовать шагам в руководстве для покупки.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является рекомендацией по инвестированию. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


