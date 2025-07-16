Отчет о событиях в Зоне MX за март





Биткойн находится на пороге нового цикла халвинга, формируя рыночную тенденцию, аналогичную предыдущим годам под его влиянием. Первая половина марта продолжила бычий тренд февраля, стабильно повышаясь. Во второй половине месяца, по мере приближения халвинга, цены продолжали снижаться, при этом цена Биткойна упала примерно до $60 000 в самой низкой точке.





Цена токена MX в этом месяце бросила вызов тренду, стабильно росла и преодолела отметку в $4,45, установив новый исторический максимум. Удержание токенов MX не только позволяет вам получить выгоду от повышения их цены, но и участвовать в эксклюзивных ежемесячных мероприятиях, чтобы получить награды в виде аирдропов. Более подробную информацию о преимуществах удержания MX см. в разделе " 3 основных преимущества для держателей MX ".









В марте 2024 года MEXC провела в общей сложности 297 событий по аирдропу, в том числе 2 события Launchpool и 295 события Kickstarters. В ходе этих событий были распределены вознаграждения на сумму более $17,58 миллионов с годовой процентной доходностью до 99%. По состоянию на первый квартал 2024 года MEXC провела в общей сложности 697 аирдропов, распределив вознаграждения на сумму, превышающую $41,57 миллиона. В среднем каждый месяц проводилось 232 события, на которых распределялось вознаграждение в размере $13,86 миллиона.





Согласно статистическим данным, собранным MEXC, среди 297 аирдропов, полученных в марте, все четыре лучших токена выросли в цене более чем на 500%. Самый большой рост показал токен DAT, который вырос на впечатляющие 38 943%. Токен CATBOY занял второе место с ростом цены на 1057%. В топ-10 токенов с наибольшим ростом цен все токены выросли более чем на 250%.





Название проекта Время аирдропа (Время удержания MX) Рост цены в % (на 31 марта) DAT 25 марта 2024 г. 38,943% CATBOY 5 марта 2024 г. 1,057% CSWAP 17 марта 2024 г 951% FAKEAI 1 марта 2024 г. 502% ETHFI 18 марта 2024 г. 344% GOLDEN 2 марта 2024 г. 299% WX 4 марта 2024 г. 295% GUI 14 марта 2024 г. 291% TONUP 16 марта 2024 г. 266% KOKO 28 марта 2024 г. 265%









Launchpool и Kickstarter - это эксклюзивные бесплатные мероприятия по аирдропу для держателей MX. Если вы являетесь держателем MX, вам необходимо удерживать 1 000 токенов MX или более в течение 30 дней подряд или более, чтобы иметь право участвовать в мероприятиях Kickstarter и Launchpool.





На официальном сайте MEXC, в верхней части главной страницы, выберите [Спот] на панели навигации, и вы найдете порталы для доступа к мероприятиям Launchpool и Kickstarter.













Купите MX за одну минуту " и следовать шагам в руководстве для покупки. Если вы еще не являетесь держателем MX и хотите принять участие в мероприятиях Launchpool и Kickstarter, вам необходимо приобрести токены MX на платформе MEXC и удерживать их в течение определенного периода. Как только вы выполните все условия, вы сможете начать участвовать в этих мероприятиях. Для получения более подробной информации о покупке токенов MX вы можете обратиться к статье "" и следовать шагам в руководстве для покупки.



