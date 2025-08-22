Обновлены и дополнены правила коэффициентов событий Kickstarter и Launchpool!





События Kickstarter и Launchpool – это эксклюзивные события с аирдропами для держателей MX. Чтобы поощрить активное участие и увеличить вознаграждение, MEXC скорректировала правила коэффициента вознаграждения за уровень для событий Kickstarter и Launchpool. Корректировка заключается в следующем:





До корректировки: Чем больше МХ было размещено для участия в событии, тем выше соответствующий коэффициент удержания и тем больше доля вознаграждения.

После корректировки: Чем больше активных пользователей приглашено для участия в событии, тем выше соответствующий коэффициент удержания и тем больше доля вознаграждения.





Подробные данные об уровнях и коэффициентах, соответствующих различному количеству приглашенных активных пользователей, приведены в таблице ниже:

Уровень Требования (удержание MX) Коэффициент V1 Удержание в течение 24 часов подряд ≥ 5 MX x1 V2 Приглашен 1 активный пользователь x1,5 V3 Приглашено 2 активных пользователя x1,55 V4 Приглашено 3 активных пользователя x1,6 V5 Приглашено 4 активных пользователя x1,65 V6 Приглашено 5 активных пользователей x1,7 V7 Приглашено 6 активных пользователей x1,75









Как описывалось выше, с корректировкой правил коэффициента уровня для событий Kickstarter и Launchpool, чем больше активных пользователей вы пригласите, тем выше соответствующий коэффициент удержания и тем больше ваша доля вознаграждения. Давайте проиллюстрируем это на простом примере.





Предположим, что в данный момент пользователи A и B удерживают по 1 000 MX в течение 24 часов и хотят участвовать в событиях Kickstarter. Пользователь A не пригласил ни одного активного пользователя, поэтому соответствующий коэффициент равен 1. Пользователь B пригласил 1 активного пользователя, поэтому соответствующий коэффициент равен 1,5. Таким образом:

Вознаграждение пользователя A = 1 000 * 1 /( 1 000 * 1 + 1 000 * 1,5 )

Вознаграждение пользователя B = 1 000 * 1,5 /( 1 000 * 1 + 1 000 * 1,5 )









1) Активным пользователем считается пользователь, который после регистрации внес депозит и в течение 7 дней после внесения первого депозита накопил общую сумму депозита не менее 100 USDT и выполнил хотя бы одну фьючерсную сделку (независимо от суммы).





2) Депозитные операции не включают внутренние переводы. Депозиты ончейн, P2P-транзакции и покупки фиатных средств считаются депозитной операцией.





3) Система сделает снэпшот количества активных приглашенных пользователей (действует в течение 30 дней), и на следующий день уровень будет обновлен. Пользователи могут проверить коэффициент уровня своего аккаунта на странице события.









События на Kickstarter и Launchpool – это эксклюзивные бесплатные события для держателей MX. Если вы удерживаете ≥ 5 MX на своем спотовом счете, вы можете принять участие во всех текущих событиях, просто щелкнув мышкой на странице события. Вы также можете подробно ознакомиться с методами участия, прочитав « Как принять участие в Kickstarter? » и « Что такое Launchpool? ». Во время событий Kickstarter и Launchpool ваши MX не будут заблокированы, и вы сможете продолжать использовать свои токены MX.





Пожалуйста, обратите внимание, что если на вашем счете будет менее 5 MX, это повлияет на ваше участие в последующих мероприятиях Kickstarter и Launchpool. Поэтому убедитесь, что на вашем спотовом счете есть минимальный баланс ≥ 5 MX к 18:59 (МСК) за день до начала периода удержания, чтобы получить право на участие в событиях. После окончания событий аирдропы будут распределены на ваш спотовый счет.





Каждый месяц MEXC проводит более 120 аирдропов с APY до 66,5%. Доходность от аирдропов MX самая высокая в мире, что помогает пользователям получать больше прибыли. Кроме того, если вы уже давно удерживаете токены MX, вы, скорее всего, получили значительную прибыль от роста цены токена. По сравнению с ценой в 2,6 USDT в начале года, MX подорожал примерно на 53,1%.





Удерживая токены MX, вы не только получаете выгоду от роста их цены, но и ежемесячно получаете аирдропы, что дает вам возможность получать токены популярных проектов бесплатно. Торгуйте токенами MX на MEXC прямо сейчас и наслаждайтесь самыми низкими на рынке торговыми комиссиями . Если вы являетесь мейкером, то для вас торговая комиссия вообще будет равна 0. Мы с нетерпением ждем, когда вы станете частью сообщества держателей MX!





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.