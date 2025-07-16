Kickstarter – это эксклюзивное событие по аирдропу для держателей MX на платформе MEXC. Удерживая определенное количество MX, пользователи могут бесплатно участвовать в событии и получать аирдропы токKickstarter – это эксклюзивное событие по аирдропу для держателей MX на платформе MEXC. Удерживая определенное количество MX, пользователи могут бесплатно участвовать в событии и получать аирдропы ток
Как повысить эффективность Kickstarter с помощью MX

16 июля 2025 г.MEXC
Kickstarter – это эксклюзивное событие по аирдропу для держателей MX на платформе MEXC. Удерживая определенное количество MX, пользователи могут бесплатно участвовать в событии и получать аирдропы токенов новых проектов.

Согласно последним данным платформы, с января по октябрь 2024 года MEXC успешно провела 2 030 событий по аирдропам новых токенов с общим призовым фондом в 116 миллионов долларов США. Чтобы узнать больше о том, как участвовать в событиях Kickstarter, ознакомьтесь с руководством: «Как принять участие в Kickstarter?»

1. Право на участие в событиях Kickstarter


Критерии участия: Удерживайте ≥ 5 MX непрерывно в течение 24 часов, чтобы получить право на участие.

Повышение уровня: Чем больше активных пользователей вы приглашаете, тем выше ваш уровень. Более высокий уровень увеличивает ваш коэффициент размещения, что приводит к большим наградам.

Активными считаются пользователи, которые после регистрации в течение 7 дней внесли первый депозит в размере ≥ 100 USDT. Депозиты через переводы ончейн, P2P-транзакции или покупки фиатных активов считаются действительными, а внутренние переводы – нет. Кроме того, активные пользователи должны совершить хотя бы одну фьючерсную сделку на любую сумму.

2. Расчет вознаграждения аирдропа


Ваше предполагаемое вознаграждение аирдропа = (Ваше действительное размещенное количество / действительное размещенное количество всех пользователей) × Общий призовой фонд
Действительное размещенное количество = Размещенное количество * Коэффициент размещения

В таблице ниже приведены уровни и коэффициенты размещения, соответствующие различному количеству приглашенных активных пользователей или удержаний MX:
Уровень
Критерии
Коэффициент размещения
V1
Удерживайте ≥ 5 MX непрерывно в течение 24 часов
x1
V2
Пригласите 1 активного пользователя
x1,5
V3
Пригласите 2 активных пользователей
x1,55
V4
Пригласите 3 активных пользователей
x1,6
V5
Пригласите 4 активных пользователей
x1,65
V6
Пригласите 5 активных пользователей
x1,7
V7
Пригласите 6 активных пользователей
x1,75

Объяснение коэффициентов размещения:


Как уже говорилось выше, чем больше пользователей вы пригласите на событие Kickstarter, тем выше будет коэффициент размещения, что приведет к увеличению вознаграждения. Давайте проиллюстрируем это на простом примере:

Предположим, есть два пользователя, A и B, которые удерживают по 1 000 MX в течение 24 часов и участвуют в событии Kickstarter. Пользователь A не пригласил ни одного активного пользователя, поэтому его коэффициент равен 1. Пользователь B пригласил одного активного пользователя, поэтому его коэффициент равен 1,5. Вознаграждения будут рассчитаны следующим образом:
Вознаграждение пользователя A = 1 000 * 1 /( 1 000 * 1 + 1 000 * 1,5 ) = 0,4
Вознаграждение пользователя В = 1 000 * 1,5 /( 1 000 * 1 + 1 000 * 1,5 ) = 0,6

Важные замечания:


1) Система будет делать снэпшоты количества приглашенных вами пользователей (действительны в течение 30 дней) и обновлять ваш уровень на следующий день. Пользователи могут проверить свои коэффициенты размещения на странице события.
2) Пользователи могут размещать в максимально допустимом количестве. После размещения токены используются только для расчета вознаграждения и не замораживаются. После окончания события вознаграждения будут распределены в виде аирдропа на спотовый счет пользователя.

3. Дополнительные преимущества удержания MX


Помимо участия в событиях по бесплатному аирдропу на платформе, держатели MX получают скидки на торговые комиссии и реферальные комиссии. Если в течение последних 24 часов в вашем спотовом кошельке удерживалось ≥ 500 MX, вы можете получить скидку 50% на торговые комиссии (за исключением торговых пар с BTC). Кроме того, приглашая пользователей присоединиться к MEXC, вы можете получать комиссионные в размере 40% (с максимумом до 50% в некоторых регионах) от их торговых комиссий на споте и фьючерсах. Если вы станете партнером, то сможете получать до 70% комиссионных.

MEXC постоянно расширяет экосистему MX, предлагая новым и существующим пользователям больше эксклюзивных преимуществ, чтобы улучшить пользовательский опыт и повысить ценность токена. В будущем MX будет интегрирован в дополнительные инновационные приложения, что еще больше расширит его экосистему и создаст больше возможностей для получения прибыли для пользователей.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


