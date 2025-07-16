Как был создан Биткойн?





В 2008 году человечество столкнулось с экономическим кризисом под названием "Ипотечный кризис". Правительства всех стран мира в спешном порядке принимали меры по преодолению кризиса. Для преодоления глобального кризиса мировая финансовая система во главе с Федеральной резервной системой США начала массовое смягчение денежно-кредитной политики, увеличивая выпуск бумажных денег, для стимулирования восстановления экономики. Этот метод "утоления жажы отравленным вином" оставил многих разочарованными правительством, что побудило криптографов создать децентрализованную систему цифровой валюты. Именно в таких условиях был создан Биткойн .









Биткойн – одно из величайших нововведений 21 века. Однако инновации никогда не бывают внезапными, это скорее восхождение по спирали, основанное на плечах предшественников. Рождение Биткойна претерпело бесчисленные итерации технологического наследования, инноваций и развития. Самые ранние идеи, лежащие в основе технологии Биткойн, восходят к движению "шифропанк" прошлого века.









"Шифропанк" – это организация, созданная спонтанно группой гениальных гиков и IT-элиты с целью защиты частной жизни с помощью алгоритмов шифрования.Эта организация не имеет формальной структуры руководства и обычно общается через зашифрованные списки рассылок.





Происхождение шифропанков восходит к 1992 году, когда три технических эксперта на пенсии, Эрик Хьюз, Тим Мэй, и Джон Гилмор, пригласили более двадцати друзей на неформальную встречу для обсуждения различных криптографических вопросов. К концу того же года Тим Мэй официально основал организацию списка рассылки "шифропанки". По мере того, как движение шифропанков набирало обороты, их список рассылки быстро становился популярным, привлекая растущее число подписчиков. Каждый день обсуждались многочисленные темы, включая математику, технологии шифрования, компьютеры, политику и философию. В ходе этих дискуссий возникло бесчисленное множество творческих идей.





В 1993 году Эрик Хьюз написал книгу под названием «Манифест шифропанка», в которой сочетались дух компьютерной панк-культуры и подчеркивалось использование методов шифрования для защиты личных данных. Эта книга ознаменовала первое явное использование термина "шифропанк". К этому моменту, примерно через год развития, организация шифропанков разрослась и насчитывала около 1400 членов, многие из которых были элитой в сфере IТ, смарт-контрактов и, конечно же, создатель биткойна Сатоши Накамото.









Говорят, что до изобретения Биткойна члены группы "шифропанков" обсуждали и даже создали десятки цифровых валют. Здесь мы кратко представим две цифровые валюты, которые оказали наиболее значительное влияние на развитие Биткойна.





2.1 Hashcash





Hashcash был создан доктором Адамом Бэком в 1997. Он служил системой проверки работоспособности, предназначенной для предотвращения спама и атак типа "отказ в обслуживании". По сути, он действует как механизм защиты от спама, увеличивая время и вычислительную мощность, необходимые для отправки электронных писем, тем самым повышая стоимость рассылки спама, поскольку отправители должны доказать, что они потратили вычислительные усилия для создания "штампа" в электронном письме, похожий на доказательство работы, прежде чем они смогут отправить электронное письмо.





Механизм проверки работоспособности Биткойн (PoW) является производным от Hashcash. В официальном документе Сатоши Накамото о биткойнах делается конкретная ссылка на Hashcash Бэка, признавая вклад доктора Адама Бэка в разработку алгоритма проверки работоспособности для Биткойн.





2.2 B-Money





В 1998 году китайский криптограф Вэй Дай разместил в списке рассылки "шифропанков" предложение под названием B-Money. Это предложение было описано только в тексте, без соответствующей реализации кода. В видении Вэй Дай B-Money стремился стать распределенной и анонимной Электронной денежной системой, и имеет две основные функции: ① Генерация токенов с помощью механизма PoW ② Распределенный реестр.





Предложение B-Money объясняло процесс генерации токенов с помощью механизма PoW. Логика B-Money поразительно похожа на логику Биткойна, поскольку вычислительные ресурсы используются для решения вычислительных головоломок и создания соответствующих токенов. Затем описывается процесс распределенного реестра. В B-Money и отправитель, и получатель не имеют настоящих имен и обладают только открытыми ключами. Отправитель подписывает транзакцию закрытым ключом, а затем передает ее по всей сети. Каждый узел сети поддерживает большой реестр, содержащий записи обо всех транзакциях. Основная технологическая концепция B-Money очень похожа на современные основные криптовалюты.





Однако B-Money не нашла решения проблемы двойной траты и по-прежнему полагалась на централизованное доверие для транзакций. Кроме того, в B-Money отсутствовали многие концепции, присутствующие в Биткойн, такие как блокчейн, общая эмиссия, временные метки и многое другое. Аспекты, отсутствующие в B-Money, определили направление инноваций Биткойн.









1 ноября 2008 года таинственный человек под именем Сатоши Накамото опубликовал на криптографическом форуме " metzdowd.com " статью под названием «Биткойн: одноранговая электронная кассовая система». В документе подробно описано, как создать новую криптографическую валютную систему под названием "Биткойн". Эта система была построена на основе полной децентрализации, устраняя необходимость в доверительных и централизованных учреждениях, решая вопросы, связанные с обращением и выпуском валюты, в децентрализованном контексте.





Как объяснил Сатоши Накамото, Биткойн полностью одноранговый и децентрализованный, что устраняет необходимость в доверенных третьих сторонах для облегчения транзакций. Внедряя такие понятия, как метки времени и одноранговые платежи, Биткойн эффективно решил проблему двойных расходов. Кроме того, Биткойн позволял участникам оставаться анонимными, обеспечивая при этом безопасность с помощью алгоритма консенсуса Proof-of-Work (PoW).





3 января 2009 года Сатоши Накамото провел майнинг первого блока биткойнов, известный как Генезис-блок, используя небольшой сервер в Хельсинки, Финляндия. Это ознаменовало рождение Биткойна и принесло Накамото первичную награду за блок в размере 50 биткойнов. Чтобы иронично сослаться на циклические кризисы традиционной финансовой системы, Накамото включил заголовок из дневного выпуска газеты The Times в Генезис-блок: «The Times 03 января 2009 г. Канцлер на пороге второй помощи банкам».





Первая биткойн-транзакция продемонстрировала жизнеспособность сети, хотя еще многое предстоит сделать. Впоследствии все больше и больше "шифропанков" присоединялись к тестированию сети Биткойн, распространяя информацию в техническом сообществе. Однако в течение достаточно долгого времени охват Биткойна оставался ограниченным. Только после значительного повышения цены и раскрытия своего инновационного потенциала Биткойн привлекал все большее внимание более широкой аудитории.









Источник: TradingView





Сейчас 2023 год, четырнадцатый год существования Биткойна. Эти четырнадцать лет были наполнены непрекращающимися дебатами и спорами, а также периодом устойчивого роста Биткойна. От своего скромного начала до пиковой стоимости монеты в 69 000 долларов, эволюционировав от нишевого интереса технического энтузиаста к запуску безграничных инноваций в приложениях, Биткойн на протяжении всего своего пути создал немало мифов и легенд.