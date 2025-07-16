Что такое халвинг Биткойна?









Халвинг Биткойна - это событие, при котором вознаграждение за блок в блокчейне Биткойна уменьшается вдвое. Это означает, что каждый раз, когда в блокчейне Биткойна генерируется 210 000 блоков, вознаграждение за блок уменьшается вдвое. Это событие происходит примерно раз в четыре года. Ожидается, что четвертый халвинг Биткойна произойдет 23 апреля 2024 года, а высота блока составит 840 000.





После каждого халвинга вознаграждение за блок Биткойна уменьшается. Начиная с первоначального вознаграждения в 50 BTC за блок, текущее вознаграждение за блок составляет 6,25 BTC. После события халвинга в 2024 году вознаграждение за блок снизится до 3,125 BTC. Механизм халвинга приводит к снижению эмиссии Биткойна, тем самым влияя на его цену. Исторически сложилось так, что события, связанные с халвингом Биткойна, тесно связаны с бычьими рыночными циклами на всем криптовалютном рынке.









Первое событие халвинга Биткойна произошло 28 ноября 2012 года, что стало важной вехой в истории Биткойна. Этот цикл халвинга продлился до июля 2016 года. До этого халвинга цена продажи Биткойна составляла 12 долларов за Биткойн. С наступлением халвинга вознаграждение за блок биткоина снизилось с 50 BTC за блок до 25 BTC. Этот халвинг вызвал волну ажиотажа на рынке, в результате чего цена Биткойна выросла до 225 долларов. Впоследствии она взлетела до $1242, показав 100-кратный рост в целом.





Второе событие халвинга Биткойна произошло 10 июля 2016 года, ознаменовав собой завершение 420 000 блоков в блокчейне Биткойна. Во время этого события вознаграждение за блок Биткойна снизилось с 25 BTC за блок до 12,5 BTC. Примечательно, что в течение последующего года цена Биткойна выросла с $647 до $2 973, что составило впечатляющий рост в 358%.





Третий халвинг биткоина произошел 11 мая 2020 года, после завершения третьего комплекта из 210 000 блоков в блокчейне Биткойна. Вслед за этим вознаграждение майнеров Биткойна снова уменьшилось вдвое, сократив вознаграждение за блок до 6,25 BTC. В течение года после этого события цена Биткойна взлетела с $9 851 до $65 145, продемонстрировав впечатляющий рост примерно на 561%. Впоследствии цена Биткойна продолжила восходящую траекторию, достигнув пика около $69 000.





В предстоящем четвертом халвинге инвесторы и отраслевые обозреватели внимательно следят за этим событием, чтобы изучить его потенциальное влияние и возможности. По состоянию на 28 марта 2024 года цена BTC превысила 73 000 $. Халвинг Биткойна — это не только значимое событие в сети Bitcoin, влияющее на его цену и рыночные показатели, но также влияющее на направление развития всей криптовалютной индустрии.







