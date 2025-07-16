Халвинг Биткоина: FAQ





Создатель Биткоина, известный как Сатоши Накамото, до сих пор остается неизвестным, и его истинная личность остается загадкой. Некоторые предполагают, что Сатоши Накамото - это частное лицо, в то время как другие говорят, что это может быть организация. После того как 12 декабря 2010 года Сатоши Накамото опубликовал свое последнее сообщение на форуме, он бесследно исчез.





Ни один человек или организация не могут контролировать выпуск Биткоина. Он следует заранее установленным правилам кода.





Майнеры Биткоина используют хэш-алгоритмы для поиска случайных чисел. Майнер, который первым находит это случайное число, получает вознаграждение в виде Биткоина, и этот процесс называется майнингом. С течением времени создание новых Биткоинов становится все более сложной задачей. Поэтому при создании Биткоина Сатоши Накамото установил общий объем предложения на уровне 21 миллиона монет и внедрил дефляционную модель регулирования их доступности, предусматривающую сокращение вдвое примерно каждые четыре года.





За свою историю Биткоин пережил три события халвинга, в результате которых вознаграждение за блок снизилось с первоначальных 50 монет за блок до нынешних 6,25 монет за блок. Биткоин приближается к четвертому событию халвинга, в результате которого вознаграждение за блок снизится до 3,125 монеты за блок.





Согласно правилам Биткоина, вознаграждение за блок уменьшается вдвое через каждые 210 000 блоков. Целевое время добычи каждого блока составляет около 10 минут, но оно может меняться. На добычу некоторых блоков уходит больше или меньше 10 минут, что может изменить время следующего халвинга. Концепция "халвинга каждые 4 года" является теоретической и может меняться в зависимости от времени добычи. Следующий халвинг ожидается в апреле 2024 года.





Когда Биткоин проходит процедуру халвинга, вознаграждение за добычу новых блоков уменьшается вдвое. Это снижает скорость добычи новых Биткоинов, что напрямую влияет на скорость обращения новых Биткоинов, поступающих на рынок. Событие халвинга происходит примерно раз в четыре года и является частью механизма контроля предложения Биткоина.







Время Высота блока халвинга Вознаграждение за блок после халвинга Остаток недобытых Биткоинов, % Первый халвинг 28/11/2012 210 000 25 50% Второй халвинг 09/07/2016 420 000 12,5 25% Третий халвинг 11/05/2020 630 000 6,25 12,5% Четвертый халвинг ?/04/2024 840 000 3,125 6,3%





Поскольку общее предложение Биткоина ограничено 21 миллионом монет, механизм халвинга уменьшает приток новых Биткоинов, делая Биткоин еще более дефицитным. Дефицит Биткойна в сочетании с историческими данными, свидетельствующими о росте цен во время прошлых событий, связанных с халвингом Биткойна, позволяет предположить, что событие халвинга может привести к дальнейшему росту цены Биткойна.





Нет. Скорость транзакций Биткоина в основном зависит от размера блока и перегруженности сети. Халвинг скорости добычи новых Биткоинов не окажет прямого влияния на скорость транзакций.





Событие халвинга Биткоина привлечет внимание к криптовалютному рынку, включая альткоины. Инвесторы могут с большим оптимизмом оценить потенциал роста других токенов. Этот энтузиазм может привести к увеличению инвестиций в альткоины, что приведет к росту их цен. Кроме того, поскольку вознаграждение за добычу Биткойна снижается, некоторые майнеры могут перейти на добычу альткоинов с более высоким вознаграждением.





К 2140 году все Биткойны будут добыты, и дальнейшее увеличение предложения Биткоинов не произойдет. В это время цена Биткоина может еще больше вырасти, а майнеры больше не будут получать вознаграждение за добычу, а будут зарабатывать только на комиссии за транзакции с пользователей.