Халвинг Биткоина: FAQ

Время
Высота блока халвинга
Вознаграждение за блок после халвинга
Остаток недобытых Биткоинов, %
Первый халвинг
28/11/2012
210 000
25
50%
Второй халвинг
09/07/2016
420 000
12,5
25%
Третий халвинг
11/05/2020
630 000
6,25
12,5%
Четвертый халвинг
?/04/2024
840 000
3,125
6,3%
