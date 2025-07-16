Халвинг Биткоина: FAQ

1. Кто изобрел Биткоин? Создатель Биткоина, известный как Сатоши Накамото, до сих пор остается неизвестным, и его истинная личность остается загадкой. Некоторые предполагают, что Сатоши Накамото - это1. Кто изобрел Биткоин? Создатель Биткоина, известный как Сатоши Накамото, до сих пор остается неизвестным, и его истинная личность остается загадкой. Некоторые предполагают, что Сатоши Накамото - это
16 июля 2025 г.
1. Кто изобрел Биткоин?

Создатель Биткоина, известный как Сатоши Накамото, до сих пор остается неизвестным, и его истинная личность остается загадкой. Некоторые предполагают, что Сатоши Накамото - это частное лицо, в то время как другие говорят, что это может быть организация. После того как 12 декабря 2010 года Сатоши Накамото опубликовал свое последнее сообщение на форуме, он бесследно исчез.

2. Кто контролирует выпуск Биткоина?

Ни один человек или организация не могут контролировать выпуск Биткоина. Он следует заранее установленным правилам кода.

3. Что такое халвинг Биткоина?

Майнеры Биткоина используют хэш-алгоритмы для поиска случайных чисел. Майнер, который первым находит это случайное число, получает вознаграждение в виде Биткоина, и этот процесс называется майнингом. С течением времени создание новых Биткоинов становится все более сложной задачей. Поэтому при создании Биткоина Сатоши Накамото установил общий объем предложения на уровне 21 миллиона монет и внедрил дефляционную модель регулирования их доступности, предусматривающую сокращение вдвое примерно каждые четыре года.

За свою историю Биткоин пережил три события халвинга, в результате которых вознаграждение за блок снизилось с первоначальных 50 монет за блок до нынешних 6,25 монет за блок. Биткоин приближается к четвертому событию халвинга, в результате которого вознаграждение за блок снизится до 3,125 монеты за блок.

4. Почему эти интервалы "халвинга" составляют менее 4 лет?

Согласно правилам Биткоина, вознаграждение за блок уменьшается вдвое через каждые 210 000 блоков. Целевое время добычи каждого блока составляет около 10 минут, но оно может меняться. На добычу некоторых блоков уходит больше или меньше 10 минут, что может изменить время следующего халвинга. Концепция "халвинга каждые 4 года" является теоретической и может меняться в зависимости от времени добычи. Следующий халвинг ожидается в апреле 2024 года.

5. Что произойдет во время халвинга Биткоина?

Когда Биткоин проходит процедуру халвинга, вознаграждение за добычу новых блоков уменьшается вдвое. Это снижает скорость добычи новых Биткоинов, что напрямую влияет на скорость обращения новых Биткоинов, поступающих на рынок. Событие халвинга происходит примерно раз в четыре года и является частью механизма контроля предложения Биткоина.

6. Предыдущие события халвинга Биткоина


Время
Высота блока халвинга
Вознаграждение за блок после халвинга
Остаток недобытых Биткоинов, %
Первый халвинг
28/11/2012
210 000
25
50%
Второй халвинг
09/07/2016
420 000
12,5
25%
Третий халвинг
11/05/2020
630 000
6,25
12,5%
Четвертый халвинг
?/04/2024
840 000
3,125
6,3%

7. Повлияет ли халвинг Биткоина на его стоимость?

Поскольку общее предложение Биткоина ограничено 21 миллионом монет, механизм халвинга уменьшает приток новых Биткоинов, делая Биткоин еще более дефицитным. Дефицит Биткойна в сочетании с историческими данными, свидетельствующими о росте цен во время прошлых событий, связанных с халвингом Биткойна, позволяет предположить, что событие халвинга может привести к дальнейшему росту цены Биткойна.

8. Повлияет ли халвинг Биткоина на скорость транзакций?

Нет. Скорость транзакций Биткоина в основном зависит от размера блока и перегруженности сети. Халвинг скорости добычи новых Биткоинов не окажет прямого влияния на скорость транзакций.

9. Повлияет ли халвинг Биткоина на альткоины?

Событие халвинга Биткоина привлечет внимание к криптовалютному рынку, включая альткоины. Инвесторы могут с большим оптимизмом оценить потенциал роста других токенов. Этот энтузиазм может привести к увеличению инвестиций в альткоины, что приведет к росту их цен. Кроме того, поскольку вознаграждение за добычу Биткойна снижается, некоторые майнеры могут перейти на добычу альткоинов с более высоким вознаграждением.

10. Что произойдет, когда больше не будет Биткоинов для добычи?

К 2140 году все Биткойны будут добыты, и дальнейшее увеличение предложения Биткоинов не произойдет. В это время цена Биткоина может еще больше вырасти, а майнеры больше не будут получать вознаграждение за добычу, а будут зарабатывать только на комиссии за транзакции с пользователей.

