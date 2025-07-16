Что такое Bitcoin Runes?





Bitcoin Runes, также известный как протокол Runes - это протокол для выпуска взаимозаменяемых токенов непосредственно в сети Bitcoin. Протокол Runes был предложен Кейси Родармором, основателем протокола Ordinals, в сентябре 2023 года. Bitcoin Runes официально заработал после события халвинга биткоина.









1.1 Упрощенное создание и управление токенами. Runes используют модель UTXO для выпуска и управления токенами, что позволяет избежать проблемы взрыва UTXO, вызванного прошлыми надписями (inscriptions), и минимизировать пространство в сети, повышая общую эффективность.





1.2 Снижение нагрузки на сеть. Минимизируя объем данных, используемых при транзакциях токенов, Runes помогает снизить перегрузку сети, делая Bitcoin более масштабируемым и удобным для пользователей.





1.3 Совместимость с Lightning Network. Runes изначально совместимы с Lightning Network, что позволяет ускорить и удешевить транзакции с токенами и открывает новые возможности для Bitcoin DeFi.





1.4 Автоматическое уничтожение токенов, полученных в результате ошибочных транзакций. Runes поддерживает автоматическое уничтожение ошибочных токенов, поощряя пользователей к правильному управлению UTXO.









2.1 Надпись (Inscription). Процесс создания новых Rune - это надпись, в которой создатель определяет такие параметры, как имя, символ, запас, ID, десятичные знаки и т. д., и записывает их в выход OP_RETURN. Предложение токенов распределяется по определенным UTXO, которые используются для отслеживания баланса токенов Rune. В коде Runes могут быть настроены на премайнинг. При создании реальных проектов многие проекты выбирают форму без премайнинга для обеспечения справедливости.





2.2 Минтинг. После надписи Runes могут быть отчеканены открытым или закрытым способом. Открытая чеканка позволяет любому чеканить Runes после надписи, и любой может создать транзакцию по чеканке для чеканки определенного количества новых Runes. Новые токены могут быть созданы с помощью закрытой чеканки только после выполнения определенных условий, таких как завершение чеканки после определенного периода времени, что ограничивает предложение токенов.





2.3 Переводы/транзакции. Перевод Rusnes осуществляется с помощью функции Edict, которая переводит Runes от одного владельца к другому. С помощью функции Edict можно осуществлять пакетную передачу Rune, аирдропы, а также перевод всех отчеканенных Runes на один аккаунт.





2.4 Уничтожение. Runes можно навсегда изъять из обращения, отправив их по неизвлекаемому адресу.













Протокол Ordinals был представлен Кейси Родармором в конце 2022 года как протокол Bitcoin NFT, который позволял выпускать NFT в сети Bitcoin без смарт-контрактов.





На основе протокола Ordinals разработчик Domo предложил стандарт BRC-20, также известный как "надписи", для выпуска взаимозаменяемых токенов в сети Bitcoin. Впоследствии этот стандарт взорвал сеть, вызвав FOMO на рынке. Популярность надписей также привела к появлению большого количества ненужных UTXO, вызвав перегрузку сети Bitcoin, что было раскритиковано разработчиками в лице Кейси Родармора.





В сентябре 2023 года Кейси Родармор предложил протокол Runes, который упрощал создание и управление токенами, снижая нагрузку на сеть Bitcoin, вызванную протоколом BRC-20.









Runes улучшают стандарт токенов BRC-20, основанный на протоколе Ordinals, и в некоторой степени Runes можно рассматривать как расширение и улучшение по сравнению с надписями.





Ключевое различие между Runes и надписями заключается в расположении гравировки. Руны выгравированы в данных OP_RETURN, а надписи - в свидетельских данных.





Кроме того, различия между ними показаны в следующей таблице:

Сравнение Runes Надписи (Inscriptions) На основе UTXO Да Нет На основе Ordinals Нет Да Тип токена Взаимозаменяемые Взаимозаменяемые Отпечаток в сети Минимизированный Высокий Совместимость с Lightning Network Да Нет Публичный минтинг Поддерживается Поддерживается









4.1 Кошельки: Как и для обычных криптовалют, для управления Runes требуются специальные приложения-кошельки. К числу наиболее популярных приложений относятся кошельки Unisat, Xverse и Web3, предоставляемые биржами.





4.2 Площадки для выпуска Runes: Веб-сайты для выпуска и распространения Rune проектов и токенов.





4.3 Торговые рынки: NFT-платформы, такие как Magic Eden, теперь поддерживают торговлю Rune, что делает ее доступной даже для новичков.





4.4 DeFi: В области DeFi в экосистеме Rune появились такие проекты, как кредитование и Rune-мосты (кроссчейн). Появление Runes открыло дверь для развития DeFi в сети Bitcoin.













Bitcoin Runes все еще находится на ранней стадии развития, в основном за счет спекуляций и торговли, как признал основатель протокола Rune Кейси Родармор.





Если вы хотите участвовать и инвестировать в Bitcoin Runes, вы можете торговать ими на специализированных платформах или использовать протоколы займов, чтобы получать проценты, предоставляя свои Runes в заем.





Важно отметить, что в настоящее время Runes в значительной степени зависят от настроения рынка. Как только рыночное настроение угаснет, ваши Runes могут стать неликвидными и не пригодными для торговли, что приведет к инвестиционным потерям. Поэтому, прежде чем начать торговать Runes, оцените свои риски.









Появление Runes привлекло больше внимания к сети Bitcoin и привело к появлению новых сценариев использования. Runes только появились, и будут ли они расширять сферу применения и существенно меняться в будущем, пока неизвестно. К появлению новых технологий следует относиться с терпением и наблюдать, как они в конечном итоге будут способствовать процветанию экосистемы сети Bitcoin.



