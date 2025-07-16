Что такое сеть Lightning Network?









Сеть Lightning Network – это решение для масштабирования, построенное на базе Биткойна, позволяющее пользователям быстро отправлять и получать небольшие суммы Биткойна с минимальными комиссиями. Проще говоря, Lightning Network функционирует как решение второго уровня для сети Биткойн.





Сеть Lightning Network осуществляет внецепочечную обработку транзакций, при этом на блокчейне подтверждается только конечный результат транзакции. Это повышает эффективность транзакций в сети Биткойн, позволяя пользователям осуществлять платежи с меньшими затратами и большей скоростью.













Родная сеть Биткойна может обрабатывать всего около 7 транзакций в секунду, в то время как обычные электронные платежные системы способны обрабатывать десятки тысяч транзакций в секунду. Это приводит к тому, что в родной сети Биткойна платежи проходят не так эффективно. Сеть Lightning Network, напротив, проводит транзакции вне цепи и подтверждает конечные результаты на блокчейне, что значительно повышает скорость транзакций.









Плата за транзакции в Биткойне осуществляется по модели конкурентных торгов. Пользователи должны платить определенную комиссию за каждую транзакцию, а майнеры устанавливают приоритет и обрабатывают транзакции в зависимости от предлагаемой комиссии. Транзакции с более высокой комиссией имеют приоритет, а транзакции с более низкой комиссией обрабатываются позже. Это означает, что в периоды перегруженности сети Биткойн пользователям может потребоваться заплатить более высокую комиссию за то, чтобы их транзакции выполнялись оперативно. В прошлом средние комиссии за транзакции в сети Биткойн достигали 60 долларов, а в этом году, благодаря популярности токенов BRC-20, средние комиссии ненадолго превысили 30 долларов.





Из-за низкой скорости транзакций и высоких комиссий за транзакции в родной сети Биткойн использование Биткойна для повседневных платежей нерентабельно. Однако сеть Lightning Network изменила эту ситуацию. В сети Lightning Network комиссия за транзакцию в размере 100 долл. не превышает 1 цента, что значительно снижает транзакционные издержки и делает Биткойн вполне приемлемым вариантом для повседневных платежей.









Повседневные платежи часто связаны с небольшими и частыми транзакциями. За последние три месяца средняя комиссия за транзакцию в сети Биткойн колебалась около 2 долл. Когда стоимость комиссии может превысить цену приобретаемого товара, Биткойн становится нецелесообразным выбором для оплаты.





Сеть Lightning Network значительно снижает комиссии за транзакции, делая их влияние на стоимость ваших покупок незначительным. Это снижает порог использования Биткойна в транзакциях.









Сеть Lightning Network работает через платежные каналы, где пользователи создают одноранговые платежные каналы для формирования сети Lightning Network.





Для проведения транзакций обе стороны устанавливают между собой платежный канал, отправляя средства от первоначальной транзакции на адрес с несколькими подписями. Этот многоподписной адрес управляется с помощью закрытых ключей обеих сторон и требует их подписей для создания новых транзакций.





Этот кошелек с несколькими подписями служит дубликатом записи об активах. Транзакции, генерируемые обеими сторонами, фиксируются в этом дубликате. Когда канал закрывается, результаты, записанные в дубликате, транслируются в блокчейн для окончательного расчета, и остаток средств записывается на блокчейн.





Проиллюстрируем это на простом примере:





A и Б хотят совершить транзакцию через сеть Lightning Network. Для этого они должны сначала установить платежный канал и хранить средства в кошельке для этого платежного канала. Кошелек управляется совместно с помощью закрытых ключей A и Б, и открыть его можно только после подтверждения обеих сторон.





Как уже говорилось, кошелек с несколькими подписями служит дубликатом записи об активах. В этом дубликате хранятся записи транзакций между А и Б. Когда A и Б больше не участвуют в транзакциях и решают закрыть платежный канал между собой, окончательный результат транзакции между A и Б отправляется обратно в сеть Биткойн для подтверждения.





Теперь представим несколько более сложный сценарий, введя нового участника – В.





A и Б хотят совершить транзакцию через Lightning Network, но в данном случае между ними не установлена Lightning Network. Однако у В есть отдельные платежные каналы как с A, так и с Б.





В этой ситуации А и Б могут направить свою транзакцию от А к В, а затем от В к Б, причем В выступает в роли посредника. Хотя А и Б не могут осуществлять транзакции напрямую, В избавляет их от необходимости устанавливать между собой новый платежный канал.





В конечном итоге транзакция происходит между A и Б, но при содействии В, что позволяет В устанавливать и взимать определенную плату за маршрутизацию за содействие в проведении транзакции между A и Б.









4.1 Затраты на вход: Вход в Lightning Network сопряжен с определенными расходами, что делает процесс перевода средств в Lightning Network относительно дорогим.





4.2 Проблемы с ликвидностью: Если у вашего контрагента нет баланса в канале, вы не сможете получать или осуществлять платежи. Хотя в настоящее время специализированные поставщики услуг Lightning Network решают эту проблему ликвидности, это создает потенциальные проблемы централизации.





4.3 Уязвимость к взломам: Платежные каналы, кошельки и интерфейсы прикладного программирования (API) подвержены хакерским атакам.









Несмотря на имеющиеся недостатки, сеть Lightning Network продолжает стремительно развиваться. К настоящему времени насчитывается более 16 000 узлов Lightning Network, а ее продвижение и популяризация внесли значительный вклад в развитие платежей и социальных доменов.





Социальный проект Damus поддерживает функции платежей и чаевых Lightning Network. Платформа цифровых платежей Strike в сотрудничестве с Shopify, Blackhawk Network и NCR создала платежную систему Биткойн, которая позволяет продавцам оперативно получать доллары США после того, как клиенты расплачиваются криптовалютами. После того как Сальвадор признал Биткойн законным платежным средством, сеть Lightning Network стала продвигаться для использования на территории страны.





Появление сети Lightning Network – это значительный шаг на пути к использованию Биткойна для повседневных платежей. Текущие проблемы активно решаются разработчиками сообщества Биткойн для дальнейшего совершенствования Lightning Network.



