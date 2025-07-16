Чтобы помочь пользователям MEXC разумно торговать фьючерсами, MEXC разработала функцию фьючерсного калькулятора. Независимо от того, занимаетесь ли вы торговлей фьючерсами или планируете свои сделки, Чтобы помочь пользователям MEXC разумно торговать фьючерсами, MEXC разработала функцию фьючерсного калькулятора. Независимо от того, занимаетесь ли вы торговлей фьючерсами или планируете свои сделки,
Как использовать калькулятор фьючерсов

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Чтобы помочь пользователям MEXC разумно торговать фьючерсами, MEXC разработала функцию фьючерсного калькулятора. Независимо от того, занимаетесь ли вы торговлей фьючерсами или планируете свои сделки, использование фьючерсного калькулятора может предоставить вам необходимую информацию для открытия и закрытия позиций. Это помогает в эффективном управлении активами, контроле рисков и разумной торговле. Эта статья познакомит вас с соответствующими функциями и предоставит конкретные инструкции по их использованию.

1. Обзор




  • Калькулятор фьючерсов — это функция продукта на странице торговли фьючерсами MEXC. С помощью этого калькулятора вы можете получить шесть типов информации: PNL, целевую цену, цену ликвидации, максимальное открытие, цену входа и комиссию за финансирование.

  • Калькулятор фьючерсов разработан на основе формул, включающих прибыль/убыток по фьючерсам и расчетную текущую комиссию за финансирование. Таким образом, если вы понимаете соответствующие принципы расчета, калькулятор фьючерсов поможет вам быстро получить соответствующие данные, избавив вас от необходимости ручных расчетов.

Примечание

Результаты расчетов предназначены только для справки. Фактические цифры могут отличаться.

1.1 [PNL]


  • Если вы решите использовать функцию [PNL], это означает, что до или после открытия позиции вы хотите понять, какие прибыль или убыток вы понесете, если справедливая цена фьючерса достигнет определенной точки.

  • Здесь вам нужно заполнить пять различных частей информации: [Лонг/Шорт позиция], Размер множителя, "Цена входа", "Цена закрытия" и "Количество фьючерсов".

1.2 [Целевая цена]


  • Если вы используете функцию [Целевая цена], это означает, что до или после открытия позиции вы хотите понять целевую цену, которой должен достичь фьючерсный контракт, чтобы вы могли достичь ожидаемой доходности.

  • Здесь вам нужно заполнить пять различных частей информации: [Лонг/Шорт позиция], Размер множителя, "Цена входа", "Доходность" и "Количество фьючерсов".

1.3 [Цена ликвидации]


  • Если вы используете функцию [Цена ликвидации], это означает, что до или после открытия позиции вы хотите понять, какой будет справедливая цена фьючерсного контракта на тот момент в случае ликвидации.

  • Здесь вам нужно заполнить пять различных частей информации: [Изолир./Кросс], [Лонг/Шорт], Размер множителя, "Цена входа" и "Количество фьючерсов".

1.4 [Макс. открытие]


  • Если вы используете функцию [Макс. открытие], это означает, что вы хотите понять, какую максимальную позицию вы можете открыть при текущих доступных маржинальных условиях.

  • Здесь вам нужно заполнить четыре различных частей информации: [Лонг/Шорт], Размер множителя, "Цена входа" и "Доступная маржа".

1.5 [Цена входа]


  • Если вы используете функцию [Цена входа], это означает, что вы хотите понять, какова будет средняя цена входа в ваших текущих условиях или при открытии новой позиции.

  • Здесь вам нужно заполнить две части информации: "Цена входа" и "Количество фьючерсов".

1.6 [Комиссия за финансирование]


  • Если вы используете функцию [Комиссия за финансирование], это означает, что вы хотите понять в текущих рыночных условиях, какова ставка комиссии за финансирование для фьючерсного контракта и выплачивается ли она лонг или шорт стороной.

  • Здесь вам нужно заполнить четыре различных частей информации: [Лонг/Шорт], "Справедливая цена", "Количество позиций" и "Ставка финансирования".

2. Руководство по эксплуатации


2.1 Веб-сайт MEXC


2.1.1 Войдите на страницу [Бессрочные фьючерсы USDT-M] на официальном сайте MEXC.



2.1.2 Следуйте инструкциям, чтобы найти калькулятор фьючерсов в правом верхнем углу страницы торговли фьючерсами.



2.1.3 Нажмите на каждый из шести различных разделов. Следуя содержанию раздела "Обзор" этой статьи, введите соответствующие данные и рассчитайте результаты для этих шести категорий данных.



2.2 Приложение MEXC


2.2.1 Войдите на страницу [Фьючерсы] на главной странице приложения MEXC.



2.2.2 Следуйте инструкциям, чтобы найти калькулятор фьючерсов в правом верхнем углу страницы торговли фьючерсами.



2.2.3 Нажмите на каждый из шести различных разделов. Следуя содержанию раздела "Обзор" этой статьи, введите соответствующие данные и рассчитайте результаты для этих шести категорий данных.



3. Заключение


Калькулятор фьючерсов MEXC предлагает значительные преимущества, поскольку он расположен на странице торговли, а также предоставляет шесть ключевых функций, включая "PNL", "Целевая цена", "Цена ликвидации", "Макс. открытие", "Цена входа" и "Комиссия за финансирование". Эти функции основаны на расчете прибыли по фьючерсам и текущей ставке комиссии за финансирование, предлагая пользователям соответствующие данные. Это облегчает точную оценку PNL, постановку целей, контроль рисков и повышает общую эффективность и точность торговли. Пользователи могут принимать более обоснованные и рациональные торговые решения, что в конечном итоге улучшает их торговый опыт.

Отказ от ответственности: Материалы не связаны с предоставлением консультаций по инвестиционным, налоговым, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим сопутствующим услугам и не являются рекомендацией к покупке, продаже или удерживанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет исключительно информацию, но не финансовые консультации. Вы должны убедиться, что вы полностью понимаете риск, связанный с инвестированием.


