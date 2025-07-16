Копи-трейдинг – это метод инвестирования, при котором пользователи копируют сделки опытных трейдеров, повторяя каждое их действие. Выбор исключительного трейдера имеет решающее значение для успеха вашКопи-трейдинг – это метод инвестирования, при котором пользователи копируют сделки опытных трейдеров, повторяя каждое их действие. Выбор исключительного трейдера имеет решающее значение для успеха ваш
Как выбрать трейдера для копи-трейдинга

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Копи-трейдинг – это метод инвестирования, при котором пользователи копируют сделки опытных трейдеров, повторяя каждое их действие. Выбор исключительного трейдера имеет решающее значение для успеха вашего пути в копи-трейдинге.

1. Как оценить совместимость трейдеров


1.1 Обзор прошлых достижений


Оценивая прошлые результаты трейдера, важно не концентрироваться исключительно на краткосрочных высоких прибылях, ведь долгосрочные стабильные доходы не менее важны. Хотя высокая краткосрочная прибыль может быть привлекательной, иногда она может быть результатом волатильности рынка или удачи, а не навыков. Последовательная долгосрочная доходность часто является более надежным показателем мастерства трейдера.

MEXC предлагает комплексные показатели эффективности, включая 7-дневные и 180-дневные данные о прибыли и убытках (PNL), окупаемости инвестиций (ROI) и коэффициентах выигрыша. Эти показатели помогут вам принимать обоснованные решения при выборе трейдеров для следования.

1.2 Проанализируйте стиль торговли


На странице «Сведения о трейдере» вы можете проанализировать такие ключевые данные, как Частота торговли и Коэффициент PNL, чтобы определить, совпадает ли стиль трейдера с вашими инвестиционными предпочтениями.


Частота торговли: Это среднее количество сделок, совершаемых трейдером в неделю в течение определенного периода. Некоторые трейдеры предпочитают краткосрочные, высокочастотные сделки, в то время как другие ориентируются на средне- и долгосрочные стратегии. Выбирайте стиль торговли, который соответствует вашей толерантности к риску и инвестиционным целям.

Коэффициент PNL: Это отношение общей прибыли к общим потерям. Высокий процент выигрышей сам по себе не гарантирует общей прибыльности. Учитывайте коэффициент успеха и неудачных сделок – трейдер с маленькой прибылью, но большими убытками может оказаться неэффективным, несмотря на благоприятный коэффициент успеха.

Примечание: Коэффициент успеха = Количество закрытых ордеров с прибылью / Общее количество закрытых ордеров × 100%.

1.3 Обзор рейтингов и показателей


MEXC ранжирует трейдеров по нескольким показателям эффективности, включая ROI, коэффициент успеха, PNL и количество подписчиков. Большая база подписчиков часто указывает на более высокий уровень доверия к трейдеру. Вы также можете открыть для себя новых трейдеров или просмотреть всех трейдеров, которых вы добавили в свой список наблюдения.


Важно помнить, что прошлые результаты трейдера не гарантируют будущих доходов. Поэтому рекомендуется тщательно распределять средства для копи-трейдинга и устанавливать лимиты стоп-лосс и тейк-профит, чтобы эффективно управлять волатильностью активов.

2. Как выбрать трейдера на MEXC: пошаговое руководство


Процесс выбора трейдера одинаков как на веб-сайте, так и в приложении. Мы будем использовать веб-сайт в качестве примера, чтобы провести вас через этот процесс:

Шаг 1: На веб-сайте войдите в свой аккаунт и перейдите в раздел ФьючерсыКопи-трейдинг.


Шаг 2: Прокрутите страницу до Лучшие трейдеры/Все трейдеры. Отфильтруйте поиск по параметрам «Самый высокий ROI», «Самый высокий PNL», «Больше всего подписчиков» и «Новые трейдеры».


Шаг 3: На карточке трейдера вы можете просмотреть такие ключевые показатели, как «ROI»,«PNL», «Коэффициент успеха», «Торговые пары», «Частота торговли», «Коэффициент доли прибыли» и «Количество подписчиков».

Совет: Нажмите кнопку ☆ в правом верхнем углу карточки трейдера, чтобы добавить его в свой список наблюдения.


Шаг 4: Нажмите на карточку, чтобы перейти на страницу «Сведения о трейдере», где вы можете просмотреть подробную информацию, включая «Показатели» трейдера, «Совокупный PNL», «Ежедневные торговые успехи», «PNL подписчика», «Предпочтения по фьючерсам», «Торговые пары» и «Продолжительность удержания».

Кроме того, вы можете нажать кнопку Статистика сделок, чтобы просмотреть подробную информацию о текущих и исторических сделках трейдера.


Сравнение показателей трейдеров:В правом верхнем углу страницы «Сведения о трейдере» нажмите кнопку «VS», чтобы перейти на страницу «Сравнения показателей трейдеров».

Здесь вы можете добавить несколько интересующих вас трейдеров и сравнить их на основе «Базовой информации» и «Торговой статистики». Вы также можете отметить опцию «Выделить лучшие показатели», чтобы подчеркнуть наиболее успешные данные на сравнительной диаграмме, что облегчает интуитивный анализ информации.


Шаг 5: Нажмите «Копи-трейдинг» на карточке выбранного вами трейдера, затем установите «Параметры копи-трейдинга», чтобы начать копи-трейдинг. Введите сумму копируемой сделки и стоп-лосс аккаунта. Для получения дополнительных настроек нажмите кнопку «Дополнительные настройки».

Если выбранный вами трейдер достиг лимита подписчиков, нажмите на «Копи-трейдинг», чтобы включить напоминание о слоте. Вы будете получать уведомления с помощью push-уведомлений и уведомлений платформы, когда появится свободный слот.


Для получения подробных инструкций вы можете обратиться кMEXC Руководству по копи-трейдингу (Веб-сайт)и Руководству по Копи-трейдингу на MEXC (Приложение).

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим услугам. Она не является рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. Академия новичков MEXC предоставляет информацию исключительно для ознакомления и не является инвестиционным советом. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и инвестируйте с осторожностью. Ответственность за любые инвестиционные действия лежит исключительно на пользователе и не связана с данным сайтом.

