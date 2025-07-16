При торговле фьючерсами нереализованный PNL и реализованный PNL могут сбивать с толку. Почему прибыль и убытки, отображаемые, когда вы удерживаете позицию, отличаются от фактического PNL после ее закрПри торговле фьючерсами нереализованный PNL и реализованный PNL могут сбивать с толку. Почему прибыль и убытки, отображаемые, когда вы удерживаете позицию, отличаются от фактического PNL после ее закр
Объяснение расчета PNL

16 июля 2025 г.
При торговле фьючерсами нереализованный PNL и реализованный PNL могут сбивать с толку. Почему прибыль и убытки, отображаемые, когда вы удерживаете позицию, отличаются от фактического PNL после ее закрытия? В этой статье используются простые формулы и примеры, которые помогут прояснить разницу между этими двумя понятиями.


1. Разница между нереализованным и реализованным PNL


1.1 Основное определение


Ключевое различие между нереализованным и реализованным PNL заключается в том, была ли позиция закрыта.

Нереализованный PNL: Это прибыль или убыток по открытой позиции, которая колеблется в реальном времени при изменении рыночной цены. На MEXC нереализованный PNL рассчитывается по умолчанию с использованием справедливой цены. Пользователи могут выбрать ценовую основу для нереализованного PNL в настройках текущей позиции.


Реализованный PNL: Этофактическая прибыль или убыток, полученный после закрытия позиции. Сюда входят все реализованные PNL по позиции, включая торговые комиссии, комиссии за финансирование и PNL закрытия. PNL закрытия рассчитывается на основе рыночной цены, сопоставленной системой на момент закрытия.


Примечание: Справедливая цена рассчитывается на основе комбинации цены индекса и рыночной цены, и она может отличаться от последней цены контракта. Это расхождение является одним из факторов, которые могут вызвать разницу между нереализованным PNL и реализованным PNL.

1.2 Сравнение формулы расчета


Тип позиции
Формула расчета нереализованного PNL
Формула расчета реализованного PNL
Лонг
(Справедливая цена - Средняя цена входа) x Позиция x Размер
(Средняя цена закрытия - Средняя цена входа) x Позиция x Размер
Шорт
(Средняя цена входа - Справедливая цена) x Позиция x Размер
(Средняя цена входа - Средняя цена закрытия) x Позиция x Размер

1.3 Пример


Почему прибыль уменьшается после закрытия позиции? Давайте рассмотрим пример на примере фьючерса USDT-M ETHUSDT.

При удержании позиции:

После закрытия позиции:

Информация о позиции:
  • Торговая пара: ETHUSDT (Лонг позиция: бычья позиция по ETH)
  • Средняя цена входа: 2721,18 USDT
  • Справедливая цена: 2723,92 USDT
  • Средняя цена закрытия: 2722,91 USDT
  • Размер позиции: 50 конт. (1 конт. = 0.01 ETH)
  • Комиссия открытия: -0,2722 USDT
  • Комиссия закрытия: -0,2722 USDT

Нереализованная прибыль = (Справедливая цена - Средняя цена входа) x Позиция x Размер = (2723,92 - 2721,18) x 50 x 0,01 = 1,37 USDT
Текущая нереализованная прибыль = 1,37 USDT

Реализованный PNL = (Средняя цена закрытия - Средняя цена входа) x Позиция x Размер - Торговая комиссия - Комиссия за финансирование = (2722,91 - 2721,18) x 50 x 0,01 - (0,2722 + 0,2722) - 0 = 0,3206 USDT
Фактическая прибыль = 0,3206 USDT

1.4 Почему PNL отличается до и после закрытия позиции?


Нереализованный PNL и реализованный PNL могут различаться по следующим причинам:

Причина 1: Когда справедливая цена отклоняется от рыночной цены, это приводит к различиям между нереализованным и реализованным PNL.

Нереализованный PNL по умолчанию рассчитывается на основе справедливой цены, а реализованный PNL – на основе фактической рыночной цены. Значительные колебания рынка могут вызвать разницу между этими ценами, что приведет к расхождениям между нереализованным и реализованным PNL.

Причина 2: Вычет торговых комиссий и комиссий за финансирование.

При закрытии позиции вычитаются комиссии, поэтому фактический реализованный PNL после комиссий может отличаться от нереализованного PNL. Если позицию удерживают в течение нескольких периодов с комиссией за финансирование, могут также применяться расходы за финансирование.

Примечание: Если ставка финансирования положительная, держатели лонг позиций платят держателям шорт позиций комиссию за финансирование, если отрицательная – держатели шорт позиций платят держателям лонг позиций.

Причина 3: Колебания цен в реальном времени.

Цены на криптовалюты в значительной степени зависят от торгового поведения пользователей. Крупные ордера на покупку или продажу могут вызвать резкие, краткосрочные колебания рыночных цен. Такие колебания могут привести к тому, что PNL, отображаемый, когда вы удерживаете позицию, будет отличаться от фактического PNL после закрытия.

Напоминание:
  • Механизм справедливой цены снижает влияние рыночных манипуляций, но фактический реализованный PNL зависит от рыночной цены в момент сопоставления ордера.
  • При торговле фьючерсами нереализованные убытки могут привести к ликвидации, поэтому контроль риска позиции имеет решающее значение.

2. Как рассчитать ставку PNL


2.1 Формула расчета


В торговле фьючерсами ставка PNL является ключевой метрикой для оценки эффективности торговли:
Ставка PNL = (PNL / Начальная маржа) x 100%
Начальная маржа = (Средняя цена входа х контракты х размер) / Кредитное плечо
ROI = Нереализованный PNL / Начальная маржа
ROI зависит только от текущего кредитного плеча, а не от увеличения или уменьшения маржи.

2.2 Пример

Информация о позиции
  • Торговая пара: ETHUSDT (Лонг позиция – бычья позиция по ETH)
  • Кредитное плечо: 500x
  • Направление: Лонг (бычья)
  • Цена входа: 2697,30 USDT
  • Справедливая цена в реальном времени: 2703,67 USDT
  • Размер позиции: 50 конт. (1 конт. = 0.01 ETH)
  • Торговая комиссия = 0,2697 USDT
  • Комиссия за финансирование = 0 USDT

Начальная маржа = (Средняя цена входа x контракты x размер) / Кредитное плечо = (2697,30 x 50 x 0,01) / 500 = 2,6973 USDT

PNL = Нереализованный PNL - Торговые комиссии - Комиссия за финансирование = 3,185 - 0,2697 - 0 = 2,9153 USDT

Ставка PNL = (PNL / начальная маржа) x 100% = (2,9153 / 2,6973) x 100% = 108%

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этим услугам, а также не является советом покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

