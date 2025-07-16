Объяснение расчета PNL





При торговле фьючерсами нереализованный PNL и реализованный PNL могут сбивать с толку. Почему прибыль и убытки, отображаемые, когда вы удерживаете позицию, отличаются от фактического PNL после ее закрытия? В этой статье используются простые формулы и примеры, которые помогут прояснить разницу между этими двумя понятиями.

















Ключевое различие между нереализованным и реализованным PNL заключается в том, была ли позиция закрыта.





Нереализованный PNL: Это прибыль или убыток по открытой позиции, которая колеблется в реальном времени при изменении рыночной цены. На MEXC нереализованный PNL рассчитывается по умолчанию с использованием справедливой цены. Пользователи могут выбрать ценовую основу для нереализованного PNL в настройках текущей позиции.









Реализованный PNL: Этофактическая прибыль или убыток, полученный после закрытия позиции. Сюда входят все реализованные PNL по позиции, включая торговые комиссии, комиссии за финансирование и PNL закрытия. PNL закрытия рассчитывается на основе рыночной цены, сопоставленной системой на момент закрытия.









Примечание: Справедливая цена рассчитывается на основе комбинации цены индекса и рыночной цены, и она может отличаться от последней цены контракта. Это расхождение является одним из факторов, которые могут вызвать разницу между нереализованным PNL и реализованным PNL.









Тип позиции Формула расчета нереализованного PNL Формула расчета реализованного PNL Лонг (Справедливая цена - Средняя цена входа) x Позиция x Размер (Средняя цена закрытия - Средняя цена входа) x Позиция x Размер Шорт (Средняя цена входа - Справедливая цена) x Позиция x Размер (Средняя цена входа - Средняя цена закрытия) x Позиция x Размер









Почему прибыль уменьшается после закрытия позиции? Давайте рассмотрим пример на примере фьючерса USDT-M ETHUSDT





При удержании позиции:





После закрытия позиции:





Информация о позиции:

Торговая пара: ETHUSDT (Лонг позиция: бычья позиция по ETH)

Средняя цена входа : 2721,18 USDT

Справедливая цена: 2723,92 USDT

Средняя цена закрытия: 2722,91 USDT

Размер позиции: 50 конт. (1 конт. = 0.01 ETH)

Комиссия открыти я : -0,2722 USDT

Комиссия закрытия: -0,2722 USDT





Нереализованная прибыль = (Справедливая цена - Средняя цена входа) x Позиция x Размер = (2723,92 - 2721,18) x 50 x 0,01 = 1,37 USDT

Текущая нереализованная прибыль = 1,37 USDT





Реализованный PNL = (Средняя цена закрытия - Средняя цена входа) x Позиция x Размер - Торговая комиссия - Комиссия за финансирование = (2722,91 - 2721,18) x 50 x 0,01 - (0,2722 + 0,2722) - 0 = 0,3206 USDT

Фактическая прибыль = 0,3206 USDT









Нереализованный PNL и реализованный PNL могут различаться по следующим причинам:





Причина 1: Когда справедливая цена отклоняется от рыночной цены, это приводит к различиям между нереализованным и реализованным PNL.





Нереализованный PNL по умолчанию рассчитывается на основе справедливой цены, а реализованный PNL – на основе фактической рыночной цены. Значительные колебания рынка могут вызвать разницу между этими ценами, что приведет к расхождениям между нереализованным и реализованным PNL.





Причина 2: Вычет торговых комиссий и комиссий за финансирование.





При закрытии позиции вычитаются комиссии, поэтому фактический реализованный PNL после комиссий может отличаться от нереализованного PNL. Если позицию удерживают в течение нескольких периодов с комиссией за финансирование, могут также применяться расходы за финансирование.





Примечание: Если ставка финансирования положительная, держатели лонг позиций платят держателям шорт позиций комиссию за финансирование, если отрицательная – держатели шорт позиций платят держателям лонг позиций.





Причина 3: Колебания цен в реальном времени.





Цены на криптовалюты в значительной степени зависят от торгового поведения пользователей. Крупные ордера на покупку или продажу могут вызвать резкие, краткосрочные колебания рыночных цен. Такие колебания могут привести к тому, что PNL, отображаемый, когда вы удерживаете позицию, будет отличаться от фактического PNL после закрытия.





Напоминание:

Механизм справедливой цены снижает влияние рыночных манипуляций, но фактический реализованный PNL зависит от рыночной цены в момент сопоставления ордера.

При торговле фьючерсами нереализованные убытки могут привести к ликвидации, поэтому контроль риска позиции имеет решающее значение.













В торговле фьючерсами ставка PNL является ключевой метрикой для оценки эффективности торговли:

Ставка PNL = (PNL / Начальная маржа) x 100%

Начальная маржа = (Средняя цена входа х контракты х размер) / Кредитное плечо

ROI = Нереализованный PNL / Начальная маржа

ROI зависит только от текущего кредитного плеча, а не от увеличения или уменьшения маржи.





Информация о позиции

Торговая пара: ETHUSDT (Лонг позиция – бычья позиция по ETH)

Кредитное плечо: 500x

Направление: Лонг (бычья)

Цена входа: 2697,30 USDT

Справедливая цена в реальном времени: 2703,67 USDT

Размер позиции: 50 конт. (1 конт. = 0.01 ETH)

Торговая комиссия = 0,2697 USDT

Комиссия за финансирование = 0 USDT





Начальная маржа = (Средняя цена входа x контракты x размер) / Кредитное плечо = (2697,30 x 50 x 0,01) / 500 = 2,6973 USDT





PNL = Нереализованный PNL - Торговые комиссии - Комиссия за финансирование = 3,185 - 0,2697 - 0 = 2,9153 USDT





Ставка PNL = (PNL / начальная маржа) x 100% = (2,9153 / 2,6973) x 100% = 108%





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этим услугам, а также не является советом покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



