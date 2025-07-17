Отчет о фьючерсах: Полное руководство по управлению активами на MEXC Фьючерсы

Отчет о фьючерсах» MEXC специально разработана для удовлетворения профессиональных потребностей пользователей в области анализа активов и оптимизации стратегий. Этот инструмент позволяет пользователям комплексно отслеживать все притоки и оттоки средств на своих фьючерсных счетах, быстро выявлять источники прибыли и убытков, а также создавать более эффективную систему На рынке криптовалютных деривативов отслеживание потоков капитала и данных PNL в режиме реального времени имеет решающее значение для любого трейдера фьючерсами, стремящегося работать дисциплинированно и точности в своей работе. Функция «» MEXC специально разработана для удовлетворения профессиональных потребностей пользователей в области анализа активов и оптимизации стратегий. Этот инструмент позволяет пользователям комплексно отслеживать все притоки и оттоки средств на своих фьючерсных счетах, быстро выявлять источники прибыли и убытков, а также создавать более эффективную систему управления активами . В этой статье представлено полное руководство по функции «Отчет о фьючерсах», включая ее определение, преимущества, способы использования и применительность в реальных условиях.









Отчет о фьючерсах на MEXC – это специальный модуль, предназначенный для отслеживания движения капитала на вашем фьючерсном счете. Он фокусируется на подробных финансовых записях по каждой завершенной сделке, включая депозиты и выводы средств, реализованный PNL, торговые комиссии, ликвидации и события авто-делевериджинга. Эта функция позволяет пользователям в режиме реального времени проводить обзоры и точный анализ, что способствует оптимизации торговых стратегий и повышению общей эффективности. В отличие от вкладки «Ордера», которая сосредоточена на размещении ордеров и данных по исполнению, отчет о фьючерсах делает акцент на фактических потоках средств и записях PNL на счете. Например, при закрытии позиции, ликвидации или оплате комиссии пользователи могут четко видеть временную метку, сумму, тип транзакции и конкретный источник каждого потока капитала в отчете о фьючерсах. Этот инструмент особенно ценен для анализа исторических сделок, оценки стратегий и управления рисками.









Хотя оба инструмента относятся к инструментам фьючерсного счета, они служат разным целям и фокусируются на разных типах информации.





Отчет о фьючерсах ориентирован на финансовую перспективу и предоставляет консолидированный обзор исполненных сделок. Он регистрирует все фактические движения средств на фьючерсном счете, такие как PNL, комиссии и переводы, что упрощает пользователям управление активами и позволяет точно рассчитывать торговые затраты.





В отличие от этого, вкладка «Ордера» ориентирована на торговлю и представляет историю действий, связанных с активностью ордеров. Сюда входят текущие открытые ордера, цены исполнения, статус ордеров и многое другое. Это помогает пользователям анализировать торговые стратегии и вносить тактические корректировки на основе исторического поведения ордеров.





Сравнение функций Отчет о фьючерсах

Ордера Основная задача Отслеживание движения активов и деталей PNL Просмотр статуса ордеров и истории сделок Фокус данных Поток капитала, комиссии, ликвидации и др. Открытые ордера, история сделок и т. д. Ключевое преимущество Поддержка управления активами и анализа PNL Поддержка анализа стратегии и корректировки торговли





Проще говоря, раздел отчет о фьючерсах помогает отслеживать, куда уходят ваши средства, а раздел ордеров – понять, как развиваются ваши сделки.









Для трейдеров фьючерсами понимание PNL на уровне счета, структуры затрат и подверженности риску имеет важное значение для оптимизации стратегий и повышения эффективности использования капитала. Функция «Отчет о фьючерсах» MEXC – это профессиональный инструмент, разработанный для удовлетворения этих потребностей. Его основные преимущества отражены в следующих трех аспектах:









По сравнению со страницей «Ордера», которая содержит плотные данные и широкий спектр параметров, отчет о фьючерсах фокусируется на завершенных потоках капитала, выделяя ключевые финансовые данные посредством организованной категоризации. Пользователи могут легко просматривать все транзакции за последние 30 дней, включая важные детали, такие как время транзакции, комиссии, тип транзакции, токен, сумма и направление. Это значительно повышает эффективность и общий пользовательский опыт.





Путь навигации: «Кошелек»→«Фьючерсный счет»→«Отчет о фьючерсах». Поддерживает фильтрацию по дате, токену и типу транзакции, что позволяет пользователям быстро находить нужные записи.









Функция «Отчет о фьючерсах» классифицирует изменения активов по типу транзакций, предлагая четкую и практичную аналитическую структуру, ориентированную на наиболее важные для трейдеров показатели, результаты PNL и затраты на капитал. Она охватывает четыре основные категории:





Торговые комиссии





Каждая исполненная фьючерсная сделка сопровождается комиссией, которая может составлять значительную часть расходов для трейдеров с высокой торговой активностью.

Например, если пользователь открывает позицию 1 конт. BTCUSDT по рыночной цене с исполненной суммой 10 000 USDT и ставкой комиссии 0,02%, в счете будет отражено списание 2 USDT в качестве торговой комиссии. Пользователи могут перейти в раздел «Отчет о фьючерсах» → «Тип транзакции» → «Торговая комиссия», чтобы просмотреть подробные списания, что позволит более точно рассчитать прибыль.





Реализованный PNL по закрытым позициям





Этот пункт отражает фактическую прибыль или убыток по каждой закрытой позиции, что является важным показателем для оценки эффективности торговой стратегии. Например, если пользователь открывает лонг-позицию ETHUSDT по цене 2 500 USDT и закрывает ее по цене 2 600 USDT, в отчете о фьючерсах автоматически будет записан реализованный PNL в размере +100 USDT (за вычетом комиссий). Это помогает пользователям точно понимать чистую прибыль от каждой сделки и совершенствовать стратегии входа/выхода.





Ликвидация





Если маржа фьючерсного счета опускается ниже уровня поддержания, система может инициировать ликвидацию или авто-делевериджинг (ADL). Эти события четко фиксируются в отчете о фьючерсах. Например, если пользователь не закрыл позицию во время резкого падения рынка и его лонг позиция BTC была ликвидирована, в отчете отразится запись о ликвидации с указанием времени, суммы PNL и цены ликвидации. Это позволит пользователю проанализировать, что пошло не так в его управлении рисками.





Авто-делевериджинг (ADL)





В условиях экстремальной рыночной ситуации или в периоды высокого кредитного плеча при кросс-маржи системой может быть автоматически уменьшена позиция пользователя и перераспределена между контрагентами во избежание отрицательного баланса. Это называется авто-делевериджинг (ADL). Например, если пользователь удерживает высокодоходную шорт-позицию и подвергается 50% ADL из-за ликвидации контрагента, в отчете о фьючерсах будет отображаться запись ADL, включая уменьшенное количество, временную метку и влияние на PNL, информируя пользователя о том, что его позиция была пассивно скорректирована.





Благодаря этим категоризированным и подробным записям пользователи получают полное представление о реальной стоимости и результатах каждой сделки. Это позволяет более глубоко анализировать торговое поведение, выявлять сильные и слабые стороны и закладывать основу для построения более надежных стратегий.













Войдите в систему MEXC и перейдите в раздел «Кошелек» → «Фьючерсный счет» → «Отчет о фьючерсах», чтобы получить доступ к функции.

















Откройте приложение MEXC и перейдите в раздел «Кошелек» → «Фьючерсы» → «Отчет о фьючерсах», чтобы получить доступ к функции.













Все выписки : По умолчанию отображает все записи о потоке капитала за последние 30 дней, отсортированные в хронологическом порядке;

Фильтр по типу транзакции : Позволяет пользователям просматривать подробные записи по конкретным категориям, таким как торговые комиссии или реализованная PNL;

Комиссии за финансирование : Показывает все платежи по финансированию, понесенные при удержании позиций. Например, если пользователь удерживает лонг-позицию по бессрочному фьючерсу BTCUSDT, а текущая ставка финансирования составляет +0,01%, система автоматически вычтет соответствующую сумму со счета пользователя в запланированное время расчета финансирования;

Переводы средств: Записи о переводах активов между спотовыми и фьючерсными счетами (за исключением бонусов).









Запросы данных поддерживаются для транзакций за последние 30 дней;

Записи о бонусах и связанные с ними данные о PNL в настоящее время не отображаются;

Дизайн интерфейса может немного отличаться в зависимости от операционной системы, пожалуйста, обратитесь к фактическому интерфейсу приложения.

















Как важный компонент торговой экосистемы фьючерсов MEXC , функция «Отчет о фьючерсах» предоставляет пользователям структурированный обзор потоков капитала и прочную основу для анализа стратегий. Благодаря многомерной категоризации и интуитивно понятному представлению данных трейдеры могут получить полную картину потоков капитала, повысить прозрачность стратегий и обеспечить более стабильную работу аккаунта.





Для пользователей, стремящихся повысить эффективность торговли и усилить контроль над активами, функция «Отчет о фьючерсах» на MEXC – это инструмент, который определенно стоит использовать и рассматривать как один из приоритетных.



