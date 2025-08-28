Узнайте о рисках, связанных с фьючерсной торговлей, чтобы обеспечить себе более безопасную торговлю

По сравнению с другими видами инвестиций фьючерсная торговля сопряжена с более высоким уровнем риска. Это связано с тем, что цены могут быстро меняться в направлении, неблагоприятном для вашей позиции. Ваши убытки могут превысить ожидания, и вам может потребоваться дополнительная маржа для поддержания позиции. Поэтому MEXC настоятельно рекомендует вам полностью понять и оценить связанные с этим риски, прежде чем участвовать в фьючерсной торговле.





Фьючерсная торговля – это вид торговли деривативами, который позволяет пользователям получать прибыль от движения цен, не владея базовой криптовалютой. Проще говоря, она позволяет пользователям совершать лонг (покупку) или шорт (продажу), основываясь на своих рыночных прогнозах.





В отличие от традиционной спотовой торговли, фьючерсная торговля поддерживает кредитное плечо, позволяя пользователям контролировать большую позицию с меньшим капиталом, что потенциально увеличивает прибыль, но и повышает риск. Наиболее распространенными являются бессрочные фьючерсы, которые не имеют даты истечения срока действия и позволяют пользователям гибко удерживать позиции в течение долгого времени. Благодаря своей гибкости и эффективности использования капитала торговля фьючерсами стала ключевым инструментом для многих криптовалютных инвесторов.









Однако стабильное получение прибыли на фьючерсном рынке требует глубокого понимания сопутствующих рисков. Из-за использования кредитного плеча и высокой волатильности криптовалютного рынка прибыль и убытки могут быть увеличены. Одно неверное суждение или неправильное управление рисками может привести к значительным потерям, вплоть до ликвидации, и все это за короткий промежуток времени. Только полностью понимая риски, пользователи могут разработать надежные стратегии и защитить свой капитал.









Правильно используя кредитное плечо, инвесторы могут значительно повысить эффективность использования капитала и получить большую потенциальную прибыль. Однако вместе с потенциальной прибылью приходит и повышенный риск. Поэтому пользователям MEXC необходимо четко понимать, как работает кредитное плечо в фьючерсной торговле.





При торговле бессрочными фьючерсами пользователи MEXC должны установить множитель кредитного плеча, исходя из своих индивидуальных торговых предпочтений. Бессрочные фьючерсы USDT-M на МЕХС поддерживают регулируемое кредитное плечо в диапазоне от 1x до 500x (в настоящее время только торговые пары BTCUSDT ETHUSDT поддерживают кредитное плечо до 500x).





Например, если вы планируете открыть позицию по BTCUSDT на сумму 100 000 USDT, на MEXC вы можете выбрать такой уровень кредитного плеча, как 10x, 50x, 100x или даже до 500x. Выбранное вами кредитное плечо напрямую влияет на размер требуемой первичной маржи. Чем ниже кредитное плечо, тем выше размер необходимой первичной маржи . Чем выше кредитное плечо, тем меньше требуемая первичная маржа.





Сравнение требований к первичной марже по одной и той же позиции при различных уровнях кредитного плеча Кредитное плечо 10x 50x 100x 200x 500x Первичная маржа 10 000 USDT 2 000 USDT 1 000 USDT 500 USDT 200 USDT









В маржинальной торговле новички часто путают понятия условного и эффективного кредитного плеча. Важно понимать разницу, чтобы лучше управлять рисками и устанавливать подходящие уровни кредитного плеча.





Предположим, у пользователя по имени Алиса на фьючерсном счете на MEXC есть 10 000 USDT. При использовании режима кросс-маржи она решает выделить 1 000 USDT в качестве маржи и выбирает кредитное плечо 10x. Если не учитывать торговые комиссии и проскальзывание, каково фактическое кредитное плечо этой позиции после того, как ордер будет полностью исполнен? В этот момент кредитное плечо можно описать с двух точек зрения: условное плечо относится к 10х плечу, выбранному Алисой перед сделкой. Однако, чтобы рассчитать эффективное кредитное плечо, необходимо учесть общую сумму активов на счете кросс-маржи Алисы. В результате получается: 1 000 USDT x 10x / 10 000 USDT = 1x.





В другом сценарии, когда Алиса использует режим изолированной маржи и не включает функцию автоматического добавления маржи, выбранный множитель кредитного плеча также является фактически применяемым эффективным кредитным плечом.









Из-за своей относительно короткой истории рынок криптовалютных деривативов отличается от традиционных финансовых рынков по нескольким параметрам, в частности по правилам торговли. Например, в отличие от американских фондовых рынков, торговля криптовалютными фьючерсами не предусматривает автоматических выключателей или ограничений на колебания цены. В то же время большинство криптовалют имеют относительно небольшую оборотную рыночную капитализацию, что делает их более восприимчивыми к резким ценовым колебаниям в течение коротких промежутков времени.





Когда цена криптоактива испытывает значительную волатильность в течение короткого периода, это может оказать серьезное влияние на фьючерсные позиции, особенно для трейдеров, использующих большое кредитное плечо. С чисто математической точки зрения, рассмотрим инвестора по имени Алиса, который использует 10х эффективное кредитное плечо во фьючерсной позиции. Если цена актива изменится на 10% в противоположном направлении, позиция будет полностью ликвидирована . Порог ликвидации можно лучше понять из следующей таблицы:





Пороги движения цены, при которых запускается ликвидация при различных уровнях кредитного плеча (математический анализ) Кредитное плечо 10x 50x 100x 200x 500x Движение цены для запуска ликвидации 10% 2% 1% 0,5% 0,2%





Примеры, приведенные в таблице выше, являются справочными порогами, основанными исключительно на математических расчетах. Однако в реальной торговле условия, приводящие к ликвидации, часто бывают более сложными. Такие факторы, как расчет ставки поддерживающей маржи и потенциальный каскадный эффект, вызванный масштабными ликвидациями, могут существенно повлиять на результат.













Принудительная ликвидация – это механизм поэтапной ликвидации, используемый в торговле фьючерсами. Он предназначен для постепенного сокращения позиции трейдера, когда маржа счета становится недостаточной или когда рыночные цены испытывают значительные колебания. Цель состоит в том, чтобы снизить риск и предотвратить ликвидацию всей позиции сразу. Этот механизм обычно используется в платформах, поддерживающих высокое кредитное плечо, и считается улучшением по сравнению с традиционными системами единовременной принудительной ликвидации. Он помогает защитить средства трейдеров и минимизировать более широкое влияние волатильности рынка.





Если позиция уже находится на самом низком уровне лимитов риска, она переходит непосредственно к следующему шагу. Если позиция относится к более высокому уровню риска (выше уровня 1), запускается процесс снижения уровня. В этом случае часть позиции, находящейся на текущем уровне риска, будет взята под контроль механизмом ликвидации на пороге ликвидации для снижения уровня риска. Затем система пересчитает маржинальную ставку на основе нового, более низкого уровня риска. Если условия для ликвидации все еще выполняются, процесс снижения уровня будет продолжаться до тех пор, пока позиция не достигнет самого низкого уровня.









Ликвидация в фьючерсной торговле относится к сценарию, когда из-за значительной волатильности рынка маржи на счете трейдера становится недостаточно для поддержания позиции, в результате чего она автоматически закрывается системой. Если позиция уже находится на самом низком уровне риска, но маржинальная ставка все еще больше или равна 100%, оставшаяся позиция будет взята под контроль механизмом ликвидации при достижении порога ликвидации.









В условиях высокой волатильности трейдеры, использующие большое кредитное плечо для крупных позиций, могут столкнуться со значительными рисками ликвидации. В случае истощения страхового фонда может сработать система автоделевериджинга (ADL), что может подвергнуть других трейдеров дополнительным рискам.





Для снижения этой вероятности MEXC применяет механизм ограничения рисков для всех торговых счетов. В системе используется многоуровневая модель маржи для контроля рисков: чем больше объем позиции, тем ниже максимальное кредитное плечо. Трейдеры могут вручную регулировать кредитное плечо, но требование к начальной марже определяется выбранным плечом.





Подробные правила приведены в официальной документации MEXC по лимитам риска при фьючерсной торговле

















Перед открытием позиции вам необходимо установить кредитное плечо. Если не настроить его вручную, то по умолчанию MEXC устанавливает кредитное плечо 20x, которое может быть изменено по вашему усмотрению. Выбранное вами кредитное плечо определяет максимальный размер позиции: чем выше плечо, тем меньше максимальный размер позиции, которую вы можете открыть. Когда вы переключаете настройки кредитного плеча, платформа отображает подсказку, показывающую обновленный лимит позиции.













Поддерживающая маржа напрямую влияет на цену ликвидации. MEXC настоятельно рекомендует закрывать позиции до того, как ваш маржинальный баланс опустится до уровня поддерживающей маржи, чтобы избежать ликвидации.





Обратите внимание, что в периоды аномальной волатильности цен или экстремальных рыночных условий система может принимать дополнительные меры для поддержания стабильности рынка. К ним могут относиться, в частности, корректировка максимального кредитного плеча, разрешенного для определенных фьючерсов, изменение лимитов позиций на разных уровнях, изменение ставок поддерживающей маржи для разных уровней.









Эффективное снижение риска при торговле фьючерсами основывается на следующих основных методах:





Используйте кредитное плечо с разумной осторожностью

Устанавливайте ордера стоп-лосс и тейк-профит

Управляйте количеством позиций и строго придерживайтесь своего торгового плана

Избегайте эмоционального принятия решений













Бессрочные фьючерсы – это нейтральный финансовый инструмент. При правильном использовании и надлежащем управлении рисками они могут помочь инвесторам получить разумную прибыль и послужить эффективным инструментом для участия в криптовалютном рынке.





