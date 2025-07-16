Пояснение терминологии на странице информации по фьючерсам





При торговле на фьючерсной странице MEXC, начинающие трейдеры могут столкнуться с отсутствием знаний об этих профессиональных терминах и их значениях. На странице торговли фьючерсами MEXC представлена соответствующая информация по каждой торговой паре. В качестве примера рассмотрим торговую пару бессрочных фьючерсов USDT-M - BTC/USDT.





Перейдите на главную страницу MEXC и выберите на панели навигации [Фьючерсы] - [фьючерсы USDT-M] для входа на страницу фьючерсов USDT-M.









Найдите и выберите торговую пару BTC/USDT, нажмите [Правила торговли] - [Просмотреть все правила торговли фьючерсами] для входа на страницу информации о фьючерсах.









Выберите первую вкладку [Детали фьючерсов]. На этой странице отображается подробная информация о фьючерсе по торговой паре BTC/USDT. Вы также можете использовать выпадающее меню для выбора других торговых пар и просмотра соответствующей фьючерсной информации.

















Бессрочные фьючерсы: Бессрочные фьючерсы, также известные как бессрочные фьючерсные контракты, произошли от традиционных финансовых фьючерсных контрактов, с тем основным отличием, что бессрочные фьючерсы не имеют даты расчетов. Это означает, что до тех пор, пока позиция не будет закрыта в результате принудительной ликвидации, она будет оставаться открытой неопределенное время.





Индексная цена: Комплексный индекс цен, получаемый путем обращения к ценам на основных биржах и вычисления средневзвешенного значения их цен. Индексная цена, отображаемая на текущей странице, является индексной ценой BTC. Индексная цена для BTC определяется на основе цен на BYBIT, HUOBI и MEXC.





Справедливая цена: Справедливая цена фьючерса в реальном времени, рассчитываемая на основе цены индекса и рыночной цены. Она используется для расчета плавающего PNL позиций и определения ликвидации позиций. Она может отклоняться от последней цены фьючерса во избежание манипуляции ценами.





Размер фьючерса(ов) (1 Конт) : Указывается стоимость одного фьючерсного контракта. Для фьючерсов USDT-M каждый контракт измеряется в количестве токена. Для фьючерсов Coin-M каждый контракт измеряется в долларах США. Например, размер фьючерса на BTC составляет 1 контракт = 0,0001 BTC.





Минимальное изменение цены: Минимальное колебание цены по одному фьючерсу на контракт. Например, минимальное изменение цены BTC составляет 0,1.





Минимальная сумма ордера: Минимальное количество ордеров для одного ордера на фьючерс. Например, минимальная торговая сумма для BTC составляет 0,0001 BTC.





Ценовой предел лимитного ордера / Коэффициент минимальной цены: Цена лимитного ордера на покупку должна быть ниже или равна (1 + коэффициент ценового предела) * индексная цена. Цена лимитного ордера на продажу должна быть больше или равна (1 - коэффициент минимальной цены) * индексная цена.





Максимальное количество открытых ордеров: Максимальное количество открытых лимитных ордеров для каждой торговой пары.





Ценовая защита: После включения функции ценовой защиты, если TP/SL (триггерный ордер) достигнет триггерной цены, а разница между последней ценой и справедливой ценой фьючерса превысит установленный порог для данного фьючерса, TP/SL (триггерный ордер) будет отклонен. Обратите внимание, что ценовая защита вступает в силу только после ее включения и не распространяется на исторические ордера, которые были размещены до ее включения.









Первичная маржа: Минимальный размер маржи, необходимый для открытия позиции.





Ставка первичной маржи: Стоимость позиции на момент ее открытия, деленная на размер маржи позиции. Ставка первичной маржи соответствует вашему множителю кредитного плеча.





Поддерживающая маржа: Минимальная маржа, необходимая для поддержания позиции. Когда остаток маржи по позиции опускается ниже уровня поддерживающей маржи, позиция ликвидируется или сокращается. Поддерживающая маржа = номинальная стоимость позиции * ставка поддерживающей маржи.





Ставка поддерживающей маржи: Ставка поддерживающей маржи рассчитывается на основе размера позиции пользователя и не зависит от множителя кредитного плеча.





Ограничение рисков: MEXC применяет механизм ограничения рисков для всех торговых счетов, используя многоуровневую модель маржи для управления рисками. Множитель кредитного плеча определяется в зависимости от размера позиции, причем для более крупных позиций доступны более низкие множители кредитного плеча. Пользователи могут самостоятельно изменять коэффициент кредитного плеча, а начальная маржинальная ставка рассчитывается на основе выбранного пользователем коэффициента кредитного плеча.





Лимит риска с добавленной стоимостью: бессрочным фьючерсам на различные токены соответствуют различные лимиты риска и уровни дополнительных лимитов. Например, лимит риска по бессрочным фьючерсам на ZK разделен на 5 уровней.













Ставка финансирования: На основе разницы между ценой на рынке бессрочных фьючерсов и ценой на рынке спот происходит периодический обмен комиссионными за финансирование между трейдерами, торгующими в шорт и в лонг. Когда рынок "бычий", ставка финансирования положительна, и трейдеры, торгующие в лонг бессрочными фьючерсами, выплачивают вознаграждение за финансирование трейдерам, торгующим в шорт. И наоборот, когда рынок "медвежий", ставка финансирования отрицательна, и трейдеры, торгующие в шорт фьючерсами, выплачивают вознаграждение за финансирование трейдерам, торгующим в лонг.





Примечание: Ставки финансирования колеблются в зависимости от настроения рынка, и для разных торговых пар они могут отличаться. Более подробная информация приведена в разделе Ставки финансирования колеблются в зависимости от настроения рынка, и для разных торговых пар они могут отличаться. Более подробная информация приведена в разделе "Последние ставки финансирования"





Расчетный цикл: Как правило, комиссия по финансированию всех бессрочных фьючерсов на MEXC рассчитывается каждые 8 часов.





Автоматическая ликвидация позиций (ADL): Когда позиция трейдера ликвидируется, его оставшиеся позиции принимаются системой вечной ликвидации фьючерсов MEXC. Если ликвидированные позиции не могут быть закрыты на рынке и когда цена отметки достигает цены банкротства, система автоматического уменьшения плеча сокращает позиции трейдеров, занимающих позиции в противоположном направлении. Порядок сокращения позиций определяется в зависимости от соотношения кредитного плеча и прибыли.





Нереализованный PNL: PNL лонг/шорт позиции, отображаемый до закрытия позиции.

Лонг: Количество (конт) * Размер фьючерса (конт) * (Справедливая цена - Средняя цена входа)

Шорт: Количество (конт) * Размер фьючерса (конт) * (Средняя цена входа - Справедливая цена)





PNL: PNL лонг/шорт позиции, отображаемый после закрытия позиции.

Лонг: Количество (конт) * Размер фьючерса (конт) * (Средняя цена закрытия - Средняя цена входа)

Шорт: Количество (конт) * Размер фьючерса (конт) * (Средняя цена входа - Средняя цена закрытия)





Ликвидный мейкер (Liquidity Maker): Под ним понимаются трейдеры, размещающие ордера, которые не сразу совпадают с существующими ордерами, а остаются в книге ордеров, обеспечивая ликвидность рынка.





Торговая комиссия для Ликвидного Мейкера: Ставка комиссии, взимаемой с создателей ликвидности. На платформе MEXC ставка комиссии для мейкеров составляет 0%.





Ликвидный тейкер (Liquidity Taker): К ним относятся трейдеры, которые выставляют ордера, которые немедленно сопоставляются с существующими ордерами, потребляя ликвидность с рынка.





Торговая комиссия для Ликвидного тейкера: Ставка комиссии, взимаемая с тейкеров ликвидности. На рынке бессрочных фьючерсов MEXC ставка комиссии тейкера составляет 0,02%.





Торговая комиссия за принудительную ликвидацию: При ликвидации позиции пользователя MEXC взимает определенный процент в качестве комиссии за ликвидацию. Например, ставка комиссии за ликвидацию для бессрочных фьючерсов BTC составляет 0,02%.









Автоматическая ликвидация позиций (ADL): Когда позиция трейдера ликвидируется, его оставшиеся позиции принимаются системой ликвидации бессрочных фьючерсов MEXC. Если ликвидированные позиции не могут быть закрыты на рынке и когда цена маркировки достигает цены банкротства, система авто-ликвидации сокращает позиции трейдеров, занимающих позиции в противоположном направлении. Порядок ликвидации позиций определяется в зависимости от соотношения кредитного плеча и прибыли.





Понимание терминов, связанных с торговлей фьючерсами, - это только первый шаг в обучении работе с фьючерсными инструментами. Далее вам необходимо получить практический опыт торговли. Прежде чем торговать фьючерсами, вы можете попрактиковаться, используя демо-трейдинг для торговли фьючерсами, предоставляемый MEXC. Как только вы получите необходимые навыки, вы сможете перейти к реальной торговле фьючерсами.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является консультацией по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все связанные с этим риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.





