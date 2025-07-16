Расчет маржи и PNL





MEXC предлагает два вида фьючерсной торговли: Фьючерсы USDT-M (форвардные фьючерсы) и фьючерсы Coin-M (обратные фьючерсы). Несмотря на схожесть принципов расчета, существуют некоторые различия. Ниже в этой статье будут приведены конкретные примеры и объяснения. Обратите внимание: в приведенных ниже расчетах отсутствует чрезвычайно сложная логика в пользу ясности и краткости при расчете маржи.









При торговле бессрочными фьючерсами MEXC для открытия позиции требуется определенный размер маржи. В процессе маржинальной торговли крайне важно обращать внимание на следующие моменты:









Минимальная сумма маржи, необходимая для открытия позиции. Кроме того, ставка первичной маржи (стоимость позиции / маржа позиции) также отражает ваш множитель кредитного плеча.









Минимальная маржа, необходимая для поддержания позиции. Падение ниже этого показателя приведет к ликвидации или частичной ликвидации.









Общая сумма активов, которая должна быть заморожена для открытия позиции, включая первичную маржу и возможные торговые комиссии.









В бессрочных фьючерсах маржа означает стоимость ордера, необходимого для открытия позиции. Фактическая торговая комиссия или скидка в конечном итоге определяется способом исполнения ордера (типом). ( Кто такие Мейкеры и Тейкеры?









Сумма маржи = Средняя цена входа x Количество на открытие x Размер фьючерса / Множитель кредитного плеча









Сумма маржи = Количество открытия x Размер фьючерса / ( Множитель кредитного плеча x Средняя цена входа)





Фьючерсы USDT-M:





Если вы используете кредитное плечо 200x и размещаете лимитный ордер на 10 000 контрактов BTC/USDT по цене 50 000 USDT/BTC, а размер фьючерса составляет 0,0001 BTC за контракт:





Сумма вашей маржи = (10 000 контрактов x 0,0001 BTC/контракт x 50 000 USDT/BTC) / 200x кредитное плечо = 250 USDT





Фьючерсы Coin-M:





Если вы используете кредитное плечо 125x и размещаете лимитный ордер на 100 контрактов BTC/USD по цене 50 000 USD/BTC, а размер фьючерса составляет 100 USD за контракт:





Ваша сумма маржи = 100 контрактов x 100 USD / (50 000 USD/BTC x 125x кредитное плечо) = 0,0016 BTC









На ваши прибыли и убытки (PNL) влияют три фактора: торговые комиссии, комиссии по финансированию (доходы или расходы) и PNL от закрытия позиций.









Как потребитель или Тейкер ликвидности, вы понесете комиссию, рассчитанную как Стоимость позиции x Ставка комиссии Тейкера.





Как поставщик ликвидности или Мейкер, вы понесете комиссию, которая рассчитывается как Стоимость позиции x Ставка комиссии Мейкера.









В зависимости от скорости финансирования (положительной или отрицательной) и направления (лонг или шорт) вашей позиции вы либо получите, либо заплатите комиссию по финансированию.





Комиссия по финансированию = Ставка финансирования x Стоимость позиции.





Стоимость позиции = Количество позиций (токенов) x Справедливая цена.













Фьючерсы USDT-M:





Для лонг позиций: (Цена закрытия - Средняя цена входа) x Количество позиций x Размер





Для шорт позиций: (Средняя цена входа - Цена закрытия) x Количество позиций x Размер





Фьючерсы Coin-M:





Для лонг позиций: (1 / Средняя цена входа - 1 / Средняя цена закрытия) x Количество позиций x Размер





Для шорт позиций: (1 / Средняя цена закрытия - 1 / Средняя цена входа) x Количество позиций x Размер









Фьючерсы USDT-M:





Для лонг позиций: (Справедливая цена - Средняя цена входа) x Количество позиций x Размер





Для шорт позиций: (Средняя цена входа - Справедливая цена) x Количество позиций x Размер





Фьючерсы Coin-M:





Для лонг позиций: (1 / Средняя цена входа - 1 / Справедливая цена) x Количество позиций x Размер

Для шорт позиций: (1 / Справедливая цена - 1 / Средняя цена входа) x Количество позиций x Размер









На примере фьючерсов USDT-M:





Если вы, как Тейкер, откроете лонг позицию в 10 000 контрактов по бессрочным фьючерсам BTC/USDT по цене 50 000 USDT/BTC:





При ставке комиссии Тейкера = 0,02%, ставке комиссии Мейкера = 0,00%, ставке финансирования = -0,025% и текущей рыночной цене = 50 000 USDT/BTC вы заплатите торговую комиссию, рассчитанную следующим образом:





50 000 USDT/BTC x 10 000 контрактов x 0,0001 BTC/контракт x 0,02% = 10 USDT





Если ставка финансирования отрицательная, вы получите комиссию за финансирование, рассчитанную следующим образом:





50 000 USDT/BTC x 10 000 контрактов x 0,0001 BTC/контракт x (-0,025%) = -12,5 USDT ( комиссия по финансированию, которая будет получена)





Предположим, что вы, как Мейкер, закрываете 10 000 контрактов по цене 60 000 USDT/BTC:





Закрытие PNL = (60 000 USDT/BTC - 50 000 USDT/BTC) x 10 000 контрактов x 0,0001 BTC/контракт = 10 000 USDT





Комиссия за закрытие = 60 000 USDT/BTC x 10 000 контрактов x 0,0001 BTC/контракт x 0,00% = 0 USDT





Таким образом, в этом сценарии ваш общий реализованный PNL рассчитывается следующим образом:





= Закрытие PNL - Комиссия по финансированию - Комиссия Тейкера - Комиссия Мейкера





= 10 000 USDT -（- 12,5 USDT）- 10 USDT - 0 USDT





= 10 002,5 USDT









При расчете ставки финансирования стоимость позиции рассчитывается на основе текущей справедливой цены.





Результаты расчетов приведены только для справки, а конкретные ситуации должны основываться на правилах фьючерсных продуктов MEXC.





Учебные материалы и руководства могут отличаться для разных операционных систем. Для получения точной информации обратитесь к своей операционной системе.









В бессрочных фьючерсах MEXC для открытия позиции требуется определенная сумма маржи. Первичная маржа представляет собой минимальную сумму, необходимую для открытия позиции и отражающую ваш множитель кредитного плеча. Поддерживающая маржа - это минимальное требование для сохранения позиции, падение ниже которого может привести к принудительной ликвидации. Стоимость открытия включает в себя первичную маржу и потенциальные торговые комиссии. Расчет стоимости ордера зависит от различных типов фьючерсов и цен. На PNL влияют торговые комиссии, комиссии по финансированию и закрытие PNL. Потребители ликвидности, или Тейкеры, платят комиссию, равную стоимости позиции, умноженной на ставку комиссии Тейкера. Поставщики ликвидности, или Мейкеры, платят комиссию, равную стоимости позиции, умноженной на ставку комиссии Мейкера. В зависимости от ставки финансирования и направления позиции вы получите или заплатите комиссионные по финансированию, сумма которых будет равна ставке финансирования, умноженной на стоимость позиции.





Отказ от ответственности: Материалы не связаны с предоставлением консультаций по инвестиционным, налоговым, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим сопутствующим услугам и не являются рекомендацией к покупке, продаже или удерживанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет исключительно информацию, но не финансовые консультации. Вы должны убедиться, что вы полностью понимаете риск, связанный с инвестированием.



