Что такое маржин-колл? Краткое руководство по ключевому механизму управления рисками во фьючерсной торговле

Понимание механизма маржин-колла является обязательным уроком для каждого трейдера фьючерсами, от начинающего до эксперта. Маржин-колл – это не только пассивное требование, установленное платформой, но и важный сигнал предупреждения о риске. Он предупреждает трейдеров о том, что они должны принять немедленные меры для защиты как своих активов, так и своих позиций.









Маржин-колл – это ситуация во фьючерсной торговле , когда неблагоприятные движения рынка приводят к падению маржи позиции ниже требуемого уровня. В этом случае трейдер должен внести дополнительные средства, чтобы сохранить позицию и избежать ликвидации





Цель маржин-колла – обеспечить, чтобы у трейдера было достаточно средств для покрытия потенциальных убытков и предотвратить ликвидацию позиций. Проще говоря, маржин-колл – это последняя линия защиты для сохранения позиции.





Фьючерсы с маржой в USDT (USDT-M, линейные): Сумма каждого автоматического маржин-колла = средняя цена входа × размер × количество позиций × коэффициент поддерживающей маржи

Фьючерсы с маржой в монетах (Coin-M, обратные): Сумма каждого автоматического маржин-колла = размер × количество позиций × ставка поддерживающей маржи / средняя цена входа









Трейдер открывает лонг позицию на 5 000 контрактов (1 контракт = 0,0001 BTC) по бессрочному фьючерсному контракту BTCUSDT по цене входа 18 000 USDT с использованием кредитного плеча в 10х. Текущая ставка поддерживающей маржи для этой позиции составляет 0,4%. Расчетная цена ликвидации позиции составляет 16 270,96 USDT. У трейдера остается 50 USDT доступной маржи.





Когда справедливая цена падает до 16 270,96 USDT, что является ценой ликвидации, срабатывает механизм автоматического маржин-колла, чтобы предотвратить ликвидацию позиции.





Согласно формуле, сумма маржин-колла составляет:





Сумма автоматического маржин-колла = средняя цена входа × размер × количество позиций × коэффициент поддерживающей маржи

= 18 000 × 0,0001 × 5 000 × 0,4 % = 36 USDT





После применения этой дополнительной маржи пересчитывается новая цена ликвидации:





Поддерживающая маржа = количество позиций × размер × средняя цена входа × ставка поддерживающей маржи

= 5 000 × 0,0001 × 18 000 × 0,4% = 36 USDT





Первичная маржа = средняя цена входа × размер контракта × размер / кредитное плечо

= 18 000 × 0,0001 × 5 000 / 10 = 900 USDT





Цена ликвидации = (поддерживающая маржа - первичная маржа + средняя цена входа × количество позиций × размер) / (количество позиций × размер)

= (36 – 900 + 18 000 × 5 000 × 0,0001) / (5 000 × 0,0001) = 16 200 USDT





Эта корректировка помогает трейдеру избежать немедленной ликвидации. Следует отметить, что комиссии и другие факторы не включены в этот расчет, поэтому фактические цифры могут отличаться.





Если цена BTCUSDT продолжит падение и достигнет новой цены ликвидации в 16 200 USDT, автоматический маржин-колл сработает снова. Однако в этом случае можно будет добавить только оставшиеся 14 USDT доступной маржи, и будет пересчитана новая предполагаемая цена ликвидации.





Вы получите уведомление о маржин-колле, когда баланс вашего счета опустится ниже требуемого уровня маржи. Наиболее распространенные причины для получения уведомлений о маржин-колле включают следующие:





3.1 Рыночная волатильность: Поскольку рынки по своей природе непредсказуемы, колебания цен могут привести к сокращению капитала вашего счета и его падению ниже уровня минимальной маржи. В таких случаях будет отправлено уведомление о маржин-колле.





3.2 Неблагоприятные торговые решения: Когда торговые решения не соответствуют фактическим рыночным условиям, маржинальный счет может оказаться в состоянии, когда требуются дополнительные средства. Этот риск особенно актуален для менее опытных трейдеров, которые могут не иметь структурированной торговой стратегии и, стремясь к быстрой прибыли, становятся более подверженными эмоциональным решениям. Такие факторы могут значительно увеличить вероятность получения уведомления о маржин-колле.





3.3 Чрезмерное кредитное плечо: Слишком высокое кредитное плечо оставляет мало места для колебаний цен. Даже незначительные движения рынка могут привести к значительным убыткам на вашем счете, повышая риск получения маржин-колла.





3.4 Отсутствие управления рисками: Неприменение мер по управлению рисками, таких как установка стоп-лоссов, может увеличить вероятность получения маржин-колла.





Цель уведомления о маржин-колле – предупредить вас о состоянии активов вашего счета, чтобы вы могли своевременно добавить дополнительную маржу для выполнения требований и сохранения вашей позиции.









4.1 Контролируйте баланс счета: Регулярно проверяйте баланс своего торгового счета и уровень маржи. Внимательно следите за волатильностью рынка и стоимостью своих позиций, чтобы при необходимости иметь возможность немедленно принять соответствующие меры.





4.2 Настройте оповещения и уведомления: Включите функции оповещений и уведомлений на торговой платформе, чтобы своевременно получать напоминания, когда баланс вашего счета приближается к уровню поддерживаемой маржи или опускается ниже него. На MEXC вы можете настроить эти оповещения в разделе «Предпочтения». После включения уведомления будут отправляться по электронной почте, SMS, в приложении или в виде push-уведомлений.









4.3 Добавьте дополнительные средства: Если вы получили уведомление о маржин-колле, вам необходимо незамедлительно внести дополнительные средства на свой фьючерсный торговый счет.





4.4 Корректируйте позиции или кредитное плечо: Если вы не можете сразу добавить средства, вы можете рассмотреть возможность корректировки своих позиций или снижения кредитного плеча. Уменьшение размера позиции или кредитного плеча снижает маржинальные требования, что может помочь вам избежать маржин-колла. Это может повлечь за собой частичное закрытие позиций или пересмотр вашего торгового плана.





4.5 Стратегии управления рисками: Очень важно разработать и придерживаться эффективных стратегий управления рисками. К ним относятся установка стоп-лоссов, разумное распределение средств и избегание чрезмерной торговли. Такие практики помогают минимизировать потенциальные убытки и снизить вероятность получения маржин-колла.





Многие трейдеры считают маржин-колл как отрицательное явление, но он также может выполнять важные положительные функции, такие как:





Продление срока действия позиции: Обеспечивает дополнительный запас прочности в неблагоприятных рыночных условиях, помогая избежать преждевременной ликвидации.

Предотвращение принудительного выхода: Дает трейдерам возможность дождаться потенциального восстановления рынка, сохраняя возможность получения прибыли.

Повышение эффективности использования капитала: Позволяет более гибко управлять позициями и более эффективно распределять маржу.

Повышение осведомленности о рисках: Предлагает четкое напоминание о рисках для капитала, поощряя трейдеров развивать разумные привычки управления рисками.





Другими словами, маржин-колл можно рассматривать как последнюю возможность, которую рынок дает вам для защиты ваших позиций.









6.1 Поддерживайте достаточный уровень средств: Перед совершением сделок убедитесь, что у вас достаточно средств для покрытия маржинальных требований. Не вкладывайте большую часть своего капитала в маржу и держите запас на случай волатильности рынка.





6.2 Установите подходящее кредитное плечо: Осторожно регулируйте уровни кредитного плеча и избегайте чрезмерного кредитного плеча. Высокое кредитное плечо увеличивает риск позиции и уменьшает шанс на срабатываение маржин-коллов.





6.3 Применяйте строгое управление рисками: Разработайте и следуйте дисциплинированной стратегии управления рисками. Используйте стоп-лоссы, чтобы ограничить потенциальные убытки, и распределяйте средства в соответствии с вашей личной толерантностью к риску.





6.4 Избегайте чрезмерной торговли: Воздержитесь от чрезмерной торговли или импульсивных решений. Чрезмерная торговля увеличивает вероятность маржин-коллов. Сохраняйте спокойствие, рациональность и придерживайтесь своего торгового плана.





6.5 Своевременно отслеживайте и корректируйте позиции: Регулярно отслеживайте рыночные условия и свои открытые позиции. Если волатильность рынка приводит к убыткам, своевременно сокращайте размер своей позиции или рассмотрите соответствующие стратегии хеджирования для управления рисками.









Маржин-коллы являются важным компонентом системы управления рисками при торговле фьючерсами на MEXC. Они не являются штрафом, а скорее последней возможностью для трейдеров активно управлять рисками и избежать худшего исхода – ликвидации. Каждый фьючерсный трейдер должен регулярно контролировать свой коэффициент маржи и четко понимать его связь с коэффициентом поддерживающей маржи. Вместо того чтобы ждать, пока маржин-колл возникнет на грани ликвидации, гораздо эффективнее с самого начала сделки установить соответствующие стратегии кредитного плеча и стоп-лосса. В конечном итоге, успешная торговля заключается не только в использовании возможностей для получения прибыли, но и в эффективном управлении и ограничении потенциальных убытков.





