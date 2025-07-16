Фундаментальный анализ в трейдинге





Фундаментальный анализ является истинной основой инвестиций и применим ко всем классам активов. На традиционных финансовых рынках под фундаментальным анализом понимается оценка внутренней стоимости активов и анализ факторов, которые могут повлиять на их будущую цену. Этот анализ основывается на макроэкономических и микроэкономических факторах, финансовой отчетности и отраслевых тенденциях. Фундаментальный анализ можно разделить на два основных подхода: "сверху вниз" и "снизу вверх".





Фундаментальный анализ криптовалют несколько отличается от традиционного анализа финансовых рынков и не так развит. В фундаментальном анализе криптовалют обычно используются следующие методы: ① метрики на цепочке ② анализ проектов ③ анализ токенов. Эти три метода применимы как к спот-торговле криптовалютой, так и к торговле фьючерсами.









① Активные адреса





Анализ количества активных адресов в сети блокчейн позволяет получить представление об участии пользователей. Увеличение числа активных адресов с течением времени свидетельствует о росте пользовательской базы, что может рассматриваться как положительный знак для владения активами проекта. И наоборот, уменьшение числа активных адресов может свидетельствовать о сокращении пользовательской базы, что может заставить инвесторов сократить долю в активах проекта. Анализ активных адресов предполагает отслеживание количества уникальных адресов, которые ежедневно или еженедельно отправляют или получают активы в сети. При этом важно учитывать скорость изменения активных адресов во времени и сравнивать ее с другими показателями, например с объемом транзакций. Отслеживание активных адресов в блокчейне, как правило, может осуществляться с помощью специфического для данного проекта обозревателя блокчейна, например Etherscan для Ethereum.





② Хэшрейт





Важно отметить, что метрика хэшрейта применима только к криптовалютам, основанным на механизме консенсуса "доказательство выполнения работы" (Proof-of-Work, PoW), таким как Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и др. В сетях PoW майнеры отвечают за подтверждение транзакций и обеспечение безопасности сети путем криптографических вычислений. Для решения этой задачи они решают сложные математические задачи с помощью мощных компьютеров. Хеш-данные представляют собой решения, найденные для каждой головоломки, и, таким образом, хешрейт является мерой общей вычислительной мощности, затраченной на обработку транзакций. Безопасная сеть будет иметь более высокий хэшрейт. Например, в случае с биткойном, как показано на графике ниже, хэшрейт положительно коррелирует со сложностью майнинга биткойна и изменяется в зависимости от изменения его цены.





③ Общая заблокированная сумма (Total Value Locked - TVL)





Total Value Locked (TVL) - это специфическая метрика, используемая для оценки эффективности децентрализованных финансовых проектов (DeFi). Аббревиатура TVL расшифровывается как "Общая заблокированная сумма" и обозначает общую сумму криптовалютных активов, которые пользователи поставили или заблокировали на платформе DeFi. Инвесторы могут использовать данные TVL для сравнения роста различных DeFi-проектов. Как правило, более высокий показатель TVL указывает на большую популярность и интерес к проекту, в то время как более низкий TVL свидетельствует о снижении внимания к нему со стороны рынка. DeFiLlama - хороший ресурс для изучения TVL.









① Белая книга





Белая книга - это основополагающий документ проекта, объясняющий его историю, принципы, развитие, состав команды, проектную дорожную карту и другие ключевые факторы. Таким образом, белая книга является своего рода бизнес-планом проекта и служит основой его фандрайзинговой деятельности. В контексте блокчейн-проектов белая книга - это официальный анонс, демонстрирующий бизнес-модель проекта, его технические возможности, опыт команды и перспективы развития. Он служит важной основой для оценки качества и потенциала проекта.





② Сведения о команде





Сведения о команде являются важным компонентом анализа проекта. Во-первых, если команда имеет опыт разработки аналогичных продуктов или послужной список успешных проектов, это может повысить доверие инвесторов. Во-вторых, важно наличие в команде лидеров отрасли. Например, в Ethereum работает Виталик Бутерин, видный деятель отрасли, а в YFI - Андре Кронье, признанный эксперт в области технологий. Наличие в проекте известных лидеров отрасли часто свидетельствует о его потенциале как высококачественного проекта. В-третьих, еще одним важным моментом является наличие инвесторов. Сильные и авторитетные инвесторы могут обеспечить проекту техническую поддержку, привлечение талантливых специалистов и доступ к отраслевым ресурсам. К числу известных криптовалютных инвесторов относятся Andreessen Horowitz (a16z), Multicoin Capital и DCG (Digital Currency Group).





③ Конкуренты





Прежде чем инвестировать в проект, необходимо понять, какую проблему он призван решить или в каком направлении двигаться. Если у проекта нет прямых конкурентов в своей области, это может свидетельствовать об инновационном проекте, способном в будущем стать лидером рынка. В таких случаях оценка токена проекта может иметь значительный потенциал. Однако при наличии конкурентов в той же области необходимо оценить, как эти конкуренты оцениваются в отрасли. Затем, учитывая такие факторы, как опыт команды проекта, привлеченные инвесторы и уровень инноваций, можно сделать приблизительную оценку потенциальной рыночной стоимости проекта.





④ Анализ новостей





Новости также могут существенно повлиять на колебания цен на токены проектов. Событие типа черный лебедь, например крупная утечка информации из системы безопасности проекта DeFi, может привести к значительному падению цен на токены. С другой стороны, положительные новости, например решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США о том, что XRP не является ценной бумагой, могут привести к значительному росту цен на токены. Кроме того, на волатильность цен криптовалют в определенной степени могут влиять макроэкономические данные. Поэтому необходимо следить за новостями проектов и макроэкономическими данными, чтобы быть готовым к любым событиям типа черный лебедь.





① Рыночная стоимость и полностью разводненная оценка (FDV)





Существует существенная разница между рыночной стоимостью и полностью разведенной оценкой (FDV) криптовалютного проекта. Под FDV понимается общая рыночная стоимость протокола, когда все токены находятся в обороте. Для тех, кто намерен удерживать активы проекта в долгосрочной перспективе, понимание этой разницы может быть очень ценным. Если между рыночной стоимостью и FDV проекта наблюдается значительное расхождение, это означает, что большое количество токенов еще не поступило в оборот. Поэтому инвесторы должны понимать, что выход новых токенов на рынок может привести к значительному давлению на продажи.





С подобной ситуацией часто сталкиваются недавно запущенные проекты, поскольку объем оборотного предложения токенов, как правило, составляет лишь небольшую часть от общего объема предложения. Например, когда компания Curve выпустила свой токен CRV, его торговая цена достигала 15-20 долларов, а FDV протокола превышала 50 млрд долларов. Эта оценка была даже выше, чем у Ethereum на тот момент! Очевидно, что такая завышенная оценка является необоснованной, и рынок, скорее всего, будет испытывать самокорректирующийся спад. С другой стороны, недооцененный проект может спровоцировать восходящее движение цены токена.





② Механизм заработка и сжигания





В белом списке проекта обычно описываются механизмы заработка и сгорания токенов. Как правило, участие в мероприятиях проекта и стейкинг токенов проекта позволяют заработать дополнительные токены. Механизм сжигания призван контролировать общее предложение токенов и не допускать инфляции. К распространенным методам сжигания относятся выкуп токенов и сжигание комиссии от транзакций. Прежде чем инвестировать в проект, необходимо понять механизмы заработка и сжигания токенов, чтобы избежать таких неблагоприятных факторов, как неограниченная генерация токенов.









Фундаментальный анализ действительно играет важную роль на криптовалютном рынке и может дополнить ограничения технического анализа. Это один из важнейших навыков, которым должны овладеть инвесторы. Принимая решение об инвестировании или удержании токена конкретного проекта, желательно иметь полное представление о его фундаментальных характеристиках. Однако важно отметить, что иногда даже при сильных фундаментальных показателях токен проекта может не демонстрировать значительного роста цены. В таких случаях рекомендуется сочетать фундаментальный анализ с техническим для более комплексного подхода к инвестированию.







